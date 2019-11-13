Новые «Друзья»: HBO готовит сюрприз

По словам источников The Hollywood Reporter, руководство стримингового сервиса HBO Max ведет переговоры с актерами оригинального состава телесериала «Друзья» и его создателями Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман о специальном выпуске к 25-летию проекта.

Речь идет о полноценном воссоединении на экране персонажей в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

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Знакомые с ситуацией источники предупреждают, что в настоящий момент переговоры находятся на ранней стадии и далеки от завершения, а актеры и сценаристы еще должны будут подтвердить свое согласие. Когда и если соглашение все же будет достигнуто, всем вовлеченным в проект придется заняться согласованием своих расписаний. Официальные представители HBO Max отказались от комментариев.

Новость о воссоединении «Друзей» в оригинальном составе появилась на фоне сообщений о переезде сериала с платформы Netflix, которое должно будет состояться в конце 2019 года. С будущего года поклонники шоу смогут увидеть его на сервисе HBO Max, который принадлежит WarnerMedia, по подписке стоимостью 15$ в месяц.

По словам источников, чтобы приобрести права на демонстрацию «Друзей» на пять лет, компании пришлось заплатить $85 млн за каждый год. Руководству Netflix аналогичная сделка обходилась в сумму от $80 до $100 млн.

Сообщается, что инициатором воссоединения «Друзей» на экране стал председатель WarnerMedia Entertainment Боб Гринблатт, который счел запуск подобного проекта идеальным сопровождением для премьеры самого сервиса HBO Max, который станет новым домом для всего сериала. Источники отмечают, что желание принять участие со стороны актеров — это уже серьезное достижение в текущем процессе.

Чаще других на вопросы о возможном возвращении «Друзей» приходится отвечать исполнительнице роли Рейчел Дженнифер Энистон. Так, в июне она заявил о желании сняться в продолжении сериала в эфире шоу Эллен Дедженерес. Она подчеркнула, что не исключает такой возможности в будущем.

«Послушай, я же тебе уже говорила. Я бы сделала это. Уверена, что и девочки (исполнительницы ролей главных женских персонажей Кортни Кокс и Лиза Кудроу — «Газета.Ru»), и мальчики (Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер) сделали бы это. Думаю, все может случиться», — заявила она.

Энистон также пошутила, что и сама уже начала задумывать о том, чтобы взяться за организацию съемок.

При этом ранее актриса выражала некоторый скепсис в отношении подобного проекта. Актриса объясняла это тем, что мужская половина актерского состава не испытывает сильного желания вернуться к старым персонажам.

«Знаешь, девочки всегда говорят, что хотели бы сделать это снова. Но мальчики почему-то не испытывают такого же энтузиазма на этот счет», — жаловалась она.

Еще более резко она отзывалась об идее возвращения проекта три года назад.

«Честно говоря, я не знаю, что мы будем делать [в рамках нового шоу]. Думаю, что тот период времени был отчасти ностальгическим. Думаю, что люди испытывают к нему такую привязанность, так как мы говорим о времени, когда наши лица, к примеру, не были «засунуты» в сотовые телефоны. Мы не проверяли социальные сети и прочее, а просто сидели в одной комнате или одной кофейне. И разговаривали, разговаривали, разговаривали. А сейчас мы потеряли все это», — признавалась она в 2016 году.

Аналогичной позиции придерживалась и ее коллега по съемочной площадке Лиза Кудроу.

«Я не вижу, как это будет работать. Это было бы весело, однако о чем нам рассказывать? Я много думала — что именно нам всем нравилось в этом шоу? Очевидно, что тогда наши персонажи были молодыми — и были друг для друга семьей. Но теперь у них есть свои собственные семьи. Так на что нам придется смотреть?» — говорила она.

Кортни Кокс, в свою очередь, говорила о том, что идея продолжения сериала периодически всплывала в последние года, однако полноценному появлению проекта всегда не хватало «совсем чуть-чуть».