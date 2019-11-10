Отходя от кассы: что эра стриминга сулит кинотеатрам России

Противостояние стриминга и кинотеатров в США с каждым годом становится все более ожесточенным. Из-за больших финансовых вливаний в потоковые сервисы, а также увеличения числа крупных онлайн-платформ, создается впечатление (и его сложно назвать обманчивым), что кинотеатры начинают медленно, но неумолимо уступать в войне с Netflix и ему подобными.

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Безусловно, кинотеатральный бизнес в Штатах на данный момент еще не находится в том состоянии, чтобы смотреть на оппонента снизу вверх. Недавно две крупные американские киносети не захотели соглашаться с условиями Netflix относительно проката «Ирландца»: стриминг-гигант пытался сократить окно между стартом своей ленты в кино и его релизом на платформе до 45 дней — вместо стандартных трех месяцев. Однако киносети не стали удовлетворять эти требования и — даже с учетом интереса зрителей к драме — оставили новый фильм Мартина Скорсезе практически без больших экранов.

Вместе с тем на днях стало известно о закрытии легендарного калифорнийского кинотеатра Avalon Theatre, который появился более 90 лет назад.

Объясняя причину возмутившего многих киноманов решения, управляющий заведения подчеркнул, что переформатирование Avalon Theatre непосредственным образом связано со стримингом. По его словам, с появлением Netflix, Hulu, Amazon Prime и Disney+ посещаемость культового кинотеатра резко упала. Теперь из него планируется сделать подобие достопримечательности.

Ситуация может стать еще хуже, если в киноиндустрию ворвется Twitch. По слухам, в настоящий момент сервис, который известен в основном по трансляциям видеоигр, тестирует функцию «Watch Party» («Вечеринка с просмотром». — «Газета.Ru»). Ожидается, что она позволит пользователям смотреть весь контент Amazon Prime вместе со стримерами. Если до такого действительно дойдет, один из важных козырей кинотеатров — возможность получать коллективный опыт — станет для части аудитории неактуальным.

Кинотеатры против стриминга в России

Сейчас в нашей стране стриминг не имеет такого веса, как на Западе, однако и не считаться с ним нельзя. Как отмечает Алексей Васясин, гендиректор сети «Кино Оkko» — крупнейшего оператора кинотеатров в России, «конкуренция за время и бюджет со стримингом, безусловно, есть». Однако, по его словам, давлением на кинотеатры это назвать сложно. При правильном подходе, говорит Васясин, данная конкуренция «может быть обоюдным стимулом и катализатором для развития».

Говоря о долгосрочных прогнозах на противостояние стриминга и кинотеатров в России, представитель «Кино Оkko» выразил уверенность в том, что «за 10 лет произойдут изменения», но при «правильном подходе» развиваться будут оба направления.

«Под правильным подходом я подразумеваю как развитие технологий, которые позволят зрителю еще больше погрузиться в действие на экране, так и развитие иных сервисов, которые будут стимулировать гостя ходить в кинотеатры», — пояснил генеральный директор Объединенной сети, в которую входят «Формула кино» и «Синема парк».

Президент сети кинотеатров «Каро» (третье место в списке крупнейших киносетей страны) Ольга Зинякова, в свою очередь, считает, что «в большинстве случаев кинотеатры и легальные онлайн-платформы не отнимают аудиторию друг у друга». По ее словам, это разные формы кинопросмотра, так как «люди приходят в кино, чтобы посмотреть фильм в обстановке, которую невозможно воспроизвести дома, получить новые эмоции, или совместить поход в кино с посещением торгового центра». Согласно Зиняковой, «Каро» старается находить точки соприкосновения с онлайн-кинотеатрами. Как пример сотрудничества — показ первых и финальных серий нескольких сезонов «Игры престолов» на большом экране, а также кинотеатральная премьера сериала «Содержанки», который Константин Богомолов снял для платформы Start.

При этом и Васясин, и Зинякова подчеркнули, что куда большая проблема для киносетей — пиратство, а не стриминговые платформы. В частности, как отметил гендиректор «Кино Оkko», «стриминг является бизнесом, живущим по законам бизнеса, и с ним можно договариваться, чтобы была ситуация win-win, в том числе и для гостя/пользователя, тогда как о пиратстве подобного сказать нельзя».

Тем временем в «Каро» заверяют, что «легальные онлайн-платформы не влияют напрямую на сборы кинотеатров — в отличие от нелегальных сервисов». «Пиратство уже долгое время остается одной из главных проблем кинобизнеса, — говорит Зинякова. — Ежегодно бизнес теряет около 25-30% потенциальных сборов».

По ее словам, в последние пять-семь лет в России наблюдается развитие российского законодательства, что привело к «значительному увеличению количества заблокированных пиратских ресурсов». Впрочем, добавляет президент «Каро», наказывать за пиратство по всей строгости закона до сих пор крайне трудно. «Во-первых, пираты зачастую используют несовершеннолетних для организации съемок, во-вторых, очень часто контент приходит из-за рубежа и озвучивается в России», — поясняет она.

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, в свою очередь, выразил мнение, что едва ли на посещаемости кинотеатров может сказаться появление новой «фичи» Twitch — или ей подобной.

«Думаю, что это история про сериальный контент. Если говорить про контент зрелищный, который надо смотреть в кинотеатре... Никакой блогер или стример не заменит вам ощущение хороший картинки и хорошего звука, — заявил он. — Это больше фанатская история, важная лишь для определенного сегмента. Как пример — «Игра престолов», если бы у нее вышел новый сезон».

Отвечая на вопрос о влиянии стриминга на киноундустрию в целом, эксперт подчеркнул, что более всего потоковые сервисы по типу Netflix угрожают среднесегментным фильмам, тогда как помешать сборам блокбастеров и семейного кино (то есть действительно больших релизов) никак не могут.

«В этом году особенно заметна концентрация зрителей вокруг больших релизов. <...> И в России сейчас «бум» семейного контента. Потому что никакой домашний просмотр не избавит родителей от необходимости [проводить время с детьми вне дома], дарить им ощущение праздника. Этому онлайн-платформы вообще никак не угрожают, — пояснил он. — То, на чем кинотеатры в последние десять лет зарабатывали, — они будут и дальше на этом зарабатывать».

При этом Нечаев подчеркнул, что «есть релизы, которые не самые высокие сборы в прокате могут частично компенсировать за счет заработка в онлайне» (например, новый «Рэмбо»).

«У некоторых релизов аудитория смешается в онлайн. Потому что люди в условиях постоянного падения доходов довольно придирчиво выбирают релизы для просмотра в кинотеатрах — это должно быть обязательно событийное, большое, яркое и зрелищное кино», — уточнил эксперт.

В заключение он предположил, что с развитием стриминга — то есть нового серьезного конкурента кинотеатров, склоняющего часть аудитории к домашнему просмотру, — «большеэкранное» подразделение киноиндустрии будет вынуждено искать (и найдет) очередной технологический ответ. И тем самым вернет зрителя.

«Конечно, бурное развитие влияет на киносмотрение. Но это можно сравнить с тем, что было в 50-е. Тогда появилось цветное телевидение, и зритель начал выбирать домашнее киносмотрение. А Голливуд на это ответил жанром «пеплум» (историческое кино с использованием античных или библейских сюжетов — «Газета.Ru»). <...> Как только у кинотеатров появляется домашний конкурент, всегда происходит технологический виток. Последний такой виток, наверное, это «Аватар». Эта гонка вооружений — ее не остановить».