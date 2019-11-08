«Началось обострение»: Игоря Верника увезли в больницу со сцены

Народный артист России Игорь Верник попал в больницу с обострением остеохондроза, которое произошло во время репетиции спектакля «Номер 13D» в МХТ им. Чехова. Вечером 8 ноября СМИ сообщили, что 56-летний актер пожаловался на сильную боль в пояснице, после чего у него начала неметь нога. Прибывшие в театр врачи пытались решить проблему на месте, но через час повезли артиста в медучреждение.

Реклама

Позднее телеведущий и журналист Вадим Верник рассказал, что медики быстро привели самочувствие его брата в норму и отпустили домой, передает телеканал «360».

«У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет», — сообщил брат Верника.

Актер, в 2016 году получивший звание народного артиста России, выступает на сцене МХТ им. Чехова уже более 30 лет. Кроме того, Верник активно снимается в кино, сериалах и на телевидении: на его счету роли в таких проектах, как «12», «Кухня», «Упасть вверх», «Мамы», «Жуки», а также «Орел и решка».

В начале этого года Верник оказался в центре скандала из-за поездки на автомобиле по пешеходной зоне в Москве. По словам источника в правоохранительных органах, за поездку по Камергерскому переулку артисту выписали штраф в размере 500 рублей.

Согласно телеканалу «Москва 24», Верник заехал на пешеходную зону, а его охрана якобы просила людей расступиться и отгоняла их от машины. Один из прохожих снял инцидент на видео, в котором слышна фраза «Пропустите, Верник едет!». Сам артист объяснил выезд на пешеходную зону наличием у него специального разрешения.

«Третьего января я ехал на спектакль «Номер 13 D» на место своей работы. Чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — заявил он.

Позднее на защиту Верника встала телеведущая Ксения Собчак: она подчеркнула, что попасть к служебному въезду в МХТ имени Чехова можно только таким путем. Кроме того, она сообщила, что все сотрудники театра, передвигающиеся на автомобилях, пользуются этим маршрутом ежедневно.

На инцидент отреагировали и в театре, опубликовав на официальном сайте учреждения большой текст с объяснением невиновности Верника.

«Театр располагается в Камергерском переулке с 1902 года. Долгие годы переулок этот был проезжим — въезд в театр осуществлялся и продолжает осуществляться через ворота, находящиеся в здании МХТ. В 1998 году решением города Москвы Камергерский переулок стал пешеходным — проезд оставался только для театра», — заявили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

В сообщении также отмечается, что несколько лет назад парковка театра в Камергерском переулке была ликвидирована для расширения пешеходной зоны до Тверской улицы. Несмотря на то что переулок является основным путем для автотранспорта учреждения и его работников, логистика театра не была решена.

«Недавно перед переулком со стороны Тверской улицы был поставлен знак «пешеходная зона», проезд под который является нарушением, и МХТ пока не смог до конца урегулировать этот вопрос. На месте Верника мог оказаться любой другой актер или сотрудник театра», — объяснили в театре.

По словам коллег артиста, обвинять его в данном правонарушении «неправильно и несправедливо», потому что он «законопослушный гражданин, ставший заложником административных нестыковок и недоработок».

Ранее подобной выходкой отличился актер Алексей Панин. В сентябре прошлого года он прибыл в Саратов для режиссерской работы над фильмом «Я вернулся». В свободное от съемочного процесса время актер на внедорожнике прокатился между пешеходами по местному «Арбату», снимая правонарушение на видео. На заднем сидении автомобиля сидела его дочь.

«Чисто по-саратовски! По пешеходной улице», — прокомментировал Панин свою поездку.

«Папа, нас же за это посадят», — отозвалась его дочь.

Позже актер заявил, что за рулем внедорожника был не он, а само правонарушение происходило в рамках съемок фильма.