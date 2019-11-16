«Это наша боль»: с чем не справляется Фонд кино

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры России не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах и за пределами страны. С таким заявлением выступил министр Владимир Мединский на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), передает ТАСС.

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль, — отметил Мединский. — Я соответствующему департаменту министерства (вероятно, речь идет о «Роскино» — прим. «Газета.Ru») давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации. Они со своей задачей не справляются».

Напомним, что именно «Роскино» единолично занимается продвижением отечественных фильмов за границей.

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Кроме того, министр намекнул на предвзятость со стороны отборщиков российского кино. По его мнению, чем хуже в фильме показана «российская действительность», тем больше у него шансов попасть на фестиваль.

«Когда европейские прокатчики ориентированы именно на фестивали, вызывает недоумение, какие российские фильмы отбираются. Полное ощущение, что чем хуже будет показана режиссером российская действительность, тем больше шансов попасть на фестиваль»,— продолжил Мединский.

Однако продвижение отечественного кинематографа за границей — не единственная «боль» Минкульта. По словам Мединского, еще больше вопросов к Фонду кино вызывает развитие кинотеатров в малых городах России.

«Пока фонд и с этой задачей не справляется. Не может организовать компанию, которая будет этим заниматься. Какой уж там зарубеж!» — посетовал чиновник.

Программа поддержки кинотеатров в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек действует с 2015 года. По данным Фонда кино, на тот момент около 40% населения страны не имело доступа к современным цифровым кинотеатрам. К концу 2024 года в России планируется создать дополнительно 1200 кинозалов. На 2017-й год программа кинофикации преодолела рубеж в 300 залов. В том же году на нее было потрачено более 2 млрд рублей.

Система поддержки кинофикации действует следующим образом: прошедший отбор кинотеатр получает на переоборудование безвозвратную субсидию в размере не более 5 млн рублей (из расчета на один зал). Обязательное требование Фонда кино — в течение трех лет кинотеатр должен отдавать не менее 50% сеансов российскому кино и отчитываться через систему ЕАИС.

Еще на начальных этапах развития программы Фонд кино столкнулся с трудностями. В конце 2016 года организация обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить материалы по 33-м поступившим от кинотеатров заявкам. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», документы, присланные на господдержку, оказались поддельными. Немало отказов происходило и из-за отсутствия и несоотвествия документов, необходимых для проведения кинопоказа, наличия налоговых задолженностей и пр.

Сами кинотеатры вынуждены соблюдать долю российских фильмов в прокате, что трудновыполнимо.

С одной стороны, российских фильмов выходит меньше, чем иностранных. По данным Фонда кино за 2018 год, их объем составил 30% (в 2017-м — 25,5%). С другой, отечественное кино смотрят мало людей — в 2018-м его доля в кинотеатрах страны достигла всего 28,9% по количеству посещений.

В десятку крупнейших картин по объему зрительской аудитории за первое полугодие 2018 года вошли четыре российских фильма, созданные при поддержке Фонда кино: спортивные драмы «Движение вверх», «Лед», «Тренер», а также мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». Их посмотрели 23,8 млн зрителей, что составляет 22% от совокупного числа посещений.

Счетная палата России предложила пересмотреть стратегию продвижения фильмов на международном уровне — в частности, прописать механизмы «по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков». В Министерстве культуры с рекомендациями ведомства согласились, но не уточнили, каким образом собираются это делать. В опубликованном пресс-релизе ведомства предлагалось перенять успешную практику других стран, например, Франции, где учитывается успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе.