Война с Netflix: британцы запустили в США собственный сервис

Крупнейшие британские медиакомпании ITV и BBC объединились для запуска стримингового сервиса BritBox, который уже доступен в Великобритании, США и Канаде. Тем самым они выполнили данное в июле обещание и теперь постараются завоевать часть рынка, оккупированного Netflix и Amazon, пишет The Hollywood Reporter.

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Вместе с тем стало известно о заключении трехлетнего соглашения с Channel 4. Таким образом, начиная со следующего года в стрим будет добавлено более тысячи часов оригинального контента, в том числе культовые фильмы телеканала Film4. Принадлежащий Viacom Channel 5 также присоединился к BritBox в качестве контент-партнера.

Месячная подписка на BritBox стоит £5,99 ($7,69), что, по словам партнеров, «дешевле, чем у других потоковых сервисов», а контент доступен «на нескольких экранах и устройствах».

По словам руководителей ITV и BBC, сервис предназначен для расширения охвата аудитории и ведения бизнеса в условиях конкуренции со стороны мировых потоковых гигантов. Однако они также подчеркнули, что не считают BritBox настоящим конкурентом Netflix.

Отмечается, что сервис покажет новые эпизоды таких шоу, как «Остров любви» и «Джентльмен Джек», вскоре после их выхода в эфир на ITV и BBC. Также на платформе зрителям доступны такие культовые сериалы, как «Аббатство Даунтон», «Гевин и Стейси», «Виктория» и «Убийство на пляже». С течением времени зрителям появятся шоу «Счастливая долина», «Отверженные» и «Офис».

Кроме того, на BritBox выложат все 627 эпизодов классического «Доктора Кто», который транслировался между 1963 и 1989 годами, включая анимационные воссоздания пропущенных эпизодов с использованием оригинального саундтрека и пилотной серии 1963 года.

Руководство сервиса обещает пользователям удобную навигацию с множеством картинок. Кроме того, он будет включать в себя функцию просмотра контента, который выбирает определенная знаменитость.

Глава команды менеджеров BritBox Рима Сакаан во время пресс-конференции рассказала, что в настоящий момент в компании заняты поиском оригинального британского контента. Поясняя, о чем идет речь, она подчеркнула, что это программы, которых нет в сетке вещания телеканалов BBC или ITV. Она обмолвилась о том, что в процессе поиска ведутся переговоры «с британцами, которые покорили Голливуд», а также с местными звездами.

Что касается отношений BBC и ITV с Netflix, Сакаан подчеркнула, что они оба остаются открытыми для сделок с медиагигантом, однако их собственные шоу будут покидать Netflix по истечении срока действия контрактов.

Она также сказала, что у BritBox достаточно амбициозные планы, но не обозначила никаких конкретных ожиданий относительно количества подписчиков или финансовой прибыли.

«BritBox — это объединение лучших британских талантов в новом цифровом мире. — сказала Сакаан. — Сегодняшний запуск и объявление о наших партнерских соглашениях с Channel 4 подчеркивают качество и те масштабы, которые мы хотим воплотить в жизнь. Это замечательно — предоставлять сегодня своим подписчикам такое богатство великолепного британского телевидения и кино».

Сообщается, что ITV контролирует предприятие с 90-процентной долей по сравнению с 10 процентами BBC и может назначить большинство членов совета директоров BritBox.

Сакаан отвечает за принятие редакционных решений относительно контента сервиса, обеспечивая при этом соответствие политике ITV, а также брендингу и редакционной политике BBC. Она подотчетна директору ITV Кевину Лиго, который несет общую ответственность за ввод в эксплуатацию BritBox. По словам Сакаан, в настоящий момент идет поиск генерального директора, чтобы вступить во владение после начального этапа запуска предприятия.

Стоит отметить, что ужесточение конкуренции на рынке стриминговых сервисов уже сказывается на Netflix. Впервые за восемь лет у платформы снизилось число подписчиков в США, международная динамика тоже не оправдала ожиданий. Дальше, вероятно, хуже — в начале ноября был запущен новый сервис Apple TV+, а в скором времени стартует и Disney+.