«Жанну жалко»: Шепелев показал новую возлюбленную

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой. Совместный снимок стал ответом на недавние сообщения в СМИ по поводу его предстоящей свадьбы.

«Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?» — обратился к подписчикам Шепелев.

Телеведущий рассказал, что познакомился с Тулуповой благодаря их детям, которые ходили в один детский сад.

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«Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — заметил он.

Судя по комментариям к публикации, не все пользователи соцсети остались довольны выбором Шепелева. Часть из них напомнили мужчине о его отношениях с Жанной Фриске, которая родила ему ребенка Платона.

«Лучше бы ты так Жанну целовал!», «Жанну жалко. Ребенок, наверное, не знает, кто его мама», — возмутились пользователи. Другие обвинили телеведущего в том, что он не разрешает близким певицы, скончавшейся в 2015 году от рака мозга, видеться со своим сыном.

«Я все понимаю, жизнь продолжается. Но раз ты хочешь создать новую семью, дай возможность видеться своему сыну с его родными со стороны Жанны. Ты совершаешь большой грех», — написал подписчик Шепелева. На момент написания заметки этот комментарий находился в топе, набрав более около 600 лайков.

Другие (которых оказалось большинство), напротив, пожелали паре счастья и долгих лет вместе: «Как в одном добром американском фильме дети познакомили родителей! Класс! Это судьба! Дима, будьте счастливы, и [пусть] в вашу жизнь всегда стучится добро, радость и удача!»,

«Люди, вы чего такие злые? Ему что, теперь до конца жизни быть одному? Жизнь продолжается, ребенку нужна женская забота, как и самому Дмитрию».

Ранее «7 дней» писали, что Шепелев якобы сделал Тулуповой предложение. По данным издания, с начала этого года телеведущий и его шестилетний сын живут вместе с новой возлюбленной и ее шестилетней дочерью. Пара много путешествует, а летний отпуск в прошлом году они вместе с детьми провели в Италии.

Новая избранница Шепелева Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге. Согласно СМИ, в Москве она окончила вуз по специальности дизайнер. Слухи о романе Шепелева с Тулуповой ходили в прессе еще с начала года. Об их отношениях высказывалась и мать Фриске Ольга Копылова. В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ она заявила, что не одобряет выбор 36-летней Тулуповой и даже сочувствует ей.

«Хорошая, симпатичная девчушка <...> Только она зря. Я не одобряю, мне ее жалко», — посетовала Копылова.

В ходе передачи мать покойной звезды вспомнила, что в свое время бывший гражданский супруг Фриске плохо обращался с ней и порой унижал. По мнению Копыловой, Шепелев может повести себя также и со своей новой избранницей. Кроме того, родственница отметила, что главным недостатком телеведущего является высокомерие. По ее словам, именно оно мешает Шепелеву построить нормальные отношения с близкими Жанны.

«Мы для него чернь. А он у нас князь или царь, я даже не знаю», — сказала Копылова.

По словам родственников Фриске, после ее смерти они по-прежнему не имеют возможности видеться со своим внуком. Согласно постановлению суда, бабушка и дедушка могут проводить с шестилетним мальчиком полтора часа в месяц. Однако им якобы каждый раз отказывают во встрече по какой-либо причине.

«Мальчик ходит в детский сад, здесь в Москве. Но нашим адвокатам и судебным приставам говорят, что ребенок находится в Беларуси», — пояснила Ольга Копылова.

В первый раз Шепелев состоял в браке с телеведущей Анной Таболиной. Они поженились спустя семь лет отношений, но через три недели расстались. С 2011 года шоумен жил с певицей Жанной Фриске. 7 апреля 2013 года в их семье родился сын. Спустя два года артистка скончалась.