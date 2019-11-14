Расизм для детей: Disney обвинили в двойных стандартах

Руководство компании Disney приняло решение разместить объявление о некорректном изображении различных культур в некоторых своих классических мультфильмах на недавно запущенном стриминговом сервисе Disney+.

«Данный выпуск демонстрируется в оригинальном виде. Он может содержать устаревшие культурные образы», — гласит надпись в описании к этим мультфильмам.

Среди картин, зрителей которых было решено предупредить о содержащихся в них сценах, пришедших в негодность с точки зрения современной общественной морали, оказались «Дамбо», «Леди и бродяга», «Коты-аристократы», «Книга джунглей», «Питер Пэн» и многие другие.

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Разговоры о нечуствительности старых фильмов Disney к вопросам разницы культур ведутся на протяжении уже долгих лет, однако с развитием интернет-СМИ они приобрели новый виток. Так, компания Warner Bros., известная созданием целого ряда персонажей, включая Багза Банни и Даффи Дака, также стала предупреждать зриетелей.

«Мультфильмы, которые вы сейчас увидите — продукт своего времени. Они могут изображать некоторые этнические и расовые предрассудки, которые были распространены в американском обществе. Подобное изображение было неверным тогда и неверно сейчас.

Хотя эти мультфильмы не отражают современное общество, они демонстрируются в том виде, в котором были созданы, поскольку поступать иначе было бы аналогично утверждению того, что эти предрассудки никогда не существовали», — говорится в специальном объявлении перед мультфильмами Warner.

Что касается Disney, многих зрителей, решивших из ностальгических целей пересмотреть «Леди и бродягу», поразило то, в каком негативном свете оказались изображены сиамские кошки. Создатели мультфильма, вышедшего на экраны спустя десять лет после окончания Второй мировой войны, сочли нормальным использовать этих персонажей в качестве злой карикатуры на азиатов.

Схожие эмоции вызвало у многих современных зрителей также исполнение в мультфильме 1953 года «Питер Пэн» песни «Что делает краснокожего красным?», которую индейцы поют детям из эдвардианского Лондона. Из-за стереотипов, лежащих в основе композиции, ее сравнивали с аналогичным номером «Дикари» из вышедшей на экраны спустя почти 40 лет «Покахонтас» — однако на этот раз песню, рисующую индейцев в сатирическом свете, вложили в уста отрицательного персонажа.

Еще одним музыкальным номером, ставшим «устаревшим» за несколько десятилетий с момента выхода мультфильма, оказалась песня воронов из «Дамбо» 1941 года «Когда я увижу летающего слона». Помимо того, что сами вороны изображали афроамериканцев, их лидер еще и получил имя «Джим Кроу» в честь песни о расовой сегрегации в США.

Озвучил же его светлокожий актер Клифф Эдвардс — из-за «черного» цвета вороньего оперения, а также откровенно стереотипного изображения его собратьев это стало вызывать ассоциации с «блэкфейсом» (англ. «черное лицо», гримирование белых людей при помощи черной краски для изображения темнокожих — «Газета.Ru»).

Изначально сообщалось даже о решении компании загрузить «Дамбо» на Disney+, предварительно удалив из нее противоречивую сцену, однако в итоге руководство решило обойтись лишь письменным предупреждением.

А вот музыкальному фильму с использованием анимации «Песня Юга», основанному на книге «Сказки дядюшки Римуса» фольклориста Джоэля Харриса, не повезло куда больше. Эта лента изначально не выходила отдельным изданием для домашнего видеопросмотра и лишь включалась в специальные сборники как артефакт эпохи из-за обвинений в пренебрежительном отношении к темнокожим.

«Было бы не в интересах наших акционеров возвращать [«Песнь Юга»] обратно, даже несмотря на возможную прибыль, которую бы это принесло. Не ожидайте увидеть ее снова. По крайней мере — какое-то время, возможно — никогда », — заявил в 2011 году президент The Walt Disney Роберт Айгер.

При этом некоторые из мультфильмов, вокруг которых возникали споры из-за вопросов политкорректности, остались нетронутыми. Так, несмотря на неоднозначное изображение ближневосточной культуры в «Аладдине», его описание не содержит соответствующего предупреждения, пишет The Hollywood Reporter.

Помимо мультфильмов самой студии Disney, под «сокращение» попали и другие проекты, размещенные на новом стриминговом сервисе. Так, стало известно о решении удалить из каталога мультсериала «Симпсоны» эпизод «Безумный папа», где одного из героев озвучил Майкл Джексон.

Причина подобного решения не была названа, однако ранее руководство канала Fox объяснило аналогичный шаг выходом документального фильма «Покидая Неверленд», в котором содержались обвинения «короля поп-музыки» в совращении малолетних.