«Избивал, пока не сдалась»: Поланского обвинили в изнасиловании

С новыми обвинениями в сексуальном насилии со стороны режиссера Романа Поланского выступила французская актриса Валентина Монньер, пишет Le Parisien.

«В 1975 году я была изнасилована Романом Поланским. Я до этого никак не была связана с ним, ни лично, ни персонально, и плохо его знала. Это было очень жестоко. После поездки на лыжном курорте, в его номере. Он бил меня, избивал до тех пор, пока я не сдалась, а потом изнасиловал. Мне только исполнилось 18 лет», — рассказала Монньер.

После скандала из-за обвинений в изнасилованиях, которые были предъявлены голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, Монньер приняла решение обратиться в полицию Лос-Анджелеса. Она также написала письма первой леди Франции Брижит Макрон, государственному секретарю по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Франции Марлен Шьяппа и министру культуры страны Франку Ристеру.

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«Время ответа не забыто, изнасилование — это бомба замедленного действия. Память не стирается, она становится призраком и преследует тебя, подстерегает», — написала Монньер.

Ее возмущение также вызвали слова самого Поланского в одном из интервью в рамках выхода его фильма «Офицер и шпион» об одном из самых громких дел в истории французского правосудия — деле Дрейфуса.

Говоря о проекте, Полански сравнивал несправедливое преследование капитана французской спецслужбы Альфреда Дрейфуса, которое стало символом начала новой волны антисемитизима, захлестнувшей Европу в начале XX века, с собственными отношениями с американским правосудием.

В 1977 году режиссер был обвинен в совращении несовершеннолетней. Он пошел на сделку со следствием, однако в последний момент ему стало известно, что судья собирается нарушить условия соглашения, и Полански бежал из США. Сама жертва, Саманта Геймер, впоследствии просила снять обвинения с Поланского и называла себя жертвой правосудия, так как публикации подробностей дела нанесли урон ее личной жизни.

«Разве это нормально – слышать как тот, кто опозорил тебя, говорит такое под предлогом фильма, прикрываясь историей, а тебе – жертве – запрещено обвинять его? (В оригинальной версии новый фильм Поланского называется «J'Accuse» — «Я обвиняю», — «Газета.Ru»)» — спросила Монньер.

Адвокат Эрве Темима заявил, что Полански «категорически отрицает все обвинения в изнасилованиях». Он также подчеркнул, что суды не рассматривают дела со сроком в 45 лет.

Монньер рассказала, что зимой 1975 года она отдыхала после окончания бакалавриата в Парижской высшей школе и отправилась вместе с друзьями на горный курорт в Швейцарии, где также находился Роман Полански. На тот момент она знала только, что он автор фильма «Ребенок Розмари», и что его жена Шерон Тэйт была жестоко убита.

В один из первых дней, когда они катались на лыжах вместе с Поланским, режиссер оказался на подъемнике наедине с Монньер и спросил у нее: «Хочешь потрахаться?» Она ответила ему: «Нет», — на этом разговор прекратился.

Вечером она снова оказались вместе на ужине в курортном ресторане. После него они отправились в один из номеров, где Полански и напал на актрису. «Жизнь тогда еще не научила меня быть подозрительной», — прокомментировала она те события.

В номере Полански, по словам Монньер, набросился на нее, ударил, сорвал одежду, попытался заставить ее проглотить пилюлю, а затем изнасиловал.

«Я была совершенно шокирована. Я весила 50 кг, Полански был небольшой, но мускулистый, ему было 42 года, в самом расцвете сил», — вспоминает она.

По словам актрисы, она боялась, что режиссер может убить ее: «Я говорила себе: это Роман Полански, он не может рисковать тем, что этому будет придана огласка, поэтому ему придется убить меня».

Позднее, сказала она, он извинялся перед ней в слезах и попросил пообещать никому не рассказывать о произошедшем.

Монньер заявила, что рассказывала о произошедшем своему лучшему другу и одному из своих парней. Оба они подтвердили ее слова.

«Я встретил Романа Поланского в 1969 году или в 1970. Мы подружились и иногда виделись, вместе катались на лыжах. Я встретил Валентину Монньер вместе с Полански между январем и ранним мартом 1975 года. Однажды после ужина она позвонила мне и спросила, может ли приехать ко мне домой. Она выглядела расстроенной. Когда она приехала, насколько я помню, у нее была посиневшая щека. Она рассказала мне, что ее жестоко изнасиловал Полански», — сообщил друг актрисы.

Также муж актрисы подтвердил, что в 1993 году она рассказала ему о совершенном на нее нападении.