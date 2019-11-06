Безработный Голливуд: зачем Disney избавляется от сотрудников

Индустрия развлечений США столкнулась с серьезными экономическими проблемами, передает The Hollywood Reporter. В то время как общий уровень занятости населения увеличился более чем на 1% по сравнению с прошлым годом, в сфере кино количество рабочих мест, наоборот, сократилось на 4% (на сентября 2019-го — «Газета.Ru»).

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Согласно инсайдерам, наиболее масштабные изменения коснулись компании Disney: с момента закрытия сделки по приобретению за $71,3 млрд части активов холдинга 21st Century Fox она лишилась около 400 рабочих мест. При этом источники, знакомые с ситуацией, говорят о еще как минимум трех тысячах увольнений.

Однако и это далеко не предел. Как утверждает аналитик Ричард Гринфилд, число сокращений в Disney может увеличиться до 10 тыс. — согласно подсчетам, это позволит конгломерату сохранить более $2 млрд к 2021 году.

Что касается корпорации AT&T, которая в июне прошлого года закрыла сделку по покупке Time Warner объемом $81 млрд, то здесь проблема увольнения стоит не так остро. По некоторым данным, спустя 13 месяцев после слияния было сокращено не более 20 рабочих мест в отделе рекламы и около 50 на различных должностях в HBO, Turner и Warner Bros.

Массовые увольнения, по мнению эксперта, ожидают и компанию ViacomCBS Inc. Летом 2019-го CBS Corp и Viacom Inc договорились о слиянии в форме обмена акциями, что приведет к созданию единой компании с годовой выручкой более $28 млрд. Акционерам CBS будет принадлежать порядка 61% новой компании, акционерам Viacom — около 39%. Отмечается, что в результате сделки может быть потеряно до 2 тыс. рабочих мест.

Как сообщили в ViacomCBS Inc, синергетический эффект от слияния может составить $540 млн в 2020-м и $653 млн в 2021 году. При этом генеральный директор медиахолдинга Боб Бэкиш отмечал, что на деле он ожидает «более высокие цифры», — это, по словам Гринфилда, свидетельствует о неизбежности сокращения рабочих мест.

Так, один из сотрудников компании на условиях анонимности признался, что воспринял слова Бэкиша как «зловещий знак». «Конечно, будут увольнения. Мы здесь как на иголках», — поделился собеседник издания.

В то же время есть и хорошие новости. Если верить данным Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics), средняя почасовая заработная плата работников в сфере медиа и развлечений составляет около $37 (более 2 тыс. рублей) — на $9 больше, чем у сотрудников иных негосударственных должностей в США.

Если медийные корпорации столкнулись с увольнениями, то в Голливуде речь идет о сокращении «съемочных дней». По информации FilmLA, съемки в Лос-Анджелесе снизились на 5,2% с июля по сентябрь этого года. Несмотря на действующую в Калифорнии программу налоговых льгот в области кино и телевидения, по которой компаниям ежегодно возмещается до $330 млн, производство фильмов и сериалов устремляется в другие штаты.

Еще одна актуальная проблема Голливуда — высокие барьеры входа в отрасль для студентов. Как пишет The Hollywood Reporter, тем, у кого нет денег или связей, «сейчас труднее, чем когда-либо» проникнуть в киноиндустрию.

«Я взял студенческий кредит в размере $104,5 тыс., — рассказал Брайан Кемм, начинающий сценарист, который также подрабатывает ассистентом на съемочных площадках и барменом. — И я уверен, что к концу года он значительно возрастет».

Кемм также посетовал на то, что большинство влиятельных представителей Голливуда даже не имеют диплома о высшем образовании (в тексте упоминаются режиссер Стивен Спилберг и ведущая Эллен Дедженерес).

Хуже дела обстоят с зарплатами у ассистентов. Как сообщила писательница и организатор интернет-кампании #PayUpHollywood Лиз Альпер, зарплаты помощников не увеличивались с начала 90-х годов. В рамках кампании десятки бывших и нынешних голливудских ассистентов делились в Twitter размером своего заработка, который составлял от $550 до $700 в неделю. При этом, по словам Альпер, сотрудников часто заставляют заниматься не своим делом, например, забирать детей начальника из школы или покупать для него продукты. По мнению Альпер, нынешняя ситуация в Голливуде затрагивает не только проблему классового неравенства, но и вопрос разнообразия (diversity).

«Есть лишь небольшое количество людей, которые могут позволить себе взять студенческую ссуду», — заключила активистка.