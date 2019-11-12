В погоне за Фениксом: чего ждать от «Оскара»

Главным отвлекающим маневром этого года, судя по всему, выступит заключительная часть саги Marvel «Мстители: Финал». Руководство Disney, не мудрствуя лукаво, выдвинуло в качестве претендентов на соискание премии большую часть актерского состава.

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Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидлу будут соревноваться за выдвижение в категории «лучшая мужская роль второго плана», а Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан и Бри Ларсон могут сразиться за победу в аналогичной «женской» номинации.

Однако всерьез такой ход Disney расценивать сложно. Так, Бри Ларсон появилась в последних «Мстителях» ради 15 минут экранного времени и нескольких фраз, к тому же она уже получила «Оскар» за главную женскую роль в серьезном драматическом фильме «Комната» в 2016 году. Такой подход наводит на мысли, что большую часть актеров руководство студии выдвинуло «на авось», чтобы не было обидно.

Показательны в этом смысле слова Роберта Дауни-младшего, который говорил об отсутствии желания выдвигаться на премию, так как членам киноакадемии «нет дела до кинокомиксов».

«Был разговор об «Оскаре». И я сказал — давайте не будем», — рассказывал он.

Единственной актрисой из «Мстителей», которая серьезно может претендовать на самую престижную кинонаграду США, стала Скарлетт Йоханссон — правда, за совершенно другую роль. Ее называют одной из фаворитов грядущей церемонии за фильм Ноа Баумбаха «Брачная история», где Йоханссон сыграла главную женскую роль.

Правда, конкуренция у нее будет достаточно серьезная. Если Скарлетт приходится рассчитывать только на свои актерские данные и уровень фильма, то у других возможных кандидаток на «Оскар» за лучшую женскую роль есть дополнительные преимущества.

Так, помимо актерского мастерства, на стороне Рене Зельвеггер, сыгравшей Джуди Гарланд в фильме о последнем годе жизни легендарной актрисы, будет стоять миф «классического Голливуда». К тому же ремейк одного из классических фильмов Гарланд «Звезда родилась» от Брэдли Купера уже успел подготовить академиков к полноценному чествованию кинолегенды (восемь номинаций на «Оскар» в 2019 году, из них одна — победная).

Серьезное преимущество перед Йоханссон, у которой до сих пор нет ни одного «Оскара», есть также и у исполнительницы главной роли в фильме «Гариетт» Синтии Эриво — помимо возможностей для раскрытия актерского таланта, роль Гариетт Табман, сбежавшей темнокожей рабыни, ставшей одним из лидеров борьбы за отмену рабства, обладает еще и мощным социально-политическим зарядом.

Мощный расовый мотив проходит и через фильмы двух других возможных претенденток на «Оскар» 2020 года — хоррор «Мы» с Лупитой Нионго и семейную драму «Прощание» с певицей Аквафиной (настоящее имя — Нора Лум).

Правда, положение Йоханссон выглядит гораздо более оптимистично, нежели ситуация ее партнера по «Брачной истории» Адама Драйвера. Чтобы завоевать заветную статуэтку, ему придется обойти не только Леонардо Ди Каприо, чей триумф 2016 года с фильмом «Выживший» еще свеж в памяти, но и Хоакина Феникса, чья актерская игра в «Джокере» Тодда Филлипса сделала его абсолютным фаворитом «оскаровской» гонки.

Впрочем, как это бывало не раз, американские академики могут удивить зрителей церемонии. Ведь «Джокер» — это очередной «кинокомикс» (хотя и с очевидным «авторским» прищуром), к тому же награждение Феникса спустя всего десять лет после «Оскара» покойному Хиту Леджеру за ту же роль может быть истолковано двусмысленно.

На этом фоне выглядят вполне реальными шансы Роберта Паттинсона (который уже готовится к съемкам в новом Бэтмене) за стилизованный под фильмы в духе Дрейера и Бергмана камерный хоррор «Маяк» или «компромиссное» вручение «Оскара» 72-летнему Джонатану Прайсу за роль в «ватиканском» фильме «Два папы».

Не стоит, впрочем, списывать со счетов и одного из главных любимчиков американской киноиндустрии Мэтта Деймона, который был выдвинут в качестве претендента на соискание премии вместе со своим партнером по фильму «Ford против Ferrari» Кристианом Бэйлом (чьи шансы серьезно понижает «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 2011 году).

Однако обо всех этих прогнозах имеет смысл говорить только в том случае, если «Оскар» в третий раз не достанется живой легенде — Роберту Де Ниро за роль в новом фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», который считается главным фаворитом на звание «лучшего фильма».

Однако страсти по отсутствию «Оскара» у Скорсезе утихли вместе с победой фильма «Отступники» еще в 2007 году, так что в глазах многих киноакадемиков «Ирландец» может выглядеть финальным смотром войск великого режиссера.

