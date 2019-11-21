Сыграли в монополию: продажу «Свинки Пеппы» проверят органы

Приобретение «Свинки Пеппы» вызвало вопросы антимонопольщиков Британии

На фоне приобретения американской компанией Hasbro студии Entertainment One Ltd., владеющей правами на мультсериал «Свинка Пеппа», управление по конкуренции и рынкам Великобритании сообщило о начале проверки сделки на соответствие антимонопольному законодательству. Сумма соглашения составила примерно $4 млрд.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании сообщило на своем сайте о начале проверки сделки по приобретению американской компанией Hasbro, занимающейся производством игрушек и настольных игр, канадской студии Entertainment One Ltd. (eOne), обладающей правами на мультипликационную героиню Свинку Пеппу.

«Управление по конкуренции и рынкам Великобритании рассматривает вопрос: соответствует ли и может ли соответствовать эта сделка требованиям, изложенным в Законе о предпринимательстве 2002 года, и если да — может ли привести эта ситуация к существенному снижению уровня конкуренции внутри любого рынка или рынков товаров и услуг в Великобритании», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Руководство управления также предложило всем заинтересованным лицам присылать информацию о сделке и комментарии к ней до 5 декабря. Ожидается, что результаты проверки будут оглашены 21 января. Тогда же сотрудники управления примут решение относительно необходимости дальнейшей работы и более детального изучения сделки.

О планах двух компаний по слиянию стало известно в августе. Стоимость сделки по приобретению Entertainment One Ltd. оценивается в £3,3 млрд (около $4 млрд). Отмечается, что в соответствии с положениями соглашения, акционеры eOne получат £5,6 (примерно $6,9) за каждую обычную акцию. Завершение операции по приобретению компании запланировано на четвертый квартал текущего года.

«Приобретение eOne пополнит дружную семью глобальных семейных брендов, ориентированных на рассказ историй и демонстрирующих мощные результаты в портфеле Hasbro, а также предоставляет площадку для создания новых брендов вокруг историй для всей семьи», — говорил руководитель Hasbro Брайан Голднер.

Помимо «Свинки Пеппы», Entertainment One Ltd. также занималась продюсированием «оскароносного» фильма «Зеленая книга» и популярного телесериала «Ходячие мертвецы».

«Hasbro будет использовать захватывающие развлекательные возможности eOne, чтобы вывести наш портфель брендов, потребителями которых являются семьи, фанаты и геймеры, на экраны по всему миру, а также реализовать полный экономический потенциал в рамках нашей стратегии для акционеров», — подчеркивал Голднер.

В официальном сообщении о планах по слиянию двух компаний также отмечалось, что бренд «Свинка Пеппа» процветал на протяжении более чем десяти лет и смог расшириться до новых потолков прибыли.

Премьера мультсериала о Пеппе прошла в мае 2004 года — и на данный момент проект включает в себя уже свыше 250 эпизодов средней продолжительностью около пяти минут. Мультфильм демонстрировался в более чем 180 странах и был переведен на десятки языков, включая русский.

Действие самого мультсериала разворачивается вокруг семьи антропоморфной Свинки Пеппы, в которую входят ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Помимо них, в сериале время от времени появляются бабушка и дедушка Пеппы, а также ее друзья.

В эпизодах мультсериала обычно описываются повседневные занятия главной героини, ее игры и общение с другими персонажами. По данным СМИ, за 2010 год владельцам прав на Пеппу удалось заработать только на британском рынке более £200 млн с продаж мерча, связанного с шоу. Сам же проект возглавил рейтинг самых популярных брендов игрушек среди детей дошкольного возраста.

Популярность Пеппы не раз приводила к скандалам вокруг мультфильма — так в 2012 году жители Австралии пожаловались на серию под названием «Мистер Скиннилегс». В ней поощрялось «дружеское восприятие пауков», что — учитывая особенности местной фауны, переполненной опасными существами — грозило обернуться летальным исходом для некоторых детей. В результате по требованию родителей в Австралии был ограничен показ этой серии.

Помимо мультсериала и мерча, бренд Пеппы распространяется на парк развлечений, несколько книг, короткометражный фильм и консольную игру.