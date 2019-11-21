«Учебное пособие для семей»: Рубцова о новом сезоне сериала «СашаТаня»

— Говорят, большие деньги меняют человека, даже попав к нему в руки ненадолго. Как изменило героев сериала положение «вынужденных» олигархов?

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— Большие деньги — большая ответственность. Саша взял на себя обязательство помочь отцу, и пусть он не так отлично ориентируется в мире денег, как Сильвестр Андреевич, но возможные трудности его не напугали. Более того — они только закалили наших героев.

— Ключевое слово сезона – «лайфхак», им пользуется даже начальник у Саши на работе. Можно ли сказать, что «СашаТаня» осваивает жанр «сериала-помощника»?

— «Сериал-помощник» — прекрасный жанр! Помогать людям всегда приятно, кто-то же должен это делать.

Ну и, безусловно, наш сериал можно воспринимать не только с точки зрения комедии, он вполне сгодится как учебное пособие для молодых семей. Думаю, что большинство молодых пар сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и Саша с Таней.

Но — в отличие от Сергеевых — у наших зрителей есть отличная возможность учиться не на собственных, а на чужих ошибках, наблюдая за историями главных героев сериала.

— Сериал «СашаТаня» продержался в эфире уже дольше «Универа», спин-оффом которого был изначально. Учитывая крен в сторону практических советов и неисчерпаемую тематику семейного быта, можно ли прогнозировать его долгую жизнь как энциклопедии советов и житейского опыта?

— Прогноз — дело неблагодарное, поживем — увидим. В любом случае — наши персонажи растут, набираются мудрости, но это не значит, что темы для сериала из-за этого когда-нибудь закончатся. На каждом этапе нашей жизни возникают самые разные ситуации, так что вы правы, тематика семейного быта неисчерпаема.

— В сериал вернулся Майкл. По нему соскучились зрители — или же проект без него терял какой-то важный оттенок?

— На самом деле он никуда и не уходил, так что нельзя назвать это возвращением. Майкл, согласно сюжету, один из лучших друзей Саши Сергеева, поэтому он периодически возникал в сериале в прошлых сезонах. Сейчас появляется даже не он, а, скорее его племянник Гриша, который доставит Саше немало хлопот. Но мы всегда рады гостям!

— Сразу после возвращения Майкл стал снова использовать Сашу в своих целях. Рада ли этому Таня?

— От лица Тани могу заявить: «Понятия не имею о чем вы говорите, но если это так, то напоминаю, что использовать Сашу в своих целях может только один человек! Надеюсь, мне не нужно повторять имя — Таня!»

— Какие события в жизни героев за шесть лет, что идет сериал, вы как актриса переживали эмоциональнее всего?

— Все, что касается работы, я никогда не принимаю близко к сердцу.

Если переживать каждую ситуацию, то с ума сойдешь. Но если вы все же хотите, чтобы я вспомнила что-то эмоциональное, то, честно говоря, до сих пор не могу отойти от сцены родов Лили в лифте, а ведь прошло уже два года!

— Какие изменения в характерах главных героев вы бы назвали главными?

— Это в жизни важно, чтобы люди менялись и в 35 лет отличались бы от себя в 16-летнем возрасте. Что касается наших героев, то самое главное изменение в их характерах состоит в том, что они не меняются. Хвала нашим авторам.

— Что изменилось в работе над сериалом за время съемок?

— Стали лучше кормить. И это касается не только актеров, но и героев. Все-таки Саша занимает хорошую должность, у него неплохая зарплата, соответственно — Сергеевы уже могут себе позволить чуть больше, чем раньше.

— Несмотря на победу быта над романтикой в их жизни, Саше и Тане удается сохранить любовь, которая без громких слов и эффектных жестов проявляет себя в их терпении и поддержке. В чем их секрет?

— В жизни Саши и Тани никогда не победит быт. Всегда побеждает любовь.