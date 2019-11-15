Экс-вокалистка группы «Маневры» найдена мертвой

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает «Московский комсомолец».

Согласно сведениям издания, смерть женщин могла наступить несколько месяцев назад.

Накануне, 14 ноября, в полицию обратился дядя покойной артистки. По словам мужчины, последний раз он общался со своей сестрой в апреле этого года, но после этого не поддерживал связь ни с ней, ни с племянницей. В течение последних недель мужчина пытался дозвониться до своих родственниц, однако их телефоны были отключены. После этого дядя рок-вокалистки решил приехать к ним домой, но дверь в квартиру ему не открыли. Со слов соседей он выяснил, что женщин последний раз видели в июле этого года.

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Вызванные мужчиной спасатели в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь в квартиру, где и были обнаружены тела обеих женщин. Трупы Надиры и ее матери лежали в ванной. После осмотра специалисты сделали вывод, что смерть наступила несколько месяцев назад. Имеет ли трагедия криминальный характер, выяснится после экспертизы.

По словам мужчины, его племянница проживала вдвоем со своей матерью Раной. С 2014 года — после распада музыкального коллектива «Маневры» — женщина осталась без постоянной работы и вынуждена была перебиваться разовыми заработками.

Группа сформировалась в подмосковном городе Троицк. На счету «Маневров» есть несколько эфиров на отечественном радио. Две композиции коллектива также вошли в сборник «Рок из подворотен», который выпускает группа «Пилот».

Ранее сообщалось о смерти советского и российского композитора Юрия Маркелова, который был известен как автор песен «С днем победы, капитан!» в исполнении Иосифа Кобзона и «Кижи» Льва Лещенко. Музыкант скончался у себя в квартире на Страстном бульваре 7 ноября на 70-м году жизни, отмечало агентство городских новостей «Москва». По сведениям СМИ, тело Маркелова было найдено без следов насильственной смерти.

Народный артист России Олег Иванов, комментируя смерть композитора, назвал его своим близким другом. «Известие очень грустное и неожиданное. Мы с ним познакомились еще в Новосибирской консерватории. Он закончил ее в 1975 году, а я — на год позже. Хорошо помню его дипломную работу — фортепианный концерт с Новосибирским симфоническим оркестром под управлением Арнольда Каца», — говорил он «Вечерней Москве».

Иванов также отмечал, что вскоре после этого Маркелов перебрался на новое место жительства в Москву, а сам он остался в Новосибирске. Бывая в столице, мужчина часто останавливался у своего друга, с которым они поддерживали теплые отношения.

«Юрий писал как «классику», так и работал в песенном жанре. Он был настоящим экспертом. Я часто показывал ему свои произведения и просил совета, Маркелов обладал глубокими знаниями и тонко чувствовал музыку. В последние годы он работал над фортепианными пьесами и детскими песнями. Я слушал их», — рассказал Иванов.

Юрий Маркелов родился в 1950 году в Сталинграде. Его мать была актрисой театра музыкальной комедии, она также занималась преподаванием танцев и пения в школе. После окончания Волгоградского училища искусств в 1969 году Маркелов поступил в Новосибирскую консерваторию. Там он попал на теоретико-композиторский факультет сибирского композитора Георгия Иванова. В середине 1970-х музыкант переехал в Москву. Он руководил подмосковным вокально-инструментальным ансамблем «Горицвет», в программе которого звучали преимущественно его песни на стихи советских поэтов. Позже началось его сотрудничество с поэтом Вадимом Семерниным, в дуэте с которым было написано более 70 песен. В годы перестройки услугами Маркелова стали часто пользоваться в творческом объединении «Экран» Гостелерадио СССР.