332 нарушения: матери Заворотнюк грозит административный арест

Из-за неоплаченных штрафов на сумму 26 800 рублей Валентине Заворотнюк, матери известной исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, грозит арест сроком до 15 суток, пишет сайт kp.ru.

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Так, в мае камерами был зафиксирован проезд ее автомобиля Porsche Panamera по полосе для маршрутных такси.

«Штраф в 3000 рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченных штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны еще девять», — рассказал источник портала.

Отмечается, что автомобилем также пользовалась сама Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев. Однако по законодательству отвечать за нарушения дорожных правил придется ее 76-летней матери, на которую зарегистрировали транспортное средство.

В общей сумме за владельцем Porsche Panamera числится 332 крупных и мелких нарушения ПДД, а последний штраф был оформлен 4 ноября за превышение скорости на 20-40 км/ч.

При этом первые штрафы датируются летом этого года, как раз когда в сеть просочилась информация о проблемах Заворотнюк-младшей со здоровьем. После ряда публикаций в СМИ, в которых утверждалось, что у актрисы был диагностирован рак, семья на протяжении долгого времени хранила молчание и не раскрывала деталей произошедшего.

Родственники Заворотнюк подтвердили ее болезнь в Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк» 15 октября. Они подчеркнули, что, несмотря на тяжелую болезнь, актрису не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и она не находилась в состоянии «сопора», как утверждали в Telegram-каналах.

«Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорилось в тексте заявления.

На сегодняшний день известно, что артистка проходит лечение в одной из клиник Москвы.

«И пусть бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников», — подчеркнули родственники звезды

Однако из-за повышенной активности пользователей на следующий день аккаунт был заблокирован. К этому привел внушительный рост числа подписчиков из-за рекламы в Instagram-аккаунтах других российских звезд.

Ранее также сообщалось, что долг в размере 24,5 тысячи рублей с Заворотнюк требует взыскать Федеральная служба судебных приставов России. В соответствии с данными, опубликованными на официальном портале федерального органа, эта сумма накопилась из-за неуплаты налога на имущество.

«[Поблажек в таких случаях] нет. Только через суд», — прокомментировал эту ситуацию «Газете.Ru» судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян.

Вместе с этим в начале сентября судебные приставы отказались от иска, который был подан к Заворотнюк из-за долга 1,6 млн рублей. В нем содержалось требование запретить ей покидать территорию страны.

«В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме», — говорилось в заявлении Никулинского суда столицы.

По информации СМИ, Заворотнюк попала в сложную финансовую ситуацию из-за падения курса рубля, которое произошло после получения ею валютного кредита на покупку земли в Подмосковье.

Несмотря на то что Заворотнюк смогла разрешить эту ситуацию и подписать мировое соглашение с банком, она осталась должна 1,6 млн рублей в виде исполнительского сбора.