«Никому не пожелаю такого»: Гагарина расплакалась на «Голосе»

Завершился пятый выпуск восьмого сезона вокального проекта «Голос», в котором наставники продолжили пополнять свои команды.

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Открыла очередной этап слепых прослушиваний Наталья Сидорцова, которая исполнила суперхит Aerosmith 20-летней давности «I Don't Want to Miss a Thing», написанный к блокбастеру «Армагеддон». Интересно, что Константин Меладзе был готов нажать на кнопку буквально в первые же секунды, однако что-то его удержало. Но, когда участница запела мощный припев, то не выдержали все наставники и поочередно нажали на свои кнопки.

Когда закончилось ее выступление, неожиданно выяснилось, что Наталья была однокурсницей Полины Гагариной в эстрадном отделении Гнесинки. Конкурсантка настолько поразила наставников, что они активно вступили в борьбу за Сидорцову. В итоге исполнительница поверила в Меладзе и выбрала именно его.

Следующим свое умение продемонстрировал житель Ирана Али Ашег, выбрав композицию Григория Лепса «Рюмка водки на столе». Он очень эмоционально подошел к своей задаче, но это не вызвало отклика в сердцах наставников. Но и сам Али не расстроился, всем своим видов показав, что главным для него было увидеть вживую наших звезд.

Суперфиналистка первого сезона шоу «Голос. Дети» Рагда Ханиева из Москвы вернулась уже во взрослый проект и выбрала себе очень непростую песню «Bird Set Free» австралийски Сиа. Честно говоря, она заметно проигрывает оригинальному исполнению, но это почему-то не смутило сразу троих наставников — непреклонен остался только Валерий Сюткин. Он же первым и взял слово, объяснив свое решение нежеланием брать ответственность за исполнительницу. Три нажавших кнопки наставника вступили в яростную борьбу за конкурсантку, которая выбрала Сергея Шнурова.

Больше всех расстроилась Гагарина.

«Ну чему ты можешь научить? — спросила она у Шнура. — Только ругаться и орать».

Хуршид Иногамов из Узбекистана рассказал о том, как тайком от родителей поступил в музучилище, за что они на него поначалу обиделись. Он предложил на суд наставников народную испанскую песню «Historia de un amor», которую популяризовал Хулио Иглесиас. В итоге он не заставил звезд нажать на кнопку. Больше всех переживала Гагарина, которая подбивала Сюткина и Меладзе. Наставники сошлись на том, что исполнение было очень чистым, почти идеальным, но без темперамента.

Тем не менее Хуршид не ушел обделенным и спел дуэтом с Сюткиным его известную песню «Я то что надо». По традиции все наставники бросились убеждать претендента в том, что именно так он должен был петь на прослушивании.

Уроженка Кабардино-Балкарии Светлана Мамрешева предложила необычное прочтение легендарного «Айсберга» Аллы Пугачевой. Единственным, кто не проникся оригинальностью исполнения, стал Сюткин. Остальные наставники нажали на кнопку. С выбором команды Мамрешева тоже удивила всех, выбрав Меладзе, не задумываясь, — она даже не дала время за нее побороться.

Следующей на сцену вышла Ника Прокопьева из Таллинна c хитом 2011 года «Too Close» в исполнении Алекса Клэра. Шнуров очень быстро отметил, что Ника хорошо поет, однако кнопку нажала только Полина Гагарина. Лидер «Ленинграда» потом объяснил это тем, что побоялся конкурировать с Гагариной. Меладзе и Сюткин в свою очередь зачем-то неуместно пошутили про Эстонию.

Инна Саядян предложила наставникам армянскую народную песню. Звуками ее голоса и народного инструмента дудука оказались очарованы все четверо судей. На этот раз наставники вступили в нешуточную борьбу за Инну. Каждый выступил с проникновенной речью, но в итоге конкурсантку «купил» Меладзе, заявив, что четко знает, что делать с ней, намекнув на похожие этнические корни.

Дмитрий Клинаев из Москвы спел хит ВИА «Цветы» под названием «Только шесть часов». К нему повернулся Шнуров, но теплые слова сказали все наставники. При этом Полина Гагарина на полуслове буквально расплакалась и не смогла завершить свою мысль, убежав из студии. Дело в том, что сын Клинаева — актер сериала «Физрук» — погиб в ДТП два года назад в возрасте 15 лет.

Следующий участник Нуржигит Субанкулов исполнил известный стандарт Рэя Чарльза «I Got a Woman» и, что не удивительно, заставил повернуться почему-то назвавшего композицию «рок-н-роллом» Валерия Сюткина, чей пример не вдохновил других его коллег.

18-летняя Айгуль Валиулина из Казани взяла для себя непростое задание — песню «Чистые пруды», которую исполнял Игорь Тальков. Конечно же, переключиться наставникам от исполнения Талькова не удалось, и никто не нажал на кнопку.

Следующей на сцену вышла Дарья Дьяченко из Белгородской области. Она спела сверхпопулярную в нашей стране балладу Scorpions «Still Loving You», но сделала это не без огрехов, в результате чего не заставила повернуться к себе ни одного наставника.

Завершил пятый раунд слепых прослушиваний Роман Волознев из Минска с песней Леонида Агутина «На сиреневой волне». Он подкупил своим необычной манерой пения Меладзе и Сюткина.

«Я буду топить за Валерия», — сразу же взял слово Шнуров, открывая борьбу двух наставников за конкурсанта.

Волознев взял слово последним и подчеркнул, что хочет развивать не только исполнительское мастерство, но и композиторские данные, и поэтому он выбрал Меладзе.

Остался всего один раунд слепых прослушиваний, который состоится в пятницу, 15 ноября, и уже после этого, через неделю, начнется стадия нокаутов.