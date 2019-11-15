«Плохая певица»: Губерниев об участии Бузовой в «Евровидении»

Поп-исполнительница Ольга Бузова заявила, что намерена выступить на международном вокальном конкурсе «Евровидение». Об этом певица рассказала на концерте в Москве 14 ноября. Соответствующее видео можно найти в сети.

«Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — объявила со сцены певица. При этом она не уточнила, в каком именно году собирается выступить на конкурсе.

Пиар-директор Бузовой Антон Богославский в разговоре с «Газетой.Ru» не стал раскрывать подробности участия артистки в музыкальном состязании, однако и саму информацию не опроверг. «Ольга сама все рассказала. Мне нечего добавить», — ответил он.

Реклама

С критикой решения Бузовой выступил телеведущий Дмитрий Губерниев, неоднократно комментировавший трансляцию конкурса для российской аудитории. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал знаменитость «плохой певицей», которую нельзя допускать до участия на «Евровидении». По его мнению, исполнительница не справится с выступлением без фонограммы — и у страны должно «хватить ума», чтобы отправить на состязание другого артиста.

«Потому что Ольга Бузова — плохая певица, а там нужно петь живьем. Во-первых, это конкурс песни, а я не думаю, что у Ольги Бузовой будет вкус на хорошую песню», — поделился Губерниев.

При этом он оценил талант Бузовой в других областях и признал, что с уважением относится к ее творчеству.

«Но еще раз повторяю, что у Российской Федерации, я надеюсь, хватит ума послать другого исполнителя на конкурс «Евровидение», потому что иначе мы обосремся, — сказал Губерниев, настояв на публикации именно этой формулировки, — И, пожалуйста, поточнее к вышесказанному — это слово вполне себе литературное».

Ранее СМИ писали, что Бузова могла стать участником «Евровидения-2019», однако слухи не подтвердились — вместо нее в Тель-Авив отправился Сергей Лазарев. На фоне многочисленных сообщений певица обратилась к звезде отечественной эстрады Филиппу Киркорову с предложением выступить дуэтом на конкурсе в 2020 году, который примут Нидерланды.

«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король, а я твоя. А по «Евровидению»... Может, там и презентуем наш дуэт?» — написала Бузова в Instagram.

Тогда представитель звезды Богословский заявил, что она может согласиться принять участие в вокальном конкурсе «Евровидение-2020», если получит соответствующее предложение.

«Мы еще от этого «Евровидения» не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим», — приводила его слова «Телепрограмма».

В начале мая этого года Киркоров предлагал Бузовой отправиться на вокальное состязание в Тель-Авив в качестве талисмана. На своей странице в Instagram артист поделился роликом, где певица танцует под его новый хит «Стеснение пропало», а затем направляется к морю.

В подписи к видео Киркоров признался, что был впечатлен зажигательным номером своей коллеги.

«Моя девочка зажигает, и опять без меня. Не только стеснение пропало, но и совесть, — пошутил артист. — Поменяю направление вылета, заберу с берега Персидского Залива и на Землю Обетованную как талисман успеха и удачи».

Кроме того, Киркоров заявил, что Бузова обладает всеми необходимыми данными для достойного выступления на «Евровидении». «В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — цитирует Киркорова «СтарХит».

В этом году «Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Израиле. Победителем конкурса стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, серебро завоевал итальянец Мамуд, а россиянин Сергей Лазарев добился третьего места.