«Викинги» уплыли: сериал с Козловским переезжает на Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix заказал спин-офф канадско-ирландского сериала «Викинги», события которого развернутся спустя 100 лет после действия оригинального шоу, передает Variety. Точная дата выхода проекта пока остается неизвестной. Предполагается, что его производство начнется после завершения шестого (и финального) сезона блокбастера, запланированного на 4 декабря.

Исполнительными продюсерами сиквела выступят автор всех предыдущих сезонов исторического сериала Майкл Херст («Золотой век», «Тюдоры») и Морган О'Салливан.

Кресло шоураннера и по совместительству сценариста шоу займет Джеб Стюарт («Американские гонки», «Справедливый суд»). Съемки, как и прежде, пройдут в Ирландии. К работе также вернется большая часть съемочной команды.

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«Я безумно рад сообщить, что нас ждет продолжение саги о «Викингах, — поделился Херст. — Я знаю, что миллионы наших поклонников по всему миру будут в восторге от того, что компании MGM и Netflix продемонстрируют веру в наш проект. Джеб Стюарт — замечательный писатель, я уверен, что он привнесет новые сюжетные линии и поделится своим видением историй о самых известных викингах».

Детали будущего спин-оффа пока остаются в тайне. Согласно заявления Netflix, шоу расскажет о «самых известных викингах», в числе которых Лейф Эрикссон — первый человек, доплывший до Северной Америки, а также Фрейдис, Харальд Харада и Вильгельм Завоеватель: «Герои сериала — мужчины и женщины — проложат новые пути, борясь за выживание в постоянно меняющейся и развивающейся Европе».

В студии MGM отреагировали на заявление Херста, отметив, что с нетерпением ждут продолжение саги.

«Мы рады, что у истории с огромной базой поклонников по всему миру появится новый дом в лице Netflix», — сказали представители компании.

Как сообщает Deadline, «Вальхалла» откроет «следующую взрывную главу в легенде о Викингах». Издание отмечает, что до Netflix переговоры со студией о запуске сиквела вел канал History, на котором вышли все сезоны сериала. Однако в «гонку» вмешались несколько стриминговых сервисов, и в итоге сделку удалось заключить Netflix. Отмечается, что покупка сразу 24 эпизодов — неожиданное решение для стриминг-гиганта, поскольку обычно сезон на сервисе представляет не больше 8-10 серий.

Сериал «Викинги» дебютировал в 2013 году на телеканале History. Серии шоу в настоящий момент доступны только на Hulu и Amazon Prme Video. Как пишет Deadline, в будущем Netflix планирует приобрести права на их показ.

Известно, что в шестом сезоне «Викингов» снялся Данила Козловский. Российский актер исполнил роль новгородского князя Вещего Олега. Примечательно, что в 2016 году артист перевоплотился в образ князя Владимира Святославича в отечественной картине «Викинг».

Судя по трейлеру заключительного сезона «Викингов», вышедшего в июне этого года, герой Козловского планирует напасть на земли викингов. Для этого он собирает огромный флот, а поводом для нападения становится соответствующая просьба одного из сыновей Рагнара Лодброка Ивара Бескостного.

«Викинги» — не первое участие Козловского в зарубежных проектах. Ранее актер снялся в американском ужастике «Академия вампиров».

Финальная глава шоу, состоящая из 20 эпизодов, завершит историю семейства Рагнара Лодброка, их союзников и противников. Сериал не является строго историческим и создан на основе скандинавских саг о набегах викингов раннего Средневековья на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство. Заключительный сезон будет разделен на две части. Премьера первых десяти серий состоится в 2019 году, остальные десять выйдут в 2020 году. Таким образом, общая длительность сериала составит 89 эпизодов. Главные роли в сериале исполнили Трэвис Фиммел (Рагнар Лодброк), Гэбриел Бирн (Ярл Харальдсон), Донал Лог (Конунг Хорик) и Кэтрин Винник (Лагерта).