От Кобзона до Rammstein: как Пахмутова сочинила советский стиль

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года — Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Реклама

По вечерам родители Пахмутовой посещали местный клуб, где показывали немое кино, под которое отец девочки импровизировал на пианино и даже стал местной знаменитостью. Игре на музыкальных инструментах он обучал и своих детей. Уже в возрасте трех лет Пахмутова могла воспроизвести мелодии со слуха. Первую фортепианную пьесу «Петухи поют» она написала в возрасте пяти лет.

С семи лет девочка начала основательно заниматься музыкой — сначала под руководством отца, позднее ее отдали в Сталинградскую музыкальную школу, куда матери приходилось возить ее на поезде за 18 км три раза в неделю. Первым серьезным появлением на сцене для нее стало выступление на вечере памяти Ленина в бекетовском клубе 21 января 1938 года, когда Пахмутова вместе с отцом в четыре руки сыграли первую часть одной из симфоний Моцарта.

Утром 22 июня 1941 года в городском театре Сталинграда было объявлено о начале выступления лучших учеников музыкальной школы. Концерт начался в 10 утра, Пахмутова вышла на сцену одной из первых со своими собственными композициями. Уже в 12 часов стало известно о начале наступления немецких войск на СССР.

Их семью эвакуировали в Караганду в 1942 году. Из-за отсутствия на новом месте жительства рояля, полтора года Пахмутова использует вместо него аккордеон, чтобы не бросать занятия музыкой. В 1943 году ей удалось договориться с отцом взять ее вместе с собой в Москву, куда тот ехал по служебной командировке.



«Александра Пахмутова обладает отличным слухом, чувством формы. Она отстает от своих сверстников по технической продвинутости, но должна быть зачислена ввиду отличных перспектив», — говорилось в заключении комиссии педагогов Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.

В 1953 году она окончила композиторский факультет Московской государственной консерватории, где большое внимание уделяла фольклору — она работала над обработками народных песен для голоса с фортепиано, сочиняла миниатюры для струнного квартета на народные темы, часто обращалась к напевам.

Начало активной работы Пахмутовой как композитора началась вместе с «оттепелью». Первую широкую известность принесла ей «Песня о тревожной молодости», вошедшая в фильм «По ту сторону» 1958 года.

Через четыре года на экраны выйдет один из знаковых для начала советских шестидесятых фильм «Девчата». Песни из него надолго стали народными шлягерами и вошли в постоянный костерно-палаточный романтический репертуар молодежи тех лет.

Вместе с Иосифом Кобзоном Пахмутова совершила поездку по городам и новостройкам Сибири для исследования нового материала. Тема рабочего товарищества, романтика освоения новых территорий и строительства нового мира, «социализма с человеческим лицом», становится одним из главных лейтмотивов ее творчества.

Творческим результатом экспедиции стал цикл «Таежные звезды» из тринадцати песен с говорящими названиями – «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Звезды над тайгой», «Девчонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500» и др.

В 1965-1966 годах Пахмутова работала над циклом «Обнимая небо», в который вошел ее главный хит — композиция «Нежность», завоевавшая народную любовь в исполнении Майи Кристалинской.

В 1967 году песня утвердила статус всесоветского хита вместе с выходом фильма «Три тополя на Плющихе», где ее исполнила Татьяна Доронина. «Нежность» звучала в картине как песня уже известная зрителю, и в исполнении главной героини она окончательно приобрела «простонародный» оттенок.

Эта песня стала одной из любимых у советских космонавтов и лично у Юрия Гагарина. В 1971 году Пахмутова посвятила ему новый песенный цикл, куда вошла в том числе и песня «Знайте, каким он парнем был» («Он сказал «Поехали!» / Он махнул рукой»).

Постепенно Пахмутова стала одним из главных, если не главным, композитором, которая была ответственна за формирование музыкального облика СССР. Ее темы отражали официальные установки своего времени — воспевание людей героических профессий, сохранение памяти о войне, любовь к стране, возврат «к ленинским нормам». С 1968 по 1991 годы она была секретарем правления Союза композиторов СССР.

Большое значение в том, какую роль сыграла Пахмутова, имела простота и доступность ее творческого метода.

«Теоретически я за неделю могу любого научить писать песни, в том числе шлягерные, поскольку хорошо знаю технологию. Существуют конкретные средства, которыми можно вызвать так называемый «скандеж», то есть с помощью определенной ритмики и гармонии заставить зал подхлопывать и подтопывать песне. Есть приемы, вызывающие у человека желание многократного прослушивания той или иной мелодии, но я считаю использование подобных приемчиков музыкального обольщения нечестным по отношению и к музыке, и к слушателю. Это все равно что сознательно вскружить девушке голову, оставаясь к ней абсолютно холодным», — говорила она.

Сложность политической оценки ее эпохи вместе с наивно-пронзительным, почти детским мелодическим лиризмом, подарила песням Пахмутовой вечную жизнь, сделав их желанным «сырьем» для других художников и музыкантов, осмысляющих советское прошлое или эстетику искусства тоталитарных государств.

Помимо популярных эстрадных исполнителей, жанрово родственных Пахмутовой, ее песни часто звучат в исполнении совершенно других направлений. Ее композиция «Звездопад» дала название альбому каверов на советские шлягеры группы «Гражданская оборона», а «Песня о тревожной молодости» часто звучит в конце выступлений Rammstein.

После перестройки Пахмутова продолжила творческую активность. Она заседает в качестве члена жюри в музыкальных фестивалях, курирует конкурс «Надежда» в Нижнем Новгороде и дальневосточный проект «Белый пароход».

С 1999 по 2014 год она была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, а в 2018 году в эфире Первого канала вышел фильм «Крепкая броня», для которого она написала песню «Курская дуга» на текст своего мужа, Николая Добронравова.