«Находится в больнице»: что случилось с худруком Малого театра

В Москве был госпитализирован художественный руководитель Малого театра, актер и режиссер Юрий Соломин, эту информацию подтвердили в пресс-службе театра.

«Юрий Мефодьевич сейчас находится в больнице, состояние у него нормализировалось. Это все, что я могу вам сказать», — заявили представители театра «Газете.Ru».

По данным СМИ, 84-летний Соломин на протяжении нескольких дней находился дома с высокой температурой. Несмотря на боли, он продолжал лечение в домашних условиях и обратился за помощью специалистов только после ухудшения состояния.

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Директор Малого театра Тамара Михайлова, в свою очередь, заявила, что Соломин находится в обычной палате, однако о выписке речи пока не идет, несмотря на то, что «врачи вовремя все сделали», передает ТАСС.

Согласно прессе, у народного артиста СССР выявили проблемы с артериями, также есть подозрение на пневмонию.

В 2015 году уже сообщалось о госпитализации Юрия Соломина, однако тогда в театре подчеркнули, что речь идет о плановом обследовании, связанном с диабетом художественного руководителя:

«Юрий Мефодьевич действительно сегодня лег в одну из московских клиник, но его здоровью ничего не угрожает — это плановое обследование, связанное с его диабетом».

В 2002 году, незадолго до смерти его брата Виталия, Юрий Соломин был госпитализирован на гастролях из-за болей в желудке. Неаккуратность докторов едва не стоила ему жизни.

«Случилось на гастролях, что-то у меня было с желудком. Меня отвезли в хорошую клинику. Сделали мне промывание желудка и порвали аппендикс. После чего, когда меня привезли в гостиницу, я уже не мог ни встать, ни сесть, не говоря уже о спектакле. Потом приехала скорая помощь, и они тут же все поняли, взяли и увезли меня в больницу. Короче — они меня спасли. Было ощущение полета, какого-то летящего движения», — рассказывал он.

Смерть брата в мае того же года стала тяжелым ударом для худрука Малого театра.

«Виталий играл главную роль в спектакле «Свадьба Кречинского». Ребята сказали, что он играл до последнего, пока занавес не закрылся. Единственное, что он уже не мог стоять на ногах — и сел на стул. Потом его перевезли в Склифосовского. Это был май месяц. Я проснулся утром на даче. Смотрю, передо мной стоит мой отец, Мефодий Викторович. Стоит и смотрит на меня, а я сижу и смотрю на него. Как в кино, да? Я закрываю глаза, думаю: «Господи, неужели?» Открываю — его нет. В этот момент не стало Виталия. Был звонок, рано утром», — вспоминал он день, когда узнал о смерти родственника.

В мае 2019 года умерла и супруга Юрия Соломина Ольга, преподаватель Высшего театрального училища имени Щепкина. Перед смертью она испытывала серьезные недомогания и несколько раз была госпитализирована.

«Мне не хочется об этом говорить. Я слушаю свою интуицию. А сейчас есть некоторые предчувствия, которых не хочется слушать. У людей нашей профессии все это очень развивается», — говорил Соломин о ее состоянии.

Причину смерти его супруги семья решила не раскрывать, Соломин отказался давать какие-либо комментарии в связи с произошедшим.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Соломина Ольга Николаевна», — говорилось в официальном сообщении на сайте училища.

Знакомые пары неоднократно говорили о большой любви между супругами, которую тем удалось пронести через всю жизнь. «Мы с Олей учились в Высшем театральном училище имени Щепкина у нашего педагога Веры Николаевны Пашенной. Однажды на последнем курсе Оля прибежала на занятия, а свободное место осталось только одно — рядом со мной. Она села, и с тех пор мы неразлучны», — рассказывал сам Соломин.

Прощание с ней прошло на Ермоловской сцене училища им. Щепкина, где она работала художественным руководителем четвертого курса. Отпевание состоялось в Храме Воскресения Словущего.