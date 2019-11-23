Покинуть Неверленд: автор «Богемской рапсодии» создаст фильм о Джексоне

Продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг, обладатель премии «Оскар» за «Отступников», приобрел у фонда наследников Майкла Джексона (Michael Jackson Estate) права на историю жизни знаменитого певца и его музыку. Согласно Variety, кинематографист планирует создать полнометражный фильм, который будет посвящен судьбе артиста, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет.

По информации источника, сценарий ленты, которая пока что не разжилась студией и дистрибьютором, напишет автор «Гладиатора», «Последнего самурая» и «Авиатора» Джон Логан. Отмечается, что от картины не стоит ждать «санированного» взгляда на биографию «поп-короля», которого неоднократно обвиняли в педофилии.

Представитель Кинга при этом не стал отвечать на вопрос, включит ли в себя фильм непосредственных обвинителей Джексона: в частности, Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, главных действующих лиц нашумевшей документалки HBO «Покидая Неверленд».

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В «Неверленде» мужчины, напомним, заявили, что покойный артист растлил их в юном возрасте. Особо резонансными данные признания выглядели на фоне того, что на протяжении долгих лет и Робсон, и Сейфчак публично защищали певца, опровергая множественные слухи, касающиеся педофилии исполнителя. Для документалки Уэйд и Джеймс среди прочего рассказали, что в детстве тесно общались с Джексоном, будучи частыми гостями его ранчо «Неверленд». Вместе с тем они заверили, что музыкант принуждал их к действиям сексуального характера и запрещал кому-либо рассказывать об этом.

Режиссером картины выступил Дэн Рид. В ходе фестиваля «Сандэнс» он объяснил, что не стал брать интервью у многих других приближенных к Джексону, так как их заявления запутали бы историю. Согласно постановщику, «Покидая Неверленд» это картина «не о Майкле, но о двух семьях» — и том, как они смирились с признаниями Робсона и Сейфчака.

Выход документалки в свет, как и ожидалось, вызвал негативную реакцию со стороны поклонников и наследников артиста. Так, родственники «поп-короля» тут же заявили о ложности прозвучавших в его сторону обвинений, сам фильм назвали «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне», а также подали против HBO иск на сумму в $100 млн.

«Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — говорил адвокат семьи Говард Вайцман.

Близкие певца при этом напомнили общественности, что «Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак под присягой давали показания и говорили, что Майкл никогда не совершал ничего неуместного по отношению к ним».

Прислушались к их словам, впрочем, далеко не все: после выхода ленты некоторые крупные радиостанции отказались от песен артиста, тогда как создатели популярного мультсериала «Симпсоны» убрали один из эпизодов третьего сезона под названием «Совершенно безумный папа», где Джексон озвучил одного из героев.

Попутно «Покидая Неверленд» затронул еще одну важную тему — об уместности «плясания на костях» давно усопшего музыканта. Недовольные документалкой также подчеркивали, что не могут понять, почему Робсон и Сейфчак во всеуслышание заговорили о якобы происходивших случаях педофилии только спустя десять лет после смерти Джексона, хотя ранее под присягой всячески опровергали обвинения в его адрес.

Что касается «Богемской рапсодии», руку к которой приложил Кинг, то фильм, представляющий из себя байопик имени вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри, стал одним из главных хитов минувшего года (что отразилось на сборах — при бюджете в $52 млн он собрал в мире аж 0,9 млрд), удостоившись нескольких наград.

Лента, в частности, получила сразу четыре «Оскара» — «Лучшая мужская роль» (ее завоевал Рами Малек, сыгравший самого Меркьюри), «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучший монтаж звука».