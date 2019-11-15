«Идеальный пациент»: триллер, который лишили «Оскара»

Один из самых известных кейсов в скандинавской криминалистике — дело шведа Струве Рагнала (с 1993 по 2002 год его звали Томас Квик). В 1991 году мужчину арестовали за вооруженное ограбление банка, признали невменяемым и отправили в клинику на лечение. Во время прохождения терапии он признался в 30 убийствах и в итоге был осужден за восемь из них. В 2008 году журналисты Ханнес Ростам и Дэн Юсефссон провели собственное расследование, встретились с Рагналом и выпустили ряд документальных фильмов. Им удалось выяснить, что мужчина оклеветал себя — и на самом деле никого не убивал. Рагнал вышел на свободу в 2013 году, когда апелляционный суд снял с него обвинения в последних трех случаях. Сам Ханнес Ростам этого уже не застал (как и выхода в свет своей книги о Томасе Квике) — в январе 2012-го он умер от рака.

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Посвященный этой истории фильм «Идеальный пациент» — второй проект Микаэля Хофстрема, снятый после возвращения на родину из Голливуда, где он провел около десяти лет. Его американская карьера началась в 2007-м отличной экранизацией рассказа Стивена Кинга «1408» с Джоном Кьюсаком и Сэмюэлем Л. Джексоном. Однако впоследствии он ничего путного на чужбине не сделал: хоррор «Обряд» не спасал даже Энтони Хопкинс, боевик «План побега» с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером казался вторичным после выступления той же сборной в «Неудержимых». Сделав для Netflix три сезона «Родословной», режиссер ретировался в Швецию и выпустил занятный сериал «Московский нуар» — про российские 90-е.

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Изначально планировалось, что новую ленту Хофстрема выдвинут от страны на «Оскар», однако в итоге национальный комитет решил отправить на премию фильм Левана Акина «А потом мы танцевали». Гей-драма, снятая на грузинском языке, уже успела попасть в центр скандала, поэтому в теории у нее должно быть больше шансов на то, чтобы оказаться в поле зрения академиков. Победа в категории, где, скорее всего, будут представлены «Паразиты» Пон Джун Хо и «Боль и слава» Педро Альмодовара, ей не светит, но номинация — вполне.

В сущности «Идеальный пациент» — довольно стандартное кино о пробивных журналистах-расследователях со всеми сопутствующими штампами. Грустный и жадный до правды репортер, бодрая молодая помощница, главред-скептик, из-за которого поначалу приходится копать втихую, нехотя сцеживающие информацию фигуранты дела. На выходе получаются сшитые друг с другом половинки «В центре внимания» Томаса Маккарти и «Молчания ягнят» (оба, кстати, в свое время нахватали «Оскаров»). Понятно, что примерно любая лента о маньяках обречена на сравнения с фильмом Джонатана Демми, однако «Идеальный пациент» как будто бы и не пытается выйти из тени классики.

close Brain Academy

Химией Джоди Фостер и Хопкинса тут и не пахнет, но до этого встречавшиеся в провальном «Снеговике» Томаса Альфредсона Юнас Карлссон и Давид Денсик (Горбачев из «Чернобыля») работают по мере возможностей; последний — активнее всего. Это довольно крепко сбитая, но сугубо жанровая работа со слегка прихрамывающим сценарием. Фильм не претендует на документальность (Дэна Юсефсона, например, в нем вообще нет) — и все равно слишком многое берет из реальной жизни. У Ростама есть отдельная линия, посвященная заболеванию: в этих сценах он грустит пуще обычного, пьет, говорит с женой. В контексте картины все это выглядит совершенно лишним и только заставляет поглядывать на часы (хронометраж — 2:10).

В принципе, других крупных грехов здесь нет, но едва ли лента Хофстрема будет кому-то интересна, кроме фанатов триллеров про маньяков, готовых пачками штудировать однотипные поделки. Если вы когда-нибудь надумаете погрузиться в жанр, «Идеальный пациент» не будет идеальным порогом вхождения, зато где-то в середине вотч-листа будет чувствовать себя отлично. Однако Хофстрем такими темпами довольно не скоро заработает себе вторую номинацию на «Оскар» («Зло» было действительно хорошим).