«Хотели быть вместе»: подруга рассказала о романе с Уитни Хьюстон

Лучшая подруга покойной американской певицы Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд спустя семь лет после трагического ухода из жизни соул-дивы выпустила биографическую книгу, в которой рассказала о том, что их связывали не только дружеские отношения. В книге с громким названием «Песня для тебя: моя жизнь с Уитни Хьюстон» Кроуфорд призналась, что настал тот момент, когда она осознала потребность отстоять свою дружбу с культовой исполнительницей.

Реклама

«Я почувствовала необходимость встать и рассказать о женщине, которая стояла за невероятным талантом», — приводит ее слова издание People.

Кроуфорд и Хьюстон были очень близки, в годы их совместной жизни Робин была доверенным лицом Уитни и самым верным ее защитником.

До настоящего момента подруга певицы предпочитала молчать о том, что в начале восьмидесятых их также связывали романтические отношения.

Впервые девушки познакомились в 1980 году в летнем лагере Ист-Ориндж, Нью-Джерси, где они были вожатыми. В тот момент Уитни было всего 17 лет, а Робин была постарше на два года. Тогда она пообещала будущей мировой супер-звезде, что позаботится о ней. Именно это она и делала в течение следующих двух десятилетий.

«Мы хотели быть вместе, — пишет Кроуфорд. — И это означало только нас».

Сразу после того, как она подписала контракт с Клайвом Дэвисом в Arista Records, Уитни прервала физический аспект их отношений.

«Она сказала, что у нас больше не должно быть близости, потому что это сделает наш путь еще более трудным, — пишет Робин. — Она сказала, что если люди узнают о нас, они будут использовать это против нас».

По словам Кроуфорд, в 80-е годы это было действительно так, именно поэтому она так долго хранила молчание.

«Я хранила этот факт в безопасности. Я нашла утешение в своем безмолвии», — пишет она.

Кроме того, она рассказала, что со стороны семьи Уитни на них оказывалось давление. В частности, ее мать, певица Сисси Хьюстон говорила, что для двух женщин неестественно быть так близко. Их отношения породили бесконечные спекуляции на сексуальности Хьюстон на протяжении многих лет.

«Мы никогда не ставили штампов, называя себя лесбиянками. Мы просто жили своей жизнью, а я надеялась, что так будет всегда», — пишет в своей книге Робин.

Но, как Кроуфорд трогательно уточняет в своих мемуарах, интимная близость была лишь одним из аспектов ее глубоких и прочных связей с Хьюстон.

«Уитни знала, что я любила ее, а я знаю, что она любила меня, — делится Кроуфорд. — Мы действительно были всем друг для друга. Мы поклялись поддерживать друг друга».

В настоящее время Кроуфорд работает семейным тренером по фитнесу и живет со своей партнершей — руководителем агентства талантов Лизой Хинтлманн, с которой они усыновили двоих детей. Она надеется, что, поделившись своей историей, она сможет показать всем, какой на самом деле была легендарная певица.

«Я хотела напомнить о ее наследии, выразить ей уважение и поделиться историей о том, кем она была до славы, и в этом принять нашу дружбу», — написала Робин.

В июне этого года известный промоутер и супруга Владимира Познера Надежда Соловьева поделилась своими воспоминаниями о событиях, произошедших за два года до смерти культовой исполнительницы. Она рассказала о том, что родственники Хьюстон заставляли ее искать наркотики во время тура певицы по России. По словам Соловьевой, артистка уже была очень больна.

«Все менеджеры в ее коллективе — родственники (брат, жена брата, сестра). И всем этим людям было на нее наплевать. Они были заняты своими делами», — рассказала промоутер в беседе с изданием «АиФ».

Соловьева вспоминала, как среди ночи ей позвонила сестра певицы и сообщила о том, что нужно найти наркотики, потому что у Уитни приступ. Она отказалась выполнять требование. В итоге решили обратиться за помощью к наркологу. Ситуация усугублялась тем, что Хьюстон простудилась и ей с большим трудом удавалось петь.

«Все эти пять дней я, можно сказать, держала ее за руку. Потому что понимала, что, если я ее отпущу, она просто пропадет. Родственники ее бросали, ходили по магазинам и скупали одежду. — с горечью вспоминала промоутер. — За два часа до концерта пришли ко мне, сказали, что у нее нет туфель для сцены. Я им говорю: «Вы же только что в магазине были. Чего вы не купили ей туфли?» «Ну мы не знали, что у нее нет туфель. У тебя нет обуви, которую ты можешь ей одолжить?» «У меня есть. Но давайте я все-таки куплю ей новые туфли».

Соловьева также рассказала о том, что вместе с Хьюстон тогда приехала ее дочь. Для того чтобы она не видела мать в таком плачевном состоянии, было решено пристроить ее к знакомой, у которой была дочь ее возраста.

«На московском концерте Уитни попыталась спеть песню из фильма «Телохранитель», но не смогла. И заплакала. Когда я вспоминаю об этом, у меня тоже слезы текут», — рассказала супруга Познера.