Пьяный Макгрегор, больной Джонни Депп и другие премьеры недели

В российский прокат выходит продолжение фильма по роману Стивена Кинга «Сияние» великого Стэнли Кубрика. Снятый через 39 лет после общепризнанного шедевра «Доктор Сон» рассказывает о жизни взрослого Дэнни Торранса, чью роль исполнил Юэн Макгрегор. Всю свою жизнь Дэн пытался заглушить отголоски детской травмы с помощью алкоголя, пока не начал работать в доме престарелых, ухаживая за умирающими. Там Дэн встретил кота, который живет в хосписе и по запаху определяет, кто из пациентов вскоре должен умереть, и «сияющую» девочку Абру Стоун, обладающую теми же способностями, что и он.

«Огни большого города» («City Lights»), Чарли Чаплин

В ноябре в честь 130-летия со дня рождения великого Чарли Чаплина на российских экранах выйдут несколько его фильмов, включая «Малыша», «Новые времена» и «Великого диктатора». Череду отреставрированных картин с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами откроет комедия «Огни большого города» 1931 года. Фильм представляет собой историю слепой девушки и заботливого бродяги, который пытается ей помочь и случайно выдает себя за богатого герцога.

«Во все тяжкое» («The Professor»), Уэйн Робертс

Во втором фильме режиссера Уэйна Робертса Джонни Депп сыграл профессора колледжа, получившего смертельный диагноз. По закону жанра, узнав о неизлечимой болезни, герой решает снять с себя все моральные ограничения и прожить остаток жизни, следуя слогану ленты «Главное правило — никаких правил». Вместе с Деппом в фильме снялись Розмари Деуитт, Одесса Янг, Дэнни Хьюстон и Зои Дойч.

Российский мистический триллер «Девятая» предлагает зрителям разобраться в запутанной детективной истории и по ходу сюжета найти серийного убийцу в Петербурге XIX века. История осложняется приехавшей в столицу британкой Оливией Рид, которая позиционирует себя медиумом. Поймать загадочного преступника попытается герой Евгения Цыганова — полицейский полковник Ростов.

«Райские холмы» («Paradise Hills»), Элис Вэддингтон

Дебютный фильм режиссера Элис Вэддингтон «Райские холмы» расскажет о девушке по имени Ума (Эмма Робертс), которая по воле родителей отправляется на далекий остров в элитный пансион на перевоспитание, где все должны беспрекословно подчиняться правилам. Главные роли в картине также сыграли Мила Йовович, Даниэль Макдональд, Аквафина и Эйса Гонсалес.

«Jesus Is King: Фильм Канье Уэста» («Jesus Is King»), Ник Найт

Главный рэпер современности Канье Уэст выпустил 25 октября долгожданный альбом «Jesus Is King», а также снял одну из своих нашумевших воскресных служб, во время которых музыкант исполнял песни совместно с госпел-хором. Постановщиком картины стал известный британский фотограф Ник Найт.

«Невиновен», Андзор Емкуж

В широкий российский прокат выходит полнометражная картина «Невиновен», режиссером, сценаристом и продюсером которой стал Андзор Емкуж из Кабардино-Балкарии. Его дебютный фильм, снятый на киностудии «Кавказфильм» в Нальчике, рассказывает о вернувшемся на Кавказ бывшем сотруