«Агент ФСБ»: как Украина обсуждает разведение сил в Донбассе

Украинского журналиста Руслана Коцабу назвали «агентом ФСБ» в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» за его приверженность разведению сил в Донбассе.

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В ходе дискуссии Коцаба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен противостоять тем внутренним силам, которые препятствуют разведению сил в Донбассе. Также Коцаба призвал как можно быстрее организовать встречу «нормандской четверки».

Реагируя на это, координатор общественной организации Всеукраинское волонтерское движение, воевавший в Донбассе против ополченцев, Тарас Елейко назвал «агентом ФСБ», «лжецом» и «манипулятором», и схватил его за ухо.

Ведущий шоу поддержал действия Елейко, но отодвинул рукой Елейко от Коцабы и прервал конфликт.

В конце прошлого месяца украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко устроили драку во время записи эфира передачи «Вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1». После объявления рекламной паузы Семченко схватил Вакарова за галстук и начал агрессивно на него бросаться. В тот же момент охранники вместе с Соловьевым разняли конфликтующих, убеждая их держать себя в руках.

Утром следующего дня ведущий опубликовал в твиттере видео инцидента и написал, что «вчера в студии «Вечера» было жарко». В комментарии «Газете.Ru» Соловьев заявил, что политологи пришли в студию уже «заряженными» на конфликт.

«Видимо, что-то в воздухе было не то, где-то они «надышались» — не на моем эфире.

То есть они пришли уже заряженные, и один из экспертов говорил, что у них продолжаются такие отношения, что они до меня успели где-то сцепиться, что-то не договорили», — сказал Соловьев.

По словам ведущего, Семченко показалось, что со стороны Вакарова в его адрес прозвучали оскорбительные слова.

«Было сказано условно «заткнись» или что-то такое, а тому эксперту показалось, что его чуть ли не предателем назвали. Это было что-то совершенно личное, не имевшее отношения к теме беседы», — утверждает Соловьев.

Он отметил, что Семченко спокойно подошел к Вакарову и будто бы начал поправлять его галстук, поэтому разнимать их бросились не сразу. Ведущий добавил, что до серьезного рукоприкладства не дошло, но «эмоций было много».

«При этом надо отметить, что оба эксперта украинские, оба очень уважаемые люди со своей позицией, но так иногда бывает, — подчеркнул Соловьев,

— Более того, у них во многих оценках позиции схожи: они оба достаточно резко критикуют власть. Поэтому не могу сказать, что они подрались из-за принципиально разных подходов к украинской истории либо украинскому настоящему».

Несколькими днями ранее в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – «формулы Штайнмайера») в прямом эфире российского телеканала произошел скандал — ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

В ходе своей речи Трюхан заявил, что у России и Украины диаметрально противоположные государственные интересы, и поэтому собеседники в студии ни в чем друг друга не убедят.

При этом, украинский эксперт заявил, что, «когда у российской стороны кончаются аргументы, она начинает хамить, как это делает Попов», передает НСН.

В ответ на это ведущий попросил привести пример своего хамства, Трюхан, являющийся председателем правления общественной организации «Европейское движение Украины», не смог конкретизировать свой ответ, но попытался продолжить речь, однако Попов попросил его покинуть студию и «подумать».

«Выгнал Трюхана. Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача — это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены. Отрезвить и осадить Трюхана должны были парламентские выборы, где за бандеровщину и лично за Трюхана проголосовали 2% харьковчан. Не отрезвили», — написал позднее в этой связи Попов.

Он также напомнил, что Трюхан является гостем в Москве, приглашенным экспертом с Украины, и назвал украинского политолога «ходячей и говорящей красноречивой иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский народ».

В предыдущем выпуске программы «60 минут» Попов и Трюхан повздорили, когда в эфире показали сюжет четырехлетней давности, герои которого рассказали о пытках и убийствах, совершаемых в Донбассе националистами из полка «Азов».

Видео вызвало бурную реакцию Трюхана, обвинившего показанных в сюжете людей во лжи. В ответ Попов предложил вызвать украинскому эксперту скорую психиатрическую помощь, передает ФАН.