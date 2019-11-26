«Эмма», «Ирландец», «Тварь» и другие трейлеры недели

«Эмма» («Emma»); Отем де Уайлд

Очередная экранизация культового романа «Эмма» Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой в главной роли обзавелась красочным трейлером. Режиссером картины выступила фотограф Отем де Уайлд, поэтому фильм ожидаемо выполнен в пастельных тонах (стиль постановщицы неоднократно сравнивали с работами Уэса Андерсона). По сюжету главная героиня Эмма Вудхаус пытается сосватать свою подругу за викария Элтона, но внезапно обнаруживает, что он на самом деле влюблен в нее саму.

«Ирландец» («The Irishman»); Мартин Скорсезе

Судя по финальному трейлеру «Ирландца» Мартина Скорсезе, создатели фильма попытались отобразить всю мощь не только актерского состава (здесь и Рассел Буфалино в лице Джо Пеши, и кровожадный киллер Фрэнк Ширан в исполнении Роберта Де Ниро), но и ажиотаж от выхода картины, напичкав ролик цитатами из рецензий. Фильм будет доступен на Netflix уже 27 ноября 2019 года.

«Последняя граница» («The Last Full Measure»); Тодд Робинсон

Вышел трейлер военной драмы «Последняя граница» режиссера Тодда Робинсона. Главные роли в фильме сыграли Себастиан Стэн, Джереми Ирвин и Самюэл Л. Джексон. В центре сюжета — герой Вьетнамской войны, медик ВВС Уильям Питсенбаргер (Джереми Ирвин), на счету которого более 60 спасенных жизней.

«Пиноккио» («Pinocchio»); Маттео Гарроне

В сети появился первый трейлер киноадаптации известной сказки «Пиноккио» итальянского режиссера Маттео Гарроне. На этот раз Роберто Бениньи перевоплотился не в деревянную куклу, а ее создателя Джепетто.

«Вальгалла: Рагнарек» («Valhalla»); Фенар Ахмад

«Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой», — говорится в синопсисе трейлера к грядущему фильму «Вальгалла: Рагнарек». Режиссером картины стал Фенар Ахмад. К слову, благодаря спецэффектам ролик в сети уже сравнили с «Игрой престолов».

Sony Pictures представила трейлер отечественного триллера «Тварь». Картина рассказывает о семейной паре, потерявшей сына. Оправившись от утраты, они усыновляют мальчика-сироту, однако жутким образом мальчик начинает походить на пропавшего ребенка. Главные роли сыграли Елена Лядова и Владимир Вдовиченков.

Компания Amazon выпустила свежий трейлер драмы «Лапочка», снятой по биографии Шайи ЛаБафа. Фильм затронет начало карьеры актера и его отношения с отцом. Сценарий к картине написал сам артист, он же сыграет своего отца. В качестве режиссера выступила Альма Харель. Самого Лабафа в детстве и юности сыграли Ноа Джуп и Лукас Хеджес соответственно.