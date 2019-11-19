«Иди к черту!» Как звезду «Игры престолов» заставляли раздеться

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк поделилась в интервью подкасту Armchair Expert, что на съемках одного из проектов ее пытались заставить сняться обнаженной. По словам актрисы, условия сцены не были оговорены заранее.

«Ты же не хочешь разочаровать фанатов «Игры престолов», — попытались переубедить Кларк. «И я сказала: «Иди [к черту]», — пояснила актриса.

Кларк отметила, что во время производства первого сезона «Игры престолов» ей приходилось раздеваться перед огромным количеством людей, из-за чего она испытывала дискомфорт. Артистка рассказала, что плакала в туалете между съемками.

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«До этого я никогда не была на съемочной площадке такого масштабного проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ждут, чего вы хотите, чего хочу я», — призналась Кларк.

По словам знаменитости, преодолеть внутренние страхи ей помог коллега по шоу Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого. «Нет, дорогая, это нехорошо», — обратился он к Кларк. По словам исполнительницы роли Дейенерис Таргариен, актер поддержал ее, заверив, что она сама вправе устанавливать правила.

В 2018 году на фоне обвинений продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах в индустрии задумались о защите прав и личных свобод актрис, в том числе по поводу так называемых «голых сцен» в фильмах.

Так, издание The Hollywood Reporter опубликовало статью о происходящих в Голливуде изменениях, представив мнения ряда ведущих агентов, режиссеров и актрис. В частности, журналисты поговорили с Джейми Фельдманом, официальным представителем Джуно Темпл («Не в себе»), который выразил мнение, что после скандала с Вайнштейном в американском кино стало на порядок меньше постельных сцен.

«Создатели фильмов, безусловно, стали более чувствительными и аккуратными в своих запросах, осознавая, что их требования могут быть восприняты неправильным образом», — говорил он.

По словам юриста, огромный вклад во всеобщее спокойствие должны внести «голые райдеры», специальные дополнения к основному контракту сторон, в которых будут подробно оговорены все потенциально проблемные вопросы — начиная с количества сцен с обнаженной актрисой, кончая гарантиями, что «незапланированные» кадры (фото членов съемочной группы, решивших запечатлеть знаковый момент с голой звездой или даже вырезанные эпизода из ленты) будут при необходимости уничтожены и никогда не попадут в сеть.

«На площадке могут находиться до 100 человек, и каждый из них способен сфотографировать что-то на свой телефон. И если это произойдет, спустя какое-то время случится и утечка информации — в наше время тот или иной файл можно украсть, потерять и так далее. Здесь не имеет значения — случайно это получилось или нет, ведь итог все равно один», — пояснил Фельдман.

Подобного мнения придерживалась продюсер и сценарист Кортни Кемп, одна из создательниц «Красавицы и чудовища».

В свою очередь актер Джон Рубинштейн, чья компания вела дела Веры Фармиги («Мальчик в полосатой пижаме») и Бри Ларсон («Комната») предположил, что в настоящий момент режиссеры продолжают злоупотреблять полномочиями.

«Это нормальная практика, когда актрис заставляют делать на площадке то, что не было оговорено. Режиссеры могут просто сказать: «Слушай, мы все хотим домой, сейчас уже полночь, но сцена не получается — сбрось с себя, пожалуйста, эту рубашку». И человек попадает в ситуацию, когда на него устремлены взгляды 20 членов съемочной группы, на полном серьезе считающих, что это ты отбираешь у них время на отдых. Ситуация во многом безвыходная», — отметил Рубинштейн.

Про подобный инцидент рассказывала звезда «Остаться в живых» Эванджелин Лилли. Актриса призналась, что в какой-то момент возненавидела сериал из-за внезапной необходимости обнажиться на камеру.

«Я чувствовала, что у меня нет выбора, — пояснила Лилли. — И когда все закончилось, я была жутко подавлена и буквально дрожала от ужаса».