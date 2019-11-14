«По почкам и печени больно»: зачем Темникова избила Серябкину

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала о напряженных отношениях с певицей Еленой Темниковой. Комментируя слова продюсера Максима Фадеева об отношениях в коллективе, исполнительница призналась, что лидером «Серебра» на самом деле была она.

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«Я стояла сбоку именно по этой причине — Лену знали, Лена была в медийном пространстве, Лена была правда яркая, красивая и знала, как себя вести. У меня не было этих навыков», — сказала певица в YouTube-шоу «Алена, блин!»

По словам Серябкиной, она «эмоционально держала коллектив», из-за чего солистки дружили и держались друг друга. Размышляя над причиной разногласий в группе, знаменитость предположила, что Темникова также претендовала на лидерство в «Серебре».

«Разлад глобальный начался, когда у нас появилась «Мама Люба» и Европа. Плюс я знаю язык хорошо, а она нет. Конечно, мне было проще общаться», — сказала она.

Также певица призналась, что однажды Темникова внезапно набросилась на нее в лифте и начала наносить удары.

«Это было лето. Мы заходим, закрывается дверь, стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Это было как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов условно, — сравнила певица, — Вдруг она подходит ко мне близко и начинает резко бить по почкам, по печени больно».

Отвечать на удары Серябкина не хотела, чтобы эту ситуацию нельзя было назвать словом «драка». В ходе интервью она заявила, что считает себя намного сильнее Темниковой и при ее желании этот конфликт мог бы закончиться печально.



«Если бы я один раз врезала так, как я бы это сделала с полной силой, я думаю, что это был бы тяжеляк», — уверена артистка.

Однако долго молчать Серябкина не могла, и в ответ на оскорбительный плевок в ее сторону укусила оппонентку.

«Я не отвечала, а потом она плюнула. И это был не тот плевок, который «тьфу на тебя», — вспомнила певица, — Я в ответ прикусила ее за подбородок и дала пощечину».

Она уточнила, что из-за резких движений Темниковой лифт застрял и какое-то время им пришлось находиться вдвоем в замкнутом пространстве. Когда девушек выпустили, Серябкина сразу же позвонила Фадееву и рассказала о драке, на что тот ответил: «Как же вы меня меня достали». При этом певица призналась, что не держит обиды, но будет рада извинениям Темниковой перед ней и продюсером.

«Я на нее не обижалась. Я злилась на себя, почему я не отвечаю на это. Но я не хочу отвечать человеку его же оружием — я не такая. Если я не чувствую внутри злости, я не хочу ее вызывать, — сказала Серябкина, — Но если о меня вытирали ноги, меня полоскали, я не скажу: «Иди сюда, любимая». Я себя уважаю. Она должна понять, что она причинила боль Максу и мне, потому что он был тем человеком, который создал ее как творческую единицу».

Напомним, что в конце октября Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами лейбла Malfa. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», уточнив, что права на репертуар останутся у певцов. Комментируя это решение, Фадеев сравнил свой продюсерский центр с масс-маркетом, потому что в нем работали более сотни артистов и менеджеров. Продюсер признался, что больше не хочет опекать простых «певцов», заявив о желании сотрудничать исключительно с «творцами».

«Артист умеет только петь, как правило, чувства вкуса и меры ему не дано, это единственный их плюс, — сказал Фадеев. — Ему нужна песня, для этого ему нужно найти композитора, аранжировщика, с ними нужно наладить отношения, все это большие деньги».

На своей странице в Instagram он написал, что при завершении сотрудничества не смог договориться о правах на контент только с двумя исполнителями, а остальные приняли его условия.

«Всем, кто был связан с нами когда-то общим делом, общей работой, я желаю успехов, абсолютно искренне и честно. А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать Вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание», — обратился Фадеев.

Он уточнил, что планирует перевести своей проект из масс-маркета в «очень дорогой маленький лейбл с серьезными проектами мирового уровня».