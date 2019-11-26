Пропаганда порнографии: фильм о Ландау не понравился Минкульту

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта «Дау», созданного отечественным режиссером Ильей Хржановским. Об этом говорится на сайте ведомства. Согласно пресс-релизу, данное решение было принято из-за того, что в лентах содержатся материалы, пропагандирующие порнографию.

Отмечается, что удостоверения решением Минкультуры не получили картины «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера». При этом остальные шесть фильмов проекта были допущены к прокату в России.

Многосерийный «Дау» изначально задумывался как биографическая драма, рассказывающая о жизни советского физика Льва Ландау, лауреата Нобелевской премии. Его сценарий, написанный Хржановским вместе с литератором Владимиром Сорокиным, был основан на мемуарах супруги ученого Конкордии Дробанцевой, опубликованных в 1999 году. Роли в фильме среди прочих исполнили Теодор Курентзис (Лев Ландау), Радмила Щеголева (Дробанцева), Николай Воронов (Игорь Ландау, сын физика), Дмитрий Гордон, Петр Листерман, Нестор Шуфрич и Михаил Бродский.

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«Дау» создавался на протяжении более десяти лет. Работа над проектом стартовала еще в 2006 году, тогда как непосредственно сами съемки начались в 2008-м в Харькове, где ради многосерийной ленты был изменен облик нескольких кварталов, тогда как на месте заброшенного бассейна «Динамо» выстроили огромную декорацию Института физических проблем АН СССР (там когда-то работал сам Ландау) и съемочный павильон. Кроме того, в ходе съемок — по задумке режиссера — артисты были обязаны проживать совместно, следуя правилам внутреннего распорядка, который погружал их в советскую эпоху.

С годами «Дау» трансформировался из байопика во что-то совершенно необычное для современного кинематографа — некий масштабный арт-эксперимент, воссоздающий эпохи Сталина и Хрущева, главными действующими лицами которого являлись несколько сотен человек (в основном это были актеры-любители), в течение нескольких лет фактически перманентно исполнявшие роли людей из прошлого под наблюдением камер.

В ходе создания проект — в силу практически полного отсутствия аналогов — привлек к себе повышенное внимание аудитории: о нем говорили либо с восхищением, либо критиковали создателей за жестокое отношение с актерами.

В одном из интервью журналист Гордон, сыгравший в «Дау» комбрига, описывал, как проходил съемочный день с его участием. По словам известного ведущего, на площадке царила едва ли не абсолютная импровизация

«Я говорю [создателям фильма]: «Дайте мне сценарий». А сценария нет. Нас загримировали, привезли в какой-то научно-исследовательский институт и усадили за большой овальный стол. Вокруг ходят какие-то люди — странные, очень странные люди. Мне потом уже объяснили, что это люди, которые больны аутизмом. Их снимают в роли физиков. И вот они ходили, ходили, ходили, — рассказывал Гордон украинскому телевидению. — [Участникам съемочной группы] говорят: «Садитесь напротив друг друга». Говорят: «Вы (ваши герои — «Газета.Ru») требуете для армии поставок вооружений. «А текст, что я говорить должен?» — спрашиваю. «А говорите что хотите, требуете поставок для армии», — отвечают. <...> Полная импровизация, на съемках была невероятно интересная обстановка».

Сам Хржановский еще в начале 2010-х подчеркивал, что «Дау» – это историческая драма, байопик, фэнтези, психологический триллер в одном жгуте». Согласно режиссеру, известному по фильму «4», его новое детище представляет из себя «последовательно рассказанную историю жизни человека во времени, с начала 20 века до конца 1960 годов, в основе которой лежат мотивы биографии физика Ландау, но главный герой фильма по происхождению грек, он оказывается в Советском Союзе и впоследствии работает на советскую науку».

Комментируя сам съемочный процесс, постановщик подчеркивал, что в созданных условиях его участники «ощущают себя не актерами в сконструированном мире, а реальными жителями этого нового мира».

«Мы построили невероятно сложную и самую большую на сегодняшний день декорацию в Европе. За целый год съемок на площадке не было людей в современной одежде и атрибутов современной жизни. Это накачивает пространство определенной энергией, обеспечивает необходимую атмосферу», — цитирует Хржановского «Собака.Ru».

В начале этого года фильмы «Дау», созданные из отснятого материала (всего там набралось около 700 часов), были представлены в Париже в двух театрах на площади Шатле. Кроме того, там была представлена специальная инсталляция, воспроизводившая обстановку, в которому существовали актеры в ходе съемок проекта. Показ шел в течение нескольких недель без перерывов.