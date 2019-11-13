Все ради Джессики: как стартовал четвертый сезон «Рика и Морти»

Четвертого сезона «Рика и Морти» пришлось ждать более двух лет. До недавнего времени последняя серия комедийного шоу, в которой главные герои ввязываются в неравное противостояние с президентом США (неравным оно, естественно, оказывается для политика), вышла еще в октябре 2017-го. При этом некоторое время продолжение мультсериала и вовсе оставалось под вопросом, однако уже в мае 2018 года у поклонников отлегло: телеканал Cartoon Network заключил контракт с создателями проекта Дэном Хармоном и Джастином Ройландом на 70 эпизодов, и те вскоре приступили к работе.

Отличительной чертой «Рика и Морти», которая позволила мультфильму нарастить внушительную фан-базу, на протяжении первых трех сезонов являлся уникальный сплав из крутейшего юмора, не имеющего вообще ни одной запретной темы, но и не пересекающего тонкую грань пошлости (привет «Гриффинам»), приятной рисовки, качество которой возрастало едва ли не с каждой новой серией, а также (и это главное) великолепного сюжета.

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Благодаря перфекционизму авторов шоу умудрялось идеально в плане лаконичности умещать в 20 с небольшим минут экранного времени истории, настолько масштабные в смысле содержания, что условный Marvel, кажется, растягивал бы их на пять полнометражных фильмов по три часа каждый. И таким был абсолютно каждый эпизод — выпускать что-то проходное проект себе попросту не позволял.

Четвертый сезон стартовал серией «Срань Будущего: Прикзрак в Мортпехах» (тут вам и отсылки к культовым названиям, и классический для франшизы каламбур). Согласно ее сюжету, Рик затаскивает Морти (правда, предварительно спросив — в семье теперь новые законы) в очередную опасную межгалактическую поездку. На сей раз главный герои отправляются за «кристаллами смерти», которые сумасшедший ученый планирует впоследствии продать инопланетным магнатам. До сделки, однако, так и не доходит — кристаллы способны показывать владельцу абсолютно все варианты его смерти на конкретный момент, и в одном из них Морти видит, как умирает стариком вместе с Джессикой, по которой сохнет с самого первого эпизода.

Окрыленный мечтой мальчик садится за руль космолета, используя чудодейственный предмет как GPS-навигатор (шаг влево, шаг вправо — и никакой Джессики не будет), быстро рассекречивается своим дедом, врезается в скалу, и… Рик погибает. Впрочем, физическая смерть для гениального ученого не проблема — рядом с Морти тут же появляется голограмма для выхода их кризисных ситуаций, которая подробно объясняет горе-пилоту, как воскресить погибшего с помощью высокой науки.

И все бы ничего, но мальчик, продолжая держать в руке кристалл, видит, что в случае исправления неприятных последствий аварии умрет не окруженный любовью желанной девушки, а в одном из следующих странствий с дедом, и отказывается спасать Рика, улетая на Землю.

В итоге ученый перерождается в теле своего клона в одной из параллельных вселенных (не забываем, что сериал научно-фантастический — тут и не такое бывает), встречает местного двойника, и уже готовится к спокойному возвращению в собственную реальность, но тут оказывается, что в данном мире правит «фашистская антиутопия» (!): на стене здешнего Рика даже висит фотография, где ученого, облаченного в характерный костюм, поздравляет одетый так же президент США (!!), а внизу снимка красуется подпись «Благодарность за стерилизацию Китая» (!!!). Немногим позднее в дело вмешивается локальный Морти-фашист, убивает родного деда за то, что «тот ударился в политику» и заставляет возрожденного оригинального Рика лететь на поиски новых приключений.

Тем временем вернувшийся домой Морти (тот, который главный герой мультфильма), ни на секунду не расставаясь с кристаллом, начинает творить всякие бесчинства: не имея возможности подойти и заговорить с самой Джессикой («GPS» говорит ему, что в этом случае его жизнь опять же закончится в компании с Риком), он сначала уходит с уроков, потом выводит из себя школьного хулигана, а затем, когда тот угрожает ему расправой, берет все самые мощные оружия из арсенала своего деда, и расправляется с потенциальным обидчиком и армией США (к слову, это действо непосредственным образом пересекается с культовым аниме «Акира», что «замечают» и сами персонажи сериала).

И, да — все эти события умещаются в примерно десять минут.

Причем заключительная половина серии ни разу не уступает первой в плане сумасшествия и сюжетных поворотов. Особенно же мощно смотрится сцена после титров, где раскрывается вся бренность попыток Морти идти к мечте, следуя указаниям кристалла.

После просмотра пилотной серии четвертого сезона складывается ощущение, что у создателей шоу в очередной раз получилось превзойти самих себя и вывести проект на новый уровень. Так, шутки стали еще более смешными, острыми и временами жестокими (чего только стоит сцена с семейным ужином в семье главных героев в одной из параллельных вселенных, населенной шершнями, где в качестве основного блюда подают учителя-гусеницу из школы местного Морти), а сюжет — совсем уж сумасшедшим и увлекательным (хотя, казалось бы, куда еще в этом плане развиваться). Естественно, не обошлось и без ироничного использования в немалом объеме новомодных терминов — «киберсталкинг», «буллинг», «газлайтинг».

Из сугубо локальных прелестей «Рика и Морти» — прекрасная озвучка за авторством Дмитрия «Сыендука» Карпова. Тот редкий случай, когда англоязычный проект без зазрения совести можно смотреть не в оригинале.

Лучше всего флагманский проект Adult Swim описывает фраза, которая звучат в финале первой серии нового сезона устами Рика: «Из этого можно вынести какой-то урок, но я не буду разбираться, какой».

На данный момент главный (по крайней мере — в плане качества) мультфильм для взрослой аудитории в отличие от большинства «коллег» по анимационной индустрии не ставит перед собой цель во что бы то ни стало донести до зрителей какую-то банальную мораль в ущерб всему остальному, делая ставку на совершенно невероятный сюжет и юмор, который переходит границу дозволенного не просто ради самого факта. Но при этом важных размышлений здесь едва ли не больше, чем в других проектах. Потому что «Рику и Морти» до сих пор есть, что сказать, — и благодаря этому даже коронная фраза гениально-токсичного ученого-алкоголика «Вабба-лабба-даб-даб!» приобретает сакральный смысл.

Сериал «Рик и Морти» выходит в рамках блока Adult Swim на американском телеканале Cartoon Network. В России его можно посмотреть на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». Вторая серия нового сезона выйдет уже 18 ноября.