Между судом и съемками: Серебренникову дали приз Станиславского

Спектакль «Барокко» режиссера Кирилла Серебренникова удостоился Международной премии имени Станиславского в номинации «Событие сезона», передает ТАСС. Сам художественный руководитель «Гоголь-центра» не смог присутствовать на церемонии награждения 25 ноября, так как днем он находился в суде по делу «Седьмой студии», а ночью снимал новый фильм.

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«По такой драматической причине, которая случилась с Кириллом и, к сожалению, продолжается, этот театр, и без того цельный, яркий, свободный, современный, поднялся на еще одну ступень, обрел большую свободу, что совершенно удивительно. Теперь это невероятное художественное содружество», — цитирует председателя жюри Евгения Писарева издание.

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум вместе с театральным продюсером Давидом Смелянским награждены в номинации «За организацию театрального дела». Апфельбаум и Серебренников являются фигурантами дела «Седьмой студии».

В номинации «Театральная педагогика» за «бесценный вклад в развитие русской актерской школы и развитие современного театра, а также воспитание целой плеяды молодых талантливых актеров» премию посмертно присудили режиссеру и бывшему худруку театра «Практика» Дмитрию Брусникину.

Александр Ширвиндт и Роман Виктюк были отмечены наградой «За вклад в развитие российского театра». «Я перевернул огромное количество документов и выяснил, что с 1921 по 1924 год моя мама играла во второй студии Станиславского, потом заболела туберкулезом и родила меня», — прокомментировал Ширвиндт с присущим ему юмором.

Лауреатами номинации «Перспектива» стали режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова. Тимофей Трибунцев получил приз «За яркие актерские работы последних лет». Премией «За вклад в развитие мирового театра» наградили актрису Джуди Денч и драматурга Тома Стоппарда.

Помимо Серебренникова и Апфельбаум, фигурантами дела «Седьмой студии» являются экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

На днях министерство культуры поддержало исковые требования к Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела. По данным «Интерфакса», ведомство потребовало взыскать с подсудимых все 133 млн рублей. Эта сумма, по версии следствия, была выделена в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», однако деньги якобы были похищены.

По словам представительницы Минкульта Людмилы Смироновой, в ведомстве до возбуждения уголовного дела об ущербе не знали, а его размер был установлен только в ходе предварительного расследования в результате финансовой экспертизы.

Мещанский суд рассматривает дело «Седьмой студии» повторно. В сентябре этого года его вернули в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Вскоре Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Фигуранты процесса, кроме Масляевой, свою вину не признают. Они утверждают, что выделенные деньги были потрачены на постановки, а следствие ошибочно вычислило сумму ущерба, исходя только из суммы обналиченного в период работы АНО государственного финансирования. 15 ноября в ходе судебного заседания Серебренников назвал свое уголовное преследование «чудовищным и абсолютно несправедливым».

«Когда меня арестовывали, следователь Лавров сказал мне: «От таких людей, как вы, общество должно защищаться». Видимо, они придумали, как от меня защищаться. Но это обвинение — абсолютная ложь», — цитирует Серебренникова «Коммерсант».

Режиссер заявил, что не занимался финансовыми вопросами проекта, поскольку это «несовместимо с работой режиссера». По словам Серебренникова, нельзя считать сметы, а потом выходить к артистам и говорить, как им нужно играть на спектакле.