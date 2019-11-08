«Поблажек не будет»: судебный пристав о долге Заворотнюк

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России потребовала взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с опухолью мозга, долг в размере 24,5 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале федерального органа. Согласно информации, сумма накопилась по причине неуплаты налога на имущество.

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15 октября родственники 48-летней звезды сериала «Моя прекрасная няня» впервые подтвердили ее болезнь в Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк». При этом, по словам близких, актриса никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и не находилась в состоянии «сопора», о чем активно писали в Telegram-каналах. «Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорится в тексте публикации. В настоящее время знаменитость проходит лечение в одной из столичных клиник.

Несмотря на болезнь, в ФССП заявили, что не собираются делать исключение в отношении Заворотнюк.

«[Поблажек в таких случаях] нет. Только через суд», — подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян.

Кроме того, Айрапетян рассказал о том, как в подобных случаях происходит взыскание долга.

«Когда деньги появятся, тогда будут списаны со счетов. [Если там не будет средств], то будем ждать, пока появятся», — сообщил представитель службы.

В начале сентября этого года судебные приставы отказались от иска к Заворотнюк, в котором просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 млн руб. Об этом писало РИА «Новости» со ссылкой на заявление Никулинского суда Москвы.

«В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.

По данным СМИ, около семи лет назад Заворотнюк взяла валютный кредит на покупку земли в Подмосковье. Как и многие другие, она оказалась в долговой яме из-за серьезного падения курса рубля.

В 2018-м заслуженной артистке России удалось урегулировать вопрос и подписать мировое соглашение с банком. Однако позже выяснилось, что звезда задолжала исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей.

Спустя месяц после инцидента ФАН со ссылкой на документы утверждал, что Заворотнюк якобы избавилась от всех долгов.

В частности, в материале говорилось, что в середине сентября 2019 года вступило в силу решение, по которому приставы не имеют требований к Заворотнюк по временным ограничениям на выезд за территорию России. В 2012 году артистка заключила договор на $435 тыс. с одним из банков сроком до октября 2013 года. Однако позже она не смогла выплатить сумму, превысившую кредит наполовину. Решением столичного суда требования банка были частично удовлетворены, а в пользу истца взыскана задолженность в размере $537 тыс. В перечень входили и пошлины — 60 тыс. рублей. Однако к 2017 году актриса выплатила лишь $8 тыс.

В конце сентября Telegram-канал Mash писал, что близкие Заворотнюк не стали привлекать к ее лечению внешних консультантов. При этом, по информации источника, в самом медицинском учреждении, где проходит лечение знаменитость, разрешено привлекать врачей из других клиник. Свою помощь предложили несколько крупных больниц и научных центров, однако руководство больницы посоветовалось с родственниками артистки и отказалось от сторонних специалистов.

Тогда на фоне огромного количества сообщений о здоровье актрисы ее дочь Анна Заворотнюк обратилась к журналистам в Instagram, где резко раскритиковала их за чрезмерный интерес к здоровью своей матери.

Кроме того сообщалось, что из-за повышенного внимания со стороны представителей СМИ у палаты Заворотнюк была организована круглосуточная охрана, так как на территорию клиники, где она находится, несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.