Ущерб на миллиард: в Дрездене ограбили музей «Зеленый свод»

Ранним утром 25 ноября неизвестные совершили ограбление знаменитой коллекции драгоценностей «Зеленый свод» в Дрездене. Из сокровищницы пропали исключительно антикварные украшения, в то время как прочие экспонаты, включая дорогие вазы и картины, остались нетронутыми. Преступники нанесли музею ущерб в размере около €1 млрд и быстро скрылись с места преступления, передает Bild. Согласно изданию, сегодня в Германии произошла «самая крупная кража в послевоенной истории».

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О пропаже драгоценностей в ходе пресс-конференции рассказала генеральный директор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

«Набор из почти 20 бриллиантов и две гарнитуры украшений, инкрустированных алмазами и бриллиантами (каждая содержит чуть менее 40 камней). Ради этого грабители — двух можно увидеть на изображениях камеры наблюдения — уничтожили витрину», — сообщила Акерман.

Она добавила, что утром понедельника Дрезденский замок-резиденция, в котором находится сокровищница, был закрыт для проверки предположительно до среды.

На своей странице в Twitter министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер отметил, что из музея были украдены предметы искусства неизмеримой ценности для Саксонии — в том числе и нематериальной.

«Это атака на культурную самобытность и наследие всех саксонцев и «черный день» для культурного наследия Саксонии», — заявил министр. Он также пообещал сделать все возможное для того, чтобы вернуть экспонаты на место и обеспечить преступникам суровое наказание.

В источнике отмечается, что кража со взломом была зарегистрирована в центре безопасности Государственных художественных коллекций в 4:59 утра. Сотрудники организации действовали по инструкции: они не стали вмешиваться в происходящее самостоятельно и через несколько секунд связались с полицией.

Согласно опубликованной Bild хронологии, преступники подожгли трансформатор и отключили электричество в нескольких зданиях в округе, после чего распилили решетку в окне музея, разбили стекло и проникли в помещение. В этот момент благодаря камерам видеонаблюдения сотрудникам правопорядка удалось увидеть, что в сокровищнице орудовали как минимум двое грабителей без видимого оружия.

«На записях камер видны двое преступников, что не исключает, что другие злоумышленники не ждали на улице», — рассказал глава криминальной полиции Дрездена Фолькер Ланге.

Пробравшись в здание «Зеленого свода», неизвестные опрокинули витрину с украшениями, забрали оттуда экспонаты и уехали в неизвестном направлении на легковом автомобиле.

«На патрулирование улиц было направлено 16 полицейских автомобилей, была подключена федеральная полиция, коллеги в городах Герлиц и Кемниц», — отчитался представитель полиции Дрездена Йорг Кубиесса.

Он отметил, что вскоре после сигнала полиция начала патрулировать улицы, но не смогла выйти на след преступников. Позднее на парковке в десяти минутах езды от музея был обнаружен сгоревший легковой автомобиль, предположительно принадлежавший грабителям. Согласно источнику, в непосредственной близости от этой парковки находится крупная автомагистраль, по которой злоумышленники могли уехать. К вечеру 25 ноября полиции так и не удалось поймать преступников.

Знаменитая саксонская коллекция «Зеленый свод» была создана в 1723–1730 годах на основе бывшей княжеской сокровищницы Веттинов, охватывающей период от Ренессанса до классицизма. Во времена правления Августа Сильного в 1724 году «Зеленый свод» впервые разделили на тематические коллекции. С тех пор сокровищница действует как музей и демонстрируется в двух постоянных экспозициях — «Исторических Зеленых сводах» и «Новых Зеленых сводах», расположенных в западном крыле дрезденского дворца-резиденции. Ежегодно музей посещают около 500 тыс. человек.

Один из самых ценных экспонатов «Зеленого свода» — единственный крупный бриллиант зеленого цвета весом более восьми граммов — в настоящее время экспонируется в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.