«Утомляла ревностью»: близкие Заворотнюк ответили на слухи о разводе

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о кризисе в их отношениях с супругом Петром Чернышевым в Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк». Они, в частности, отметили, что данные слухи были придуманы прессой.

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«А в этом случае издания ссылаются на якобы «друга семьи». Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!» — говорится в тексте сообщения.

Ранее в сети появилась информация, что 48-летняя актриса, которая в настоящий момент проходит курс лечения от тяжелого заболевания, в прошлом году приняла решение родить дочь Милу, чтобы удержать в семье своего мужа — фигуриста Чернышева. Об этом сайту kp.ru якобы рассказал некий друг спортсмена.

«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом», — заявил он.

По словам «друга» Чернышева, который предпочел сохранить анонимность, Заворотнюк ревновала супруга, когда он долго не возвращался после работы или уезжал в командировки, а ситуация в их семье находилась на грани развала. Он также подчеркнул, что актриса в настоящий момент находится не в клинике или хосписе, а в реабилитационном центре.

«Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление», — сообщил собеседник издания.

Кроме того, источник заверил, что у актрисы вновь появились силы, чтобы разговаривать и самостоятельно ходить, проснулся аппетит. В настоящий момент врачи занимаются очищением ее организма от отмерших генетически поломанных клеток, для чего Заворотнюк делают лечебные капельницы. Согласно осведомителю, в рамках одной из процедур у нее делают забор крови, которую насыщают нужными лечебными веществами, после чего вводят обратно, чтобы обеспечить нормальную работу организма.

«Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой. Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила — ей в октябре исполнился годик — узнала маму, протянула к ней ручки. Петя сейчас загружен работой, не может часто навещать жену, которая, конечно, сильно скучает по всем близким», — рассказал якобы друг Чернышева.

Отметим, что незадолго до появления в «Поддержке Заворотнюк» опровержения информации, предоставленной «другом» фигуриста, близкие артистки также опубликовали переписку журналистки одного из СМИ, которая сообщила им о попытке неизвестных дать ложное сообщение о смерти актрисы. В самой переписке источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Заворотнюк якобы «умерла» в больнице:

«Муж сегодня был в этой больнице, где она лежала… Наша знакомая сейчас там лежит… Врач 1,5 часа назад им лично сказал об этом».

Близкие актрисы заявили, что подобная ситуация находится «за гранью этики, здравого смысла и человечности».

«Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное — нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова!» — говорится в публикации «Поддержки Заворотнюк».

Снимок переписки пообещали также передать в клинику, «на которую ссылается «осведомленный источник», чтобы установить — кто именно из персонала попытался пустить слух о смерти звезды. Близкие Заворотнюк подчеркнули, что у клиники, где находится актриса, прекрасная репутация и «вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать».