Что общего у веганов и террористов? Отвечает стендапер Слосс

Шотландский стендапер Дэниел Слосс получил мировую известность в сентябре 2017 года, когда на стриминговом сервисе Netflix вышли два его спешла — «Dark» и «Jigsaw». 29-летний комик производит на людей эффект, которого сложно достичь не только на сцене, но и в повседневной жизни. Его простая и циничная подача сложных тем заставляет пересмотреть свои взгляды на определенные вопросы. Кроме того, в своих выступлениях Слосс подначивает тех, кто испытывает негативные эмоции в ответ на его материал.

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Например, он настаивает на том, чтобы зрители, задетые лишь частью его шуток, не были такими зацикленными на себе — и оскорблялись всякий раз, когда задевают чьи угодно чувства.

В «Dark» Слосс много рассуждает о своем атеизме, о комичных сексуальных опытах — а последний сегмент шоу посвящен шуткам про его младшую сестру с церебральным параличом, которая умерла, когда ему было девять. По мнению Слосса (который не считает свое чувство юмора мрачным), шутить можно на любую тему — и при этом оставаться хорошим человеком, уважающим окружающих. Главное — смеяться не над кем-то, а над тем аспектом личности, который он находит комичным. Поэтому вещи, которые мы привыкли порицать (здесь это, разумеется, шутливые фразы в предложениях про людей с инвалидностью), Дэниел старается подавать под другим углом. Скорее всего, если вы считаете что-то непозволительным, а определенный набор тем — справедливо табуированным, юмор Дэниела Слосса понравится вам в лучшем случае лишь отчасти.

По крайней мере, так можно объяснить антипатию к Слоссу до просмотра его второго стендапа. Там молодой человек продолжает шутить про свою покойную сестру, а еще сравнивает «фейсбучных» веганов, которые горазды разве что писать в соцсетях, с ИГ (запрещенной в России террористической организацией). По Слоссу, оба этих «радикальных» направления заставляют многих людей презирать всех, кто придерживается лежащих в их основе мировоззрений, — искреннего веганства и нерадикального ислама. Однако визитной карточкой комика стал заключительный сегмент его программы «Jigsaw».

Он произвел эффект, которого бы не смогли добиться тысячи психотерапевтов за многочисленные и продолжительные сеансы. В прошлом году 28-летний юноша, который профессионально шутит со сцены, заставил огромное количество людей разорвать романтические отношения со своими партнерами.

Для того, чтобы обсудить это беспрецедентное событие, Слосса звали на вечерние шоу к самым популярным американским телеведущим. Статистика, разумеется, постоянно меняется, но, согласно последним данным, которыми владеет сам автор шуток (он ведет подсчет у себя в твиттере), более 119 семейных пар развелись после просмотра его шоу, а еще 140 помолвок были расторгнуты. Сказать, сколько людей решило расстаться со своим бойфрендом или девушкой, сложно, но, если верить Дэниелу, это число перевалило на 45 тысяч.

Однако люди, которые так или иначе задумываются о статусе своей личной жизни — по крайней мере — пару раз за день, сделали фокусом внимания информацию, резонирующую с нами гораздо сильнее. Сам Слосс называет себя спасителем тех, кто отказались проживать свою жизнь с не до конца любимым человеком — или с тем, кто недостаточно любит их. Всем «спасенным» он рекомендует писать ему в соцсети, чтобы он мог подсчитать преимущества своей новой модели восприятия отношений над устаревшей. Если вы решите посмотреть его выступление, где он рассуждает о целесообразности введения недостойного партнера в свою жизнь, а после этого поймете, что вы оказались в такой ситуации, можете утешить себя тем, что вы далеко не одни. Можете даже твитнуть об этом.

В ноябре Дэниел Слосс стал гостем подкаста российского блогера и комика Данилы Поперечного. В нем 29-летний шотландец признался, что последнюю пару лет из-за количества выступлений (на этих гастролях оно превышает 300) он чувствует себя не комиком, а исполнителем, который проговаривает устаревший и уже не особо смешной для себя материал.

Согласно Слоссу, в туре крайне важно не возненавидеть свою аудиторию за то, что она смеется над шутками и оборотами, которые ему уже надоели. Вместо этого молодой человек, получивший мировое признание силами стримингового сервиса, сказал, что он старается обеспечить людям хорошо проведенный вечер, а когда вернется домой, он больше никогда не будет делать туры такого масштаба.

23 ноября Слосс выступит в московском пространстве Music Media Dome со своей новой программой программой «Х». В начале ноября ее запись вышла на канале HBO.