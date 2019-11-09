«А потом мы танцевали»: как фильм Левана Акина расколол Грузию

В Тбилиси 28 человек были задержаны во время акций против показа фильма Левана Акина о любви между мужчинами «А потом мы танцевали», передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии. 8 ноября несколько сотен приверженцев националистических организаций попытались протолкнуться сквозь кордон полиции в кинотеатр «Амирани» и сорвать премьеру. Среди участников протеста находились и священники, которые держали в руках свечи и читали молитвы.

Митингующие стояли с плакатами с надписями «Узаконивание и пропаганда мужеложства — геноцид народа» и скандировали «Грузия» и «Да здравствует Грузия».

Отмечается, что ведомство начало расследование четырех дел — о нападении на правозащитницу Анну Субелиани, политика Давида Бердзенишвили и полицейских, двое из которых были госпитализированы.

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«Ущемляет национальные традиции»

За час до начала сеанса радикалы перекрыли проезжую часть возле кинотеатра, сообщает «Sputnik-Грузия». Защитники традиционных ценностей бросали в полицейских и зрителей пиротехнические изделия, а также толкали их. После усиления давления на кордон полиции на место инцидента были направлены дополнительные силы МВД. На момент начала акции в здании находились около 20 человек. При этом, как утверждают СМИ, протесты прошли сразу у нескольких тбилисских кинотеатров «Амирани», «Кавеа Сити молл», «Кавеа Галерея Тбилиси» и батумского «Аполло».

Сам режиссер Леван Акин написал в своем Instagram, что зрители не должны подвергаться опасности только из-за того, что купили билеты на определенный фильм. Он также назвал «А потом мы танцевали» своим «наследием и любовным письмом Грузии».

«Абсурдно, что люди, которые приобрели билеты, должны проявить смелость и подвергаться риску преследования или даже нападкам только из-за того, что они смотрят фильм, — заявил кинематографист.

— К сожалению, мы живем в темные времена, и предстоящие протесты просто доказывают, насколько важно противостоять этим темным силам любым возможным способом».

Организаторами акции выступили грузинские националистические движения. Они назвали «А потом мы танцевали» — «порнографическим, извращенным» фильмом, который «ущемляет национальные традиции».

Так, лидер ультранационалистического движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе потребовал возбудить уголовное дело против Левана Акина. Он утверждает, что постановщик задействовал несовершеннолетних в съемках фильма, посвященного ЛГБТ-тематике, без разрешения их родителей.

«Со мной связались родители, которые сказали, что летом Леван Акин обманом вывез детей за город, и они снимались в определенных сценах. Акин обманул их, сказав, будто бы снимает детский фильм о грузинских танцах», — приводит слова Брегадзе «Новости-Грузия».

В то же время зрители заявили журналистам, что в картине нет никакой порнографии, а есть лишь «высокие и сентиментальные» чувства.

От Канн до «Оскара»

Лента «А потом мы танцевали» шведского режиссера с грузинскими корнями Левана Акина рассказывает о любви танцора к своему конкуренту. Главные роли в ней исполнили Леван Гелбахиани, Анна Джавахишвили и Бачи Валишвили. Премьера фильма прошла весной этого года на Каннском кинофестивале, где была встречена громкими овациями.

Кроме того, исполнитель главной роли Гелбахиани вошел в список «самых захватывающих талантов» фестиваля, среди которых были Антонио Бандерас, Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон.

Некоторые критики посчитали проект грузинским аналогом картины «Зови меня своим именем», ставшей хитом драмы о взрослении режиссера Луки Гуаданьино.

Журналист The Hollywood Reporter в свою очередь отметил танцевальные эпизоды, в которых главный герой Мераб в исполнении Левана Гелбахиани, «демонстрируют свою харизму и полную власть над телом».

В этом году «А потом мы танцевали» отправится на «Оскар» от Швеции, где поборется в номинации «Лучший иностранный фильм». Фильм уже получил несколько главных наград на кинофестивалях в Сараево, Генте, Одессе и Карловых Варах.

Зачем Леван Акин снял фильм

Леван Акин известен как автор молодежного хоррора «Круг», социальной драмы «Определенные люди» и нескольких успешных сериалов для шведского телевидения — «Настоящие люди», «Второе направление», «1790 год», «Жизнь в Фагервике» и другие. «А потом мы танцевали» — его третья полнометражная работа.

Акин, который также написал сценарий к фильму, рассказал в интервью Variety, что решил снять картину в ответ на события, произошедшие в центре Тбилиси 17 мая 2013 года. Тогда православные активисты во главе с десятком священников разогнали ЛГБТ-акцию, приуроченную к международному дню борьбы с гомофобией. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских.

Режиссер признавался, что был поражен тем уровнем агрессии, который обрушился со стороны противников однополой любви. В ответ на это Акин решил снять фильм о столкновении грузинских традиций и ЛГБТ-представителей. Национальный танец в этом случае стал прекрасным примером того, как в искусстве могут сочетаться маскулинность и патриархальность культуры, с одной стороны, и чувственность сексуальность и страсть — с другой.

«Когда я наблюдал за событиями в Грузии в 2013 году, я был очень удивлен. Мне было стыдно. Я знал, что в каждой стране есть нетерпимые люди, но я и представить не мог, что они могут быть настолько жестоки, — сказал Акин. — В тот момент у меня появилась надежда на молодое поколение. Они и есть будущее Грузии».

По мнению автора фильма «А потом мы танцевали», его работа уже оказала влияние на зрителей. «Это своего рода противоядие», — добавил Акин.

Он рассказал, что после выхода трейлера ему в Instagram написали множество молодых грузин, украинцев и поляков, представителей квир-сообщества, которые поведали ему о том, как много картина значит для них.

Угрозы съемочной группе

Съемки ленты сопровождались серьезными трудностями: во время работы команда столкнулась с реальными угрозами и была вынуждена пользоваться услугами телохранителей. Имя главного хореографа, который занимался постановкой народных танцев, в фильме не указывается. По признанию Акина, он предпочел остаться анонимным, поскольку в противном случае мог просто лишиться своей работы.