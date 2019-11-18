Thug life, как она есть: рэперу-убийце грозит смертная казнь

Рэперу Тэймору Макинтайру, известному под псевдонимом Tay-K, предъявили обвинение в убийстве 23-летнего фотографа во время побега из-под домашнего ареста в апреле 2017 года. На момент совершения преступления Макинтайру было 16 лет. В июле он уже был приговорен к тюремному сроку в 55 лет за соучастие в разбойном ограблении, в ходе которого был убит человек.

В настоящее время он находится в тюрьме округа Бексар. В связи с новыми обвинениями рэперу может грозить пожизненный срок. При этом — в соответствии с законодательством — сторона обвинения может также потребовать назначить ему высшую меру наказания — смертную казнь.

Тэймор Макинтайр родился 16 июня 2000 года в Калифорнии. Его родители были членами печально известной банды «Crips». После ареста отца мать перевезла сына вместе с его сестрой в Неваду, а еще позднее семья перебралась в Техас. Макинтайр начал свою карьеру рэпера в составе группы Daytona Boyz, чей первый трек вышел в декабре 2014 года.

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Возвращаясь после одной из вечеринок, на которой Макинтайр был с двумя другими участниками Daytona Boyz — Эриком Джонсоном и Джаленом Беллом, они заметили автомобиль 20-летней студентки Сары Мучлехнер и ее молодого человека. Компания начала выкрикивать в адрес пары оскорбления, которые переросли в угрозы со стороны Джонсона.

Когда Мучлехнер попыталась скрыться на автомобиле, рэперы устроили погоню, в ходе которой Джонсон совершил два выстрела. Одна из пуль попала в голову девушки, та умерла на месте. Джонсона суд приговорил к 44 годам тюремного заключения, Белл получил 30 лет за соучастие. Самому Макинтайру тогда удалось избежать наказания, так как все время он находился на заднем сидении автомобиля.

В июле 2016 года он был арестован в составе группы лиц из семи человек по обвинению в убийстве и вооруженном ограблению в Мэнсфилде. По версии следствия, сообщницы Макинтайра зашли в дом, где в тот момент находились Захария Белоат и Итан Уокер, с которым одну из девушек связывали романтические отношения.

После этого одна из них открыла дверь дома, чтобы впустить внутрь вооруженных молодых людей, среди которых был и Макинтайр. В ходе столкновения Уокер был убит, а Блоат — ранен. Участвовавшие в ограблении девушки пошли на сделку со следствием. Они получили 25 и 30 лет тюремного заключения, в то время как их обвиняемый в убийстве сообщник Латариан Мерритт был приговорен к пожизненному сроку.

Сам Макинтайр свою вину не признал, а его адвокаты настаивали на том, что он не знал о планах других участников преступления. Так как на момент совершения преступления рэпер еще не достиг совершеннолетия, судья взял перерыв, чтобы определить судить ли его как взрослого — с возможностью применения смертной казни.

Не дожидаясь вердикта суда, Макинтайр вместе с другим обвиняемым срезал с лодыжки электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста (произошло это в марте 2017 года). Перед этим он оставил запись в твиттере, в которой заявил, что его теперь придется «поймать».

Находясь в бегах, Макинтайр выпустил несколько сольных треков, в которых осмыслял происходящее с ним. Один из них получил название «Race» («Гонка») и сразу после своего релиза оказался на 70 месте в чарте Billboard Hot 100. Позднее трек добрался и до 44 позиции хит-парада.

На песню также был снят клип, в котором Макинтайр позирует с пистолетами на фоне плаката с собственным изображением и подписью «Wanted» («Разыскивается»). В настоящее время у видео, которое было опубликовано два года назад, насчитывается 188 млн просмотров, 1,4 млн зрителей поставили ему отметку «нравится» («не понравился» клип Макинтайра всего 91 тыс. пользователей).

За два месяца до этого — в апреле — рэпер вместе со своим сообщниками совершил еще одно убийство, следует из материалов следствия. Он находился в одном автомобиле вместе с 23-летним фотографом Марком Салдиваром, у которого украл дорогостоящую аппаратуру и заставил покинуть транспортное средство.

После этого Салдивар запрыгнул на капот автомобиля, чтобы помешать Макинтайру и остальным скрыться. Рэпер достал пистолет и нанес Салдивару смертельное ранение, а затем уехал с места преступления.