«Наглая вопиющая ложь»: Малышева собирается подать в суд на СМИ

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» Елена Малышева назвала «вопиющей ложью» слухи о том, что она якобы в нетрезвом состоянии «устроила дебош» в аэропорту Краснодара. Об этом телезвезда и врач-терапевт заявила в комментарии «Газете.Ru».

«Я вообще не пью, не курю, не ругаюсь матом и мою руки перед едой! Они «для подлинности» могли бы написать, что я пила, ругалась матом и голая танцевала на столе», — возмутилась Малышева.

Она добавила, что видео, на основе которого была сфабрикована новость, не содержит никаких предпосылок к обвинениям в неадекватном поведении.

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«И видео, на которое все ссылаются — просто надо иметь воспаление сознания! «Шаталась и билась о двери» написано»! Посмотрите видео, где «я билась о двери» и вы будете в еще большем шоке от того, что людям это мерещится», — сказала доктор.

Также она заявила о твердом намерении подать в суд на все источники, опубликовавшие противоречивую новость.

«Я подаю в суд сейчас на все издания, которые это напечатали — на все, независимо от того, кто сделал это первым. То, что они напечатали — это такая наглая вопиющая ложь, о чем еще говорить?» — сообщила Малышева.

Новость о том, что якобы нетрезвая знаменитость «с затуманенным взглядом» ругалась матом и «билась об углы» в аэропорту Краснодара появились в прессе 11 ноября. Основой для этих слухов, согласно СМИ, послужили показания неких очевидцев и видеоролики на странице Малышевой в Instagram, в которых она комментирует свои передвижения в аэропорту. Снимая Stories, телезвезда вела себя естественно и не давала очевидных поводов подозревать ее в нездоровом образе жизни и аморальном поведении.

Позднее она разместила в соцсети список изданий, опубликовавших ложную новость, и при отсутствии официальных извинений пригрозила подать на них в суд.

«Вы знаете, вот тут появилась информация о том, что я пьяная устроила дебош в аэропорту Краснодара. Поэтому официально: я подаю в суд на издательства, которые написали эту открытую ложь. На каждого подаю в суд и с каждого взыщу деньги. Готовьтесь! — сказала Малышева, добавив, что виновным «придется заплатить деньги за вранье».

В последнее время телезвезда активно освещает свою жизнь посредством Stories в соцсети, публикуя в основной ленте только объемные посты с полезной информацией о здоровье и анонсы выпусков своих программ. Когда в конце октября у звезды впервые диагностировали гипертонический криз, она поспешила поделиться этой новостью со своими подписчиками.

«Кто чем занят, а я нахожусь в машине «скорой помощи»... В первый раз в жизни у меня поднялось давление. В первый раз в жизни у меня гипертонический криз и давление 200 на 130», — сообщила Малышева.

Снимая себя в режиме «селфи», она рассказала подписчикам о своем состоянии и продемонстрировала руку с аппаратом для измерения давления. Также телеведущая периодически переводила камеру на врачей и высказывала восхищение их профессией. Она активно общалась с медработниками, шутила, интересовалась их работой и спрашивала, пропускают ли на дорогах машину «скорой помощи» — доктор ответил, что это происходит не всегда.

Позднее Малышева опубликовала большой пост с информацией об анализах и медицинских манипуляциях, необходимых для избежания гипертонического криза. Также она описала необходимый порядок действий при повышении давлении.

«Я врач и я знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно: вызовите «скорую помощь». Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы «скорая» могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна, и все это сделала», — заявила Малышева.

Она посоветовала выпить средство для медленного снижения давления, подчеркнув, что быстродействующие препараты могут быть опасны.

«Если даже врачи «скорой помощи» снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения», — призвала доктор.

По предположениям Малышевой и ее кардиохирурга, причиной гипертонического криза стали головные боли, которые спровоцировали повышенное давление.