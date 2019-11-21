Сыграли в монополию: продажу «Свинки Пеппы» проверят органы

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании сообщило на своем сайте о начале проверки сделки по приобретению американской компанией Hasbro, занимающейся производством игрушек и настольных игр, канадской студии Entertainment One Ltd. (eOne), обладающей правами на мультипликационную героиню Свинку Пеппу.

«Управление по конкуренции и рынкам Великобритании рассматривает вопрос: соответствует ли и может ли соответствовать эта сделка требованиям, изложенным в Законе о предпринимательстве 2002 года, и если да — может ли привести эта ситуация к существенному снижению уровня конкуренции внутри любого рынка или рынков товаров и услуг в Великобритании», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Руководство управления также предложило всем заинтересованным лицам присылать информацию о сделке и комментарии к ней до 5 декабря. Ожидается, что результаты проверки будут оглашены 21 января. Тогда же сотрудники управления примут решение относительно необходимости дальнейшей работы и более детального изучения сделки.

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О планах двух компаний по слиянию стало известно в августе. Стоимость сделки по приобретению Entertainment One Ltd. оценивается в £3,3 млрд (около $4 млрд). Отмечается, что в соответствии с положениями соглашения, акционеры eOne получат £5,6 (примерно $6,9) за каждую обычную акцию. Завершение операции по приобретению компании запланировано на четвертый квартал текущего года.

«Приобретение eOne пополнит дружную семью глобальных семейных брендов, ориентированных на рассказ историй и демонстрирующих мощные результаты в портфеле Hasbro, а также предоставляет площадку для создания новых брендов вокруг историй для всей семьи», — говорил руководитель Hasbro Брайан Голднер.

Помимо «Свинки Пеппы», Entertainment One Ltd. также занималась продюсированием «оскароносного» фильма «Зеленая книга» и популярного телесериала «Ходячие мертвецы».

«Hasbro будет использовать захватывающие развлекательные возможности eOne, чтобы вывести наш портфель брендов, потребителями которых являются семьи, фанаты и геймеры, на экраны по всему миру, а также реализовать полный экономический потенциал в рамках нашей стратегии для акционеров», — подчеркивал Голднер.

В официальном сообщении о планах по слиянию двух компаний также отмечалось, что бренд «Свинка Пеппа» процветал на протяжении более чем десяти лет и смог расшириться до новых потолков прибыли.

Премьера мультсериала о Пеппе прошла в мае 2004 года — и на данный момент проект включает в себя уже свыше 250 эпизодов средней продолжительностью около пяти минут. Мультфильм демонстрировался в более чем 180 странах и был переведен на десятки языков, включая русский.

Действие самого мультсериала разворачивается вокруг семьи антропоморфной Свинки Пеппы, в которую входят ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Помимо них, в сериале время от времени появляются бабушка и дедушка Пеппы, а также ее друзья.

В эпизодах мультсериала обычно описываются повседневные занятия главной героини, ее игры и общение с другими персонажами. По данным СМИ, за 2010 год владельцам прав на Пеппу удалось заработать только на британском рынке более £200 млн с продаж мерча, связанного с шоу. Сам же проект возглавил рейтинг самых популярных брендов игрушек среди детей дошкольного возраста.

Популярность Пеппы не раз приводила к скандалам вокруг мультфильма — так в 2012 году жители Австралии пожаловались на серию под названием «Мистер Скиннилегс». В ней поощрялось «дружеское восприятие пауков», что — учитывая особенности местной фауны, переполненной опасными существами — грозило обернуться летальным исходом для некоторых детей. В результате по требованию родителей в Австралии был ограничен показ этой серии.

Помимо мультсериала и мерча, бренд Пеппы распространяется на парк развлечений, несколько книг, короткометражный фильм и консольную игру.