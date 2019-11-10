Ветераны, Стивен Кинг и Рождество: что смотрят в США

Исторический военный фильм Роанда Эммериха «Мидуэй», подготовленный к выходу в американский прокат специально ко Дню ветеранов, в премьерный уикенд значительно превзошел ожидания прогнозистов, собрав $18 млн. Лента с Эдом Скрейном, Вуди Харрельсоном и Люком Эвансом основана на реальных боевых действиях времен Второй мировой войны, в ходе которых американский флот одержал победу над японскими войсками при сражении у атолла Мидуэй.

Продолжению фильма по роману Стивена Кинга «Сияние» великого Стэнли Кубрика аналитики сулили лидерство в США с $22,5 млн сборов, но зрители предпочли ему историческую военную драму. В премьерный американский уикенд хоррору «Доктор Сон» Майка Флэнегана удалось собрать лишь $13,5 млн.

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Снятый почти через 40 лет после «Сияния» фильм (он, к слову, тоже основан на романе Кинга, вышедшем в 2013 году) рассказывает о жизни взрослого Дэнни Торранса, чью роль исполнил Юэн Макгрегор. Всю свою жизнь Дэн пытался заглушить отголоски детской травмы с помощью алкоголя, пока не начал работать в доме престарелых, ухаживая за умирающими. Там Дэн встретил кота, который живет в хосписе и по запаху определяет, кто из пациентов вскоре должен умереть, а также «сияющую» девочку Абру Стоун, обладающую теми же способностями, что и он.

Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Приближающая праздничную атмосферу комедия «Рождество на двоих» по сценарию Эммы Томпсон и Брайони Киммингс стартовала в США с $11,9 млн. Под аккомпанемент легендарной песни Джорджа Майкла «Last Christmas», написанной 35 лет назад, героиня звезды «Игры престолов» Эмилии Кларк рассказывает о своей нелегкой жизни, которая меняется в лучшую сторону с появлением очаровательного молодого человека Тома.

Худшим в плане сборов среди новичков недели стал фильм «Игра с огнем» режиссера Энди Фикмена, заработавший $11,3 млн. Картина рассказывает о команде пожарных, которые спасли из огня троих маленьких детей и были вынуждены на время стать их няньками. Кстати, в случае с «Игрой» вновь необходимо констатировать несоответствие прогнозу — аналитики считали, что на первой неделе лента сможет принести своим создателям лишь $8,2 млн.

В ходе второго уикенда проката новая часть франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор: Темные судьбы» опустилась с первого на пятое место, собрав всего $10 млн. По сравнению с премьерным уикендом показатели сборов продолжения культовой истории о киборге с участием Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон упали на целых 73%. Американские аналитики отчасти связывают это с потерей экранов IMAX и PLF из-за большого количества релизов на выходных.

«Джокер» Тодда Филлипса, вышедший в прокат еще в начале октября, финишировал на сей раз в рейтинге самых кассовых лент выходных в США шестым, собрав $9 млн. Согласно последним данным Forbes, фильм о происхождении главного врага Бэтмена в будущем может стать самым прибыльным кинопроектом, основанным на комиксах (в том числе и благодаря скромному бюджету в $62,5). На сегодняшний день общие сборы «Джокера» достигли отметки в $952,2 млн.

Сиквел сказочного фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в свою очередь, за эти выходные собрал $8,5 млн. События картины Йоакима Роннинга разворачиваются через несколько лет после пробуждения принцессы Авроры — этой сценой завершился первый фильм, снятый Робертом Стромбергом в 2014 году. В главной роли — прекрасная Анджелина Джоли.

Историческая драма «Гарриет» на второй неделе проката сумела собрать в США лишь $7,2 млн. Фильм основан на истории бывшей рабыни Гарриет Табмен, которой удалось сбежать от своих «хозяев» и стать одним из лидеров движения за борьбу против рабства.

Выпущенное через десять лет продолжение фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» в четвертый американский уикенд заработало $4,3 млн. Новая лента под названием «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» охватывает эпоху постапокалипсиса, в рамках которой четыре охотника на зомби пытаются сражаться с живыми мертвецами. Борцов с нечистью в фильме сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун.

Приуроченный к Хэллоуину мультфильм «Семейка Аддамс» в пятые выходные смог выручить $4,1 млн. Лента представляет собой анимационную версию истории о легендарной семье, сохраняющую стиль оригинальных комиксов Чарльза Аддамса.