Не такими уж радужными выглядят и перспективы «Джокера» (даром что Warner Bros. выдвинула его в 16 номинациях, так что фильм Филлипса может побить рекорд «Титаника» по их числу). Помимо невнятного и неоднозначного политического посыла, его «утяжеляет» авторский подход и нестандартная структура, а победа на престижном Венецианском кинофестивале окончательно размывает шансы на «Оскар».

На этом фоне увеличивается вероятность победы «правильной» мелодрамы «Брачная история» от Баумбаха (который, к тому же, совсем недавно показал свою любовь и привязанность к американской киноиндустрии документальным фильмом о Брайане де Пальме) и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, который уже заработал себе у зрителей и критиков лавры шедевра его «позднего периода».

В этой категории, кстати, тоже есть свой безопасный компромиссный вариант — это экранизация классического американского романа «Маленькие женщины» от подруги Баумбаха Греты Гервиг.

Забавным в этой ситуации выглядит выдвижение на премию комедии о Гитлере «Кролик Джоджо» от талантливого новозеландца Тайка Вайтити, который в России решили от греха подальше не показывать (аналогичная судьба ранее постигла «Смерть Сталина»). Впрочем, ему вполне может достаться «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

С учетом растущего притяжения между Голливудом и азиатским кино более чем реальной выглядит и номинация на «Оскар» за лучший фильм триумфатора Каннского фестиваля — «Паразитов» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Другой участник смотра в Каннах испанец Педро Альмодовар также может оказаться представлен в самой престижной категории, а исполнитель главной роли в его новом фильме «Боль и слава» Антонио Бандерас — выдвинут на лучшую мужскую роль.

Глубокое проникновение авторского кино в алгоритмы «Оскара» этого года стало причиной крайне фестивального вида, который принял список претендентов на выдвижение в номинации «лучший режиссер» — помимо Скорсезе, Баумбаха, Филлипса, Пон Чжун Хо, Альмодовара и Тарантино там может оказаться и Терренс Малик.

Впечатляют также и актеры, которых руководство студий решило выдвинуть на возможное соискание «Оскара» за лучшую второстепенную роль. Компанию таким легендам, как Аль Пачино, Джо Пеши, Уиллем Дефо, Энтони Хопкинс и Том Хэнкс, могут составить Брэд Питт, Джейми Фокс и Шайа Лабаф.

Несмотря на не менее интересный список актрис, которые могут претендовать на награду за лучшую роль второго плана — Лора Дерн, Дженнифер Лопес, Марго Робби и Николь Кидман — в этой номинации явный крен наметился в сторону Йоханссон. С учетом серьезной конкуренции в категории «лучшая актриса» и ее заслуг перед киноиндустрией академики вполне могут отдать ей статуэтку за работу в «Кролике Джоджо».

Уже упомянутые ранее «Паразиты» и «Боль и слава» были отобраны также как претенденты на «Оскар» за лучший международный фильм вместе с анимационной лентой Макото Синкая «Дитя погоды», «Дылдой» россиянина Кантемира Балагова, картиной «Предатель» одного из последних живых классиков итальянского кино Марко Беллоккьо, а также турецким «Обязательством» Семиха Капланоглу и «Свистунами» одного из представителей румынской новой волны Корнелиу Порумбою.

Серьезное внимание на грядущей церемонии будет также приковано к «техническим» категориям, включающим в себя работу операторов, монтажеров и звукорежиссеров.

Так, задолго до выхода на экраны фильма Сэма Мендеса «1917» об одном дне Первой мировой войны критиков и зрителей удивил выбранный режиссером метод. Вслед за «Бердмэном», «Русским ковчегом» и «Веревкой» Альфреда Хичкока автор «Красоты по-американски» решил прибегнуть к имитации безмонтажного метода съемки. Его новый фильм будет снят длинными планами, а немногие монтажные склейки будут тщательно спрятаны от зрителя.

Не стоит забывать и о 16 категориях, в которых студийное руководство решило выдвинуть «Джокера» — учитывая претензии ряда зрителей, которые сравнили сам фильм с демонстрационным шоурилом, у картины Филлипса есть серьезные шансы на успех.

В целом, после череды скандалов и изменений правил, связанных с некоторой закостенелостью формата «Оскара», можно констатировать, что в феврале будущего года у отборщиков будет сразу несколько вариантов возможной драматургии церемонии — осталось только верно распределить приоритеты между фанатами комиксов и конкретно «Джокера», поклонниками «старой гвардии» в лице съемочной группы «Ирландца», сторонниками азиатской и афроамериканской культур, а также вездесущими любителями фильмов о семейных ценностях.