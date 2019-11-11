«Мстители» и корейский герл-бэнд: как в США выбрали лучших

В Санта-Монике состоялась ежегодная церемония вручения премии People's Choice, которую присуждают поп-звездам за заслуги в области кино, музыки и телевидения по результатам пользовательского голосования в сети.

Первым, кто вышел на сцену, чтобы получить награду, стал Роберт Дауни-младший, победитель в категории «лучший актер» за свою роль в последнем фильме суперуспешной франшизы о супергероях от Marvel «Мстители: Финал».

«Я просто скажу спасибо Disney, Marvel, братьям Руссо. И прежде всего спасибо покойному великому Стэну Ли. Это все для тебя», — сказал Дауни-младший в своей речи.

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Сама заключительная часть саги о команде «Мстителей» смогла завоевать награды сразу в двух номинациях — как лучший фильм и как лучший экшн-фильм года.

Одним из конкурентов Дауни-младшего в этой номинации был исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» Том Холланд. Оба актера также были представлены в категории «лучшая экшн-звезда», победа в которой досталась уже Холланду.

Актриса Зендая Коулман, исполнительница роли возлюбленной Человека-паука Мэри Джейн в фильме «Человек-паук: Вдали от дома», стала одним из главных триумфаторов этой церемонии награждения — помимо премии за лучшую женскую роль в кино, которую ей принесло сотрудничество с Marvel, она также одержала победу в категории лучшая актриса сериала за участие в проекте телеканала HBO «Эйфория».

«Ух ты, большое вам спасибо! Это очень много значит для меня. «Человек-паук» стал моим первым большим фильмом. Я чувствую, что мне выпала честь быть частью этого мира и благодарю вас за то, что разрешили мне быть вашей Мэри Джейн. Я тронута и надеюсь, что буду и дальше давать вам повод очень-очень гордиться», — сказала 23-летняя актриса.

Комедией года был признан фильм с Адамом Сандлером и Дженнифер Энистон «Загадочное убийство». Сама Энистон также была удостоена звания «Иконы года». Чтобы объявить результат голосования в этой номинации на сцену вышел ее звездный партнер по фильму.

«Если у меня есть какое-либо право на звание «иконы», то только потому что я попала на каноническое шоу, с каноническим составом и канонической стрижкой. Я имею в виду, что «Друзья» были подарком всей жизни, и я бы не стояла сейчас здесь без этого замечательного шоу, и этих замечательных пяти актеров, и зрителей, которые были с нами на протяжении десяти лет», — сказала она.

Фильм Дженни Гейдж «После» неожиданно был признан лучшим драматическим фильмом, опередив «Однажды в... Голливуде» Тарантино и «Рокетмен». Игровая версия классического «Аладдина» студии Disney от британского режиссера Гая Ричи стала лучшим фильмом для семейного просмотра, что также вызвало удивление. Все-таки в списке номинантов находилась «История игрушек 4» и гораздо более успешный по кассовым сборам «Король лев».

Ной Сентинео был признан лучшим комедийным актером за съемки в «Идеальном свидании», а Коул Спраус получил премию как лучший драматический актер за роль в фильме «В метре друг от друга» и стал лучшим актером телесериалов благодаря участию в «Ривердэйлt».

«Очень странные дела» были отмечены сразу тремя наградами — его признали лучшим сериалом и лучшим драматическим сериалом, а Милли Бобби Браун, сыгравшая в проекте одну из главных ролей, получила премию как лучшая сериальная актриса.

Сестры Кардашьян вышли на сцену вместе, чтобы получить награду за лучшее реалити-шоу «Семейство Кардашьян», а Хлои была также признана лучшей реалити-звездой.

«Вы были с нами 18 сезонов, мы почти закончили 18-й сезон! Мы видели столько изменений и достижений каждой из нас, личных и профессиональных, и мы так рады, что мы все еще развлекаем вас, спустя 18 сезонов. Спасибо!» — заявила Ким Кардашьян.

Звание «Иконы моды» досталось певице Гвен Стефани. Премию ей вручал дизайнер Джереми Скотт.

«Я всегда, всегда любила моду. Это на уровне инстинкта — я думаю, что из-за моей мамы», — призналась она.

Лучшим комиком года был признан актер Кевин Харт. После того, как ему пришлось отказаться от предложения вести церемонию вручения наград американской киноакадемии «Оскар» в 2019 году из-за скандала с неприличными шутками десятилетней давности, в сентябре Харт попал в серьезную аварию, после которой был госпитализирован с тяжелой травмой спины. Выступление на премии стало его первым публичным появлением после ДТП.

«В первую очередь, и это главное — спасибо Богу, потому что я определенно не должен быть здесь. Факт того, что я здесь, заставляет меня ценить жизнь еще больше — ценить вещи, которые действительно что-то значат, семью», — сказал он.

Лучшим музыкальным исполнителем года был признан Шон Мендес, лучшей исполнительницей — Билли Айлиш. Песней года стала «Señorita» Мендеса и Камилы Кабельо, а альбомом года — «Lover» Тейлор Свифт.

Лучшей группой был признан южнокорейский герл-бэнд Blackpink, что также не укладывается в представления обывателей. Квартету удалось опередить крайне популярных Imagine Dragons и мировой феномен BTS.

Певица Пинк за свою масштабную благотворительную деятельность была удостоена звания «Народного чемпиона». На вручение награды она пришла вместе со своим мужем и двумя детьми.