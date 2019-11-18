Старая добрая Англия: каким вышел фильм «Аббатство Даунтон»

Осторожно! В тексте содержатся незначительные спойлеры к фильму «Аббатство Даунтон».

Писать о полнометражном «Аббатстве Даунтон» довольно бессмысленно. Во-первых, если вы не видели оригинальный сериал, все происходящее на экране будет казаться полнейшей нелепицей. Во-вторых, фильм явно ориентирован на фанатов шоу, это его прямое продолжение, а все фанаты и так на него пойдут. Можно было бы извернуться и сказать, что «Аббатство» — идеальный подарок для убежденных англофилов.

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Но проблема в том, что все убежденные англофилы смотрели сериал, а следовательно либо относятся к числу его поклонников (которые, как мы помним, и так на него пойдут), либо категорически его не приемлют — и в любом случае на него не пойдут. Последних переубедить не получится, первых переубеждать нет нужды. Стоит разве что порекомендовать внимательнее отнестись к процессу покупки билета. Несмотря на ограниченный прокат (всего около 200 копий), фильм можно будет увидеть в оригинале с субтитрами, а смотреть «Аббатство Даунтон» в дубляже — все равно что смотреть «Аватара» с закрытыми глазами. Вроде все понятно, но толку никакого.

Формально эта ситуация позволяет более обстоятельно поговорить о фильме, поскольку можно не переживать о спойлерах. Но какие могут быть спойлеры в картине, где одна из сюжетных линий посвящена сломанному бойлеру, из-за которого визит королевской семьи в Даунтон находится под угрозой, а вынос блюд во время званого ужина снят в эффектном слоу-мо?

close Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019) Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019) Focus Features

Единственно верным решением представляется поговорить об «Аббатстве Даунтон» с точки зрения культурного и социально-политического явления. Сериал, придуманный писателем и сценаристом Джулианом Феллоузом, завершился традиционным рождественским эпизодом в декабре 2015-го. Разговоры о полнометражном продолжении начались уже в 2016 году, который стал для современной Британии переломным: чуть больше половины граждан проголосовали за выход страны из Евросоюза. Официально проект анонсировали только в июле 2018.

Время его появления на больших экранах — возможно, один из самых удачных таймингов в истории. «Аббатство Даунтон» как бы вписывается в ряд других полнометражных адаптаций культовых сериалов: совсем недавно мы посмотрели «Дэдвуд» и «Путь: Во все тяжкие» (наша рецензия — здесь), а в сентябре 2020-го должны выйти «Множественные святые Ньюарка» — приквел легендарного «Клана Сопрано». Но это скорее успешно пускаемая в глаза пыль — как раз этим умением особенно гордятся обитатели Даунтона, которые наводят лоск перед приездом Георга V с супругой. На самом деле «Аббатство» возвращается к зрителю в самый подходящий момент.

Феллоуз воспевает британскую аристократию не только из антропологического интереса — он сам является одним из ее представителей и, например, носит титул барона деревни Вест-Стаффорд в графстве Дорсет. Феллоуз — сторонник партии тори, с 2011 года он заседает на ее стороне в Палате лордов (его назначил Дэвид Кэмерон, которого называют одним из главных виновников текущего «политического хаоса»). В настоящий момент сценарист проживает со своей женой в поместье, у него во владении находится участок более чем в 200 тыс. кв. метров. Хотя в «Аббатстве Даунтон» были, например, прогрессивные рассуждения о положении женщин и представителей ЛГБТКИАПП в обществе, в главном сериал всегда придерживался консервативных взглядов: монархия — это основа всей Англии, без нее страна погибнет, в эпоху полной независимости было лучше. Многие герои шоу в той или иной степени симпатизировали социализму, но всегда отказывались от этих идей (если выживали). В первом сезоне Том Брэнсон — ирландец, устроившийся в Даунтон шофером, — предстает пламенным революционером. За шесть сезонов он не только становится полноправным членом семьи Кроули, но и полностью меняет свои взгляды — и в фильме уже спасает Георга V от убийцы.

close Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019) Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019) Focus Features

Создатели «Аббатства» настаивают, что делают сугубо эскапистскую сказку, призванную помочь зрителям ненадолго укрыться от бардака, который творится вокруг. Но часть британской прессы довольно агрессивно восприняла полнометражный фильм: так, журналистка The Independent назвала его «пропагандистским», а доктор философии Лондонского университета Каллум Александр Скотт в своей колонке для The Guardian отметил, что «Даунтон» — наряду с сериалом «Корона» — «часто искажает историю и романтизирует славное прошлое Британии».

За пределами родины сериал воспринимается куда непринужденнее. Российскому зрителю наслаждаться великой англофильской безделушкой гораздо проще — в этом он близок к американцам, которые смотрят на «Даунтон» как на диковинку о чопорных аристократах со странными привычками. За счет этого у нас есть возможность, как у Теда из ситкома «Как я встретил вашу маму», не заострять внимание на политическом аспекте шоу, а просто наблюдать за тем, как «леди Стаутшир повредила колено во время игры в крокет, а кухарка миссис Бутбраш не может найти достаточно каштанов для гуся на День святого Криспина». Стоит ей воспользоваться.