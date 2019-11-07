Пляска на костях: Джеймса Дина «воскресят» для нового фильма

Создатели экранизации романа Гарета Крокера о Вьетнамской войне «Оставить Джека» сообщили о планах использовать для съемок фильма трехмерную копию актера Джеймса Дина, погибшего в автокатастрофе в 1955 году в возрасте 24 лет.

«Для нас большая честь, что его родственники поддерживают нас, и мы примем все меры для того, чтобы обеспечить неприкосновенность его наследия как одной из величайших кинозвезд. Семья рассматривает этот проект как его четвертый фильм — фильм, в котором ему не довелось сыграть. Мы не планируем подводить его поклонников», — заявил режиссер и продюсер Антон Эрнст.

Официальный представитель агентства, которое представляет интересы семьи Джеймса Дина, а также ряда других умерших звезд, подчеркнул, что выход подобного фильма «открывает абсолютно новые возможности для многих наших клиентов, которых больше нет с нами».

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Новость о решении использовать цифровую копию актера, умершего 64 года назад, вызвала множество негативных комментариев от представителей американской киноиндустрии.

«Это ужасно. Может быть, компьютер нарисует нам нового Пикассо? Или напишет пару новых мелодий Джона Леннона? Полное отсутствие понимания в этой ситуации — постыдно», — написал в своем твиттере Крис Эванс.

К нему присоединился Элайджа Вуд, который также сообщил в соцсетях, что происходящее не должно становится серьезным прецедентом в будущем.

Дочь актера Робина Уильямса Зельда, чей отец запретил использовать свое изображение после смерти, обратила внимание на то, что годами предупреждала, что киноиндустрия не остановится на подобном отношении к актерам по мере улучшения технологий.

«Рекламный ход или нет, это кукловодство с участием мертвых», — указала она.

К возмущениям присоединилась менеджер «Звездных войн» по социальным сетям Мишель Бакман, которую возмутил отказ авторов фильма от актера на роль копии Джеймса Дина.

«Есть буквально целый фестиваль Джеймса Дина, который проходит в Индиане каждый год, где проводится состязание его двойников. Поэтому если вы действительно хотели найти кого-то, нетрудно было сделать это там», — заявила Бахман.

Говоря о проекте, создатели фильма отмечали, что «последнее, чего хочет кто-либо» из них — это чтобы что-либо выглядело «неаутентично».

«Мы видели [экранные] тесты. Когда копия на экране, то выглядит на 100% как Джеймс Дин. Это именно так, как мы себе и представляли», — пояснил Эрнст.

По его словам, Джеймса Дина удалось вернуть на экран с помощью комбинации нескольких технологий.

«Все это внушает мне волнение, поскольку его присутствие усиливает добросердечную природу этого фильма. Оно позволяет этому персонажу быть более многомерным. Мы прошли долгой дорогой, прежде чем пришли к этому решению. Это не уловка. Он отлично подходит для роли, его просто, к сожалению, больше нет с нами», — сказал он.

В фильме, посвященном истории дружбы собаки и новобранца Флетчера, попавшего на поле боя во Вьетнаме, копия Джеймса Дина исполнит роль второстепенного персонажа — командира взвода по имени Роган.

«Флетчер теряет жену в начале фильма и затем отправляется во Вьетнам, чтобы убить себя. Фильм об отношениях между Флетчером и собакой, и он вносит в войну много надежды и любви», — рассказал Эрнст подробности о самом фильме.

Он также назвал Рогана сложным персонажем, который от роли «плохого парня» в начале переходит в стан «хороших ребят» к концу фильма: «Мы повсюду искали подходящего актера на роль Рогана, у которого есть невероятно сложные характерные переходы, и после нескольких месяцев поисков мы остановили свой выбор на Джеймсе Дине».

Джеймс Дин родился в 1931 году. Его первая же заметная роль — главного героя в фильме «Бунтарь без причины» — заработала культовый статус и по сей день считается одной из эталонных в подростковом кино. Перед смертью Дин успел сыграть еще в двух голливудских хитах — «К востоку от рая» и «Гиганте». По примерным оценкам, ежегодный доход его наследников оценивается в $5 млн.