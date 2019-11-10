«Сущая глупость»: Киселев и Соловьев ответили на «цензуру» Галкина

Юморист Максим Галкин в ходе выступления на концерте в Новосибирске заявил о цензуре на российском телевидении. Фрагменты записи его концерта были выложена на YouTube-канале радиостанции «Говорит Москва». По мнению 43-летнего артиста, раньше на отечественном ТВ «показывали больше политического юмора».

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«Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Я их понимаю — потому что, знаете, сейчас такая обстановка сложная. Когда у нас она была простая?» — сказал Галкин.

Кроме того, он выразил возмущение в связи с тем, что некоторые российские телеканалы «все время рассказывают про Украину». Как признался сам артист, его это уже «достало».

«Нам рассказывают про Украину. Все время рассказывают. Меня это уже так достало — я же не в Украине живу. Что вы мне про нее все время рассказываете? Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь», — подчеркнул юморист.

В свое речи Галкин также упомянул телеведущего Артема Шейнина, пошутив над тем, как журналист не дает высказываться зарубежным экспертам в рамках своего шоу. Вместе с тем Максим заявил, что с точки зрения телевидения в России «в худшем смысле слова вернулись советские времена».

«Вот эта программа «Время покажет». Артем Шейнин собирает этих экспертов — один из Польши, один из Германии. И [Шейнин] говорит: «А что скажет нам эксперт из Польши?» [Тот начинает говорить, а телеведущий]: «Так, я тебе сейчас как с колена дам!» Самое смешное, что на следующий день включаю, а он снова там сидит — этот из Польши. И это, конечно, песня, — отметил комик. — У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: «Это враги, вы сюда, это сюда». Мы сами как эксперты из Польши — сидим и боимся, что нам сейчас дадут коленом в челюсть».

Согласно Галкину, он не стремится к званию заслуженного — или народного — артиста России, чтобы не ограничивать себя в высказываниях на подобные темы.

«Но пока хотя бы на концертах можно говорить что хочешь. Я поэтому и не прошу все эти звания. Потому что так есть возможность их все [обругать]», — признался Максим.

По информации СМИ, в своей речи Галкин среди прочих телеведущих упомянул Владимира Соловьева. Сам журналист, комментируя заявления юмориста по поводу цензуры на российском телевидении и «возвращения в советские времена», подчеркнул, что не понимает, о какой цензуре говорит супруг Аллы Пугачевой.

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работает на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством, — заявил Соловьев в разговоре с «Газетой.Ru». — Максим ведет несколько программ, если я правильно понимаю, на замечательном телеканале.

Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало — по крайней мере, в его программах — его представлению о прекрасном. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения».

Вместе с тем он выразил мнение, что Галкин достоин звания народного артиста: «Если кто-то где-то что-то заявляет — это их абсолютное право. У нас же нет цензуры. У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит — уже не очень много [обсуждений Украины на телевидении]. Есть разные программы, поэтому спокойнее нужно [относиться]. Максим выступил на концерте, надеюсь, концерт прошел прекрасно. И там была другая тема, поднятая Максимом. На мой взгляд, очень верная и справедливая. То есть удивительно, когда такой прекрасный артист, пародист и ведущий до сих пор не обладает званиями. Вот это я считаю неправильным. Потому что Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии».

Высказался относительно выступления Галкина и Дмитрий Киселев, также не согласившийся с утверждениями комика о цензуре.

«Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху интернета — и вредна, — сказал Киселев «Газете.Ru». — Это рассчитано на легковерных. Во времена СССР был один телевизионный канал, на котором была одна программа новостей — «Время». Сейчас это трудно себе представить. Сейчас тысяча каналов, цифровое телевидение, любая альтернатива в сочетании с интернетом.

Звучит, конечно, абсурдно. Это для легковерных, для тех, кто, наверное, сидит в интернет-норках, для «хомячков». [Для тех], которые очень пугливые. Это глупость сущая».

По словам телеведущего, обильное освещение украинских событий на российском ТВ обуславливается спросом на эту тему со стороны зрителей.

«Есть поминутное измерение рейтинга. И когда говорят про Украину, рейтинг возрастает. Запрос зрителей на Украину есть, и он измеряем. Кого-то достало — имеет право сказать. Россия вообще — чемпион мира по свободе слова. У нас вы можете молоть все что угодно в эфире, не будучи ограниченными ни традициями, ни политкорректностью. Вообще ничем. Поэтому говорить о какой-то цензуре — странно. Везде в мире свобода слова для журналиста — свобода выбора себе главного редактора. Или редакции, политика которой тебе по вкусу. И у нас такой выбор есть, у нас огромный диапазон СМИ. Так что можно выбирать. Если кого-то что-то стесняет в одном месте, то в другом месте стеснять не будет», — заверил журналист.