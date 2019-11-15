Все из-за Крыма: интервью Собчак проверят на экстремизм

Партия ветеранов России на своем сайте сообщила, что после ее запроса столичная прокуратура отправила интервью журналистки Ксении Собчак на психолого-лингвистическую экспертизу с целью проверки на предмет наличия в ее высказываниях признаков экстремизма. Согласно представителям партии, речь идет об интервью, которое телеведущая дала украинской радиостанции «Новое время» в сентябре этого года, где среди прочего говорила о Крыме.

«Обращение председателя Партии ветеранов России <...> рассмотрено прокуратурой Москвы в рамках проверки интервью Ксении Собчак. <...> Для того, чтобы дать оценку данным высказываниям Ксении Собчак на предмет наличия в них признаков экстремизма, органами прокуратуры материалы дела в установленном порядке направлены в «Московский исследовательский центр» для проведения психолого-лингвистической экспертизы», — говорится в сообщении партии.

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Как отмечает «Украина.Ру», в ходе интервью радиостанции «Новое время» Собчак выразила мнение, что России и Украине нужно постараться найти некий позитивный выход из ситуации с Крымом. Кроме того, она заявила, что на возвращение региона в состав Украины сейчас не пойдет ни один из российских политиков, а также призвала провести на полуострове еще один референдум. При этом Ксения, ранее баллотировавшаяся в президенты России, признала, что «там огромное количество русскоязычного населения, которое ощущает себя русскими и хочет быть связанным с Россией».

Ранее возмущение некоторых россиян вызвало заявление о Крыме певицы Алены Апиной. Говоря в интервью с Deutsche Welle об отказе своей латвийской коллеги Лаймы Вайкуле от выступления на полуострове, заслуженная артистка России подчеркнула, что у нее самой «очень сложное отношение» к крымским событиям.

«Лайма — очень европейский человек. С точки зрения Крыма и других каких-то вещей — это ее личная, европейская, другая, отличная от российской, точка зрения. Мы видим эту картину с другой стороны, — сказала исполнительница. — Наш Крым, не наш Крым — у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш.

Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия».

Эти слова Апиной среди прочих подверг критике член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, который напомнил российским гражданам, как именно нужно отвечать на вопросы о принадлежности Крыма.

«Яркий пример того, что некоторым артистам лучше не высказываться на политические темы, тем более во время зарубежной поездки. Любой ответ гражданина России по поводу Крыма должен заканчиваться словами: «Крым — это территория Российской Федерации». Все. Точка!» — цитирует его ФАН.

При этом в минувшем сентябре украинский певец Олег Винник отказался прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. По словам музыканта, в настоящее время говорить об этом «не нужно», так как «это ничего не дает».

«Что касается вопроса Крыма, возможно, сегодня надо смотреть на дело. Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом, я сказал бы, не нужно, — передает заявление артиста «Страна.Ua». — Это ничего не дает, когда ты кричишь «Наш Крым», а он — не наш на сегодняшний день, то мы ничего не решаем».

Кроме того, он подчеркнул, что «за Крым не погиб ни один солдат», а также не согласился с мнением, согласно которому полуостров «дороже, чем жизни и судьбы украинцев».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.