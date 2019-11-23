«Едут в Россию зарабатывать»: кто недоволен приездом Ротару

Глава социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский обвинил украинскую певицу Софию Ротару в желании заработать, выступая на российской сцене. Народная артистка СССР с 1973 года участвовала в фестивале «Песня года», однако в 2018-м отказалась от поездки в Россию из-за введения военного положения на территории Украины. В начале декабря она собирается приехать в Москву, чтобы стать хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM».

Реклама

«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России», — приводит слова Рязанского РИА «Новости».

Член Совфеда заявил, что многие зарубежные артисты позволяют себе «говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию».

По мнению Рязанского, «у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление «черных списков», подобно тому, что происходило на Украине».

При этом он считает, что в данном вопросе, прежде всего, необходимо учитывать мнение зрителей. Сенатор заключил, что лучшим ответом на выступления таких артистов стали бы пустые места в зале.

В конце 2018 года концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил сайту kp.ru, что 72-летняя певица расстроена отменой выступлений в России, однако решила дождаться урегулирования отношений между странами.

«Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — говорил Лавров.

Когда стало известно о предстоящем визите Ротару в Россию, многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк также осудила артистку за то, что она «едет сюда за деньгами».

«Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной», — цитирует ее «Царьград».

Заслуженная артистка СССР назвала шоу-бизнес «не очень чистым делом» и отметила, что не пойдет на концерт Ротару, несмотря на то, что очень ее любила в советское время.

С порицанием слов об отсутствии у Ротару принципов позднее выступил российский продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что при всей любви и уважении к Вовк «категорически не согласен» с ее позицией.

«Я сочувствую Вовк, что она не ведет «Песню года». Считаю это неправильным. Но при чем здесь Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят? <...> Нельзя одного запрещать, другим — размещать. София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке» — возмутился Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Продюсер также выразил уверенность, что Ротару не имеет никакого отношения к «антитеррористической операции» (АТО). По его словам, такая жестокость в адрес артистки является недопустимой.

«Давайте тогда — если вы хотите запретить Ротару приезжать в Россию — запретим Ани Лорак, Светлану Лободу, кто там еще у нас есть из украинских артистов, Maruv, Таисию Повалий. Давайте тогда всех запретим», — заявил супруг певицы Валерии.

Вместе с тем Пригожин посетовал, что сейчас в обществе процветает тенденция «[травить] крайнего», призвав перестать унижать исполнительницу и позволить ей делать все, что она считает правильным: «Хватит унижать женщину. <...> Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. <...> Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку».

Продюсер также привел в пример украинских артистов, которые, по его словам, «выступают в России, зарабатывают деньги и не платят нашей стране налоги», тогда как некоторым отечественным музыкантам гастролировать по Украине не разрешается.

«Некоторые граждане России, выступающие там, могли хотя бы на майке написать имена запрещенных артистов. Поучитесь вы у Голливуда стоять друг за друга. У нас цех бандитский какой-то, а не человеческий», — считает Пригожин.

Комментируя возвращение Ротару в Россию, музыкант Юрий Лоза, в свою очередь, назвал ее «народной артисткой всех стран», которая не имеет жизненных принципов.

«Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран», — заявил он.

В то же время музыкант отметил, что так делают многие артисты: по его словам, «одни готовы чем-то жертвовать, другие — нет».