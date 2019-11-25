Сломан нос: звезду «Спящих» госпитализировали в Москве

Ряд Telegram-каналов сообщили, что российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов, известный по ролям в сериалах «Демон революции», «Спящие» и фильму «72 метра», был госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.

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Отмечалось, что 47-летний мужчина якобы дважды за день связывался с врачами — в первый раз он пожаловался на сильное головокружение, однако не стал ехать в клинику, а во второй раз его пришлось госпитализировать. По данным СМИ, у него было диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения, состояние оценивалось как тяжелое.

Однако позднее сам Ульянов сообщил изданию Teleprogramma.pro, что подобные сообщения не соответствуют действительности, несмотря на то что он действительно обратился ко врачам.

«Все хорошо. Ничего страшного. У меня просто нос сломан, синусит. Не знаю, откуда информация такая», — сказал он.

Его слова подтвердил также режиссер Вадим Дубровицкий в комментарии для ФАН.

«Я только что разговаривал с Димой по телефону. Он действительно находится в больнице, но совершенно по другому вопросу, так что он живой и здоровый», — сказал он.

Сообщения о госпитализации Ульянова появились спустя почти две недели после того, как он рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» о том, как получил производственную травму во время работы на съемочной площадке военной драмы Петра Тодоровского «Риорита».

«Петр Ефимович предложил мне очень интересную роль — персонаж хотел сбежать с войны к жене, которую он безумно любил. Они не успели попрощаться, так как всех забирали очень быстро. На этой почве он на войне чуть-чуть свихнулся и совершил самострел так называемый. А это сразу расстрел. Эта сцена занимает минут десять, но она очень тяжелая, я такую никогда не играл», — говорил Ульянов.

Фильм о событиях Великой Отечественной войны начала 1945 года, посвященный шпиономании и поискам внутренних врагов бывшим лагерным надзирателем, попавшим на фронт, стал последним для знаменитого режиссера.

«Это история человека, воспитанного советской властью. Нас так долго учили искать кругом врагов и шпионов, что мы невольно вырастили определенный тип людей — бдительных очень неправильной бдительностью», — рассказывал сам Тодоровский.

Ульянов подчеркнул, что был «безумно благодарен» режиссеру за предоставленную возможность сыграть такого героя. Тем не менее именно во время съемок этой сцены рабочая группа допустила ошибку, которая обернулась для него печальным образом.

«Снимали мы это четыре дня. Сам момент расстрела снимался чуть ли не в последний съемочный день. Было мало времени. У меня было заряжено все тело, через меня шли провода. Но в суматохе мне забыли заткнуть уши. Мы начали, пошел ряд выстрелов, все посадки срабатывают, а это ох какой шум. «Ой, мамочки, как больно...» — сказал я и упал», — рассказал он.

От боли актер потерял сознание, а когда пришел в себя, понял, что потерял слух. Когда Тодоровский подошел к нему и стал задавать вопросы, Ульянов не услышал их.

«Пиротехники нерадивые не сделали свою работу. Я понял, что меня контузило. А Петр Ефимович прекрасно знал, что это такое, так как его самого контузило на войне, он ходил со специальным аппаратом», — отметил он.

Несмотря на то что со временем слух к нему вернулся, Ульянов рассказал о последствиях, которые имел для него этот инцидентов.

«Через год я снимался в Польше. У меня заболело в один из дней ухо. Оказалось, что я не слышу какие-то высокие частоты. Причем с годами, сказали мне в больнице, что будет только хуже», — заявил он.

Ульянов связал свою карьеру со сценой в конце 1980-х годов, однако до этого он хотел стать спортсменом — много занимался различными боевыми искусствами, уделял серьезное внимание дзюдо. Однако спортивное будущее оказалось для него закрыто по медицинским параметрам — из-за начавшихся у молодого человека сильных головных болей врачи запретили ему дальше давать связанные со спортом нагрузки на свой организм.