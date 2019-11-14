Миллионы Пугачевой: сколько Примадонна заработала в Минске

Стал известен размер гонорара российской Примадонны Аллы Пугачевой за минский концерт. Об этом рассказал гендиректор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов в беседе с сайтом kp.ru. По его словам, стоимость самого дешевого билета на шоу составляла около 2 тыс. рублей.

«Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно €250 тыс. (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой», — рассказал Морозов.

Остальная выручка (приблизительно 12 млн рублей) пошла организаторам, однако из этой суммы была оплачена аренда зала — максимум 1 млн рублей.

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Морозов также отметил, что, по его сведениям, у Аллы Борисовны почти на всех концертных площадках есть 40-процентная скидка на аренду.

«Организаторы лишь потратились на билеты для Пугачевой и ее команды и на размещение Волочковой, которая участвовала в спектакле (балерина демонстрировала свой коронный шпагат во время песни про звезд Instagram «Жизнь напоказ». — «Газета.Ru»), — рассказал гендиректор. — Что касается размещения звезды, на это тратиться не пришлось. На правах любимой певицы Лукашенко Алла Борисовна поселилась в одной из загородных резиденций Александра Григорьевича».

К слову, сам президент Белоруссии не смог присутствовать на концерте, поскольку находился в этот момент в заграничной командировке. Вместе с тем, известно, что он уже пообещал в самое ближайшее время вручить Пугачевой орден Дружбы народов во время приема в посольстве Белоруссии в Москве.

Согласно заявлению минских продюсеров, «Минск-Арена» — сложная площадка. Собрать 14 тысяч зрителей для артиста является серьезным достижением. До Пугачевой это смог сделать разве что белорусский кумир молодежи Макс Корж. Остальным исполнителям, как правило, приходится закрывать часть пространства черными кулисами, уменьшая его в два раза.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в интервью одной из латвийских радиостанций жестко раскритиковал минское выступление Пугачевой. Известный тем, что невзирая на статус артистов, часто подвергает их безапелляционной критике, скандальный эксперт назвал концерт Примадонны «жалким зрелищем».

Как известно, это мероприятие рекламировалось очень широко и предварительно подавалось как одно из самых грандиозных и ожидаемых шоу современности. Однако, по словам Соседова, физическая форма исполнительницы оставляет желать лучшего и «на это невозможно смотреть, больно на это смотреть».

«Она еле стоит. За воздух держится. Задыхается, не поет, а говорит песню, а мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок», — признался он, отметив также, что, на его взгляд, Алле Борисовне уже давно пора окончательно покончить со сценой.

Отметим, что заявления критика звучат странно, учитывая почтенный возраст певицы, который она не отрицает. Кроме того, после своего концерта Пугачева сделала заявление о том, что раньше своего восьмидесятилетнего юбилея, на сцене она не появится.

«Вы уже все знаете, что Белоруссия любима мной. И где-то у меня в крови, видно, это чувство. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышли мои отец, дед. Я чувствую это всем сердцем и очень хотела бы, чтобы этот концерт... Кстати, непредвиденный мною. Но раз пригласили — так приду. А больше никуда! Теперь ждите. Теперь если выступлю, то только в 80, — заявила Алла Борисовна со сцены. — Вот, предположим, что сегодня у меня день рождения. И в этот мой день рождения скажите мне просто: «Дольше живи».

Нельзя сказать точно, насколько серьезны намерения артистки на этот раз, поскольку заявления об уходе со сцены звучат из ее уст с определенной регулярностью. Однако некоторые поклонники артистки восприняли эти слова всерьез и взмолились о том, чтобы та не делала столь длительную паузу.

Позже стало известно, что во время прощания с поклонниками на минском вокзале, исполнительница обнадежила их обещанием вернуться на сцену чуть раньше — с программой к своему 75-летию.