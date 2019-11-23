Новые правила: как будут сниматься интимные сцены

Профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании выпустила перечень из 96 правил съемки обнаженных и сексуальных сцен («Directing Nudity & Simulated Sex») на фоне откровенного признания актрисы Эмилии Кларк о том, что ее заставляли раздеваться на съемках. Инициаторы надеются, что эти правила станут стандартной практикой в британском кинематографе, передает The Guardian.

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Одним из авторов свода принципов стал режиссер сериалов «Доктор Кто» и «Мистер Селфридж» Билл Андерсон. Он заявил, что правила следует рассматривать не как «предписывающий список действий, которые можно и нельзя нарушать», а как ресурс для актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров.

«На данный момент есть эти серые зоны. Актеры хотят участвовать в смелых сценах, но они также хотят иметь возможность пойти домой и прочитать своим детям сказку перед сном, не переживая о том, что они сделали на съемочной площадке несколько часов назад», — отметил Андерсон.

Авторы рекомендаций просят кинематографистов несколько раз подумать, действительно ли в фильме необходима сексуальная сцена или можно обойтись без нее. В одном из главных пунктов говорится о том, что кастинг-директорам запрещается заставлять актеров раздеваться на пробах догола, если это не было оговорено за двое суток до встречи. Также необходимым правилом является обсуждение с актерами отснятых или смоделированных сексуальных сцен с их участием.

По словам хореографа Ярит Дор, Великобритания теперь следует примеру американской киноиндустрии, в которой проводится политика включения координаторов интимных сцен в производство фильмов и сериалов. Задача таких специалистов заключается в обеспечении психологически комфортных условий для актеров в ходе работы над сексуальными эпизодами. Впервые услугами координатора интимных сцен воспользовались создатели фильма «Двойка», рассказывающего о порноиндустрии 1970-х годов.

«В США это произошло намного быстрее из-за Харви Вайнштейна. Теперь все больше британских директоров хотят знать о координаторах интимности и прочих практиках для урегулирования этого вопроса», — сказала Дор.

Напомним, что в 2018 году на фоне обвинений продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах американские кинематографисты задумались о защите прав и личных свобод актрис. Так, издание The Hollywood Reporter опубликовало статью о происходящих в Голливуде изменениях, представив мнения ряда ведущих агентов, режиссеров и актеров. В частности, журналисты поговорили с Джейми Фельдманом, официальным представителем Джуно Темпл («Не в себе»), который выразил мнение, что после скандала с Вайнштейном в американском кино стало намного меньше откровенных сцен.

«Создатели фильмов, безусловно, стали более чувствительными и аккуратными в своих запросах, осознавая, что их требования могут быть восприняты неправильным образом», — говорил юрист.

Недавно в интервью подкасту Armchair Expert звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк поделилась, что на съемках одного из проектов ее пытались заставить сняться обнаженной. По словам актрисы, условия сцены не были оговорены заранее.

«Ты же не хочешь разочаровать фанатов «Игры престолов», — попытались переубедить Кларк. «И я сказала: «Иди [к черту]», — пояснила актриса.

Кларк отметила, что во время производства первого сезона «Игры престолов» ей приходилось раздеваться перед огромным количеством людей, из-за чего она испытывала дискомфорт. Артистка рассказала, что плакала в туалете между съемками.

«До этого я никогда не была на съемочной площадке такого масштабного проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ждут, чего вы хотите, чего хочу я», — призналась Кларк.

По словам знаменитости, преодолеть внутренние страхи ей помог коллега по шоу Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого. «Нет, дорогая, это нехорошо», — обратился он к Кларк. Согласно исполнительнице роли Дейенерис Таргариен, актер поддержал ее и заявил, что она имеет право самостоятельно устанавливать правила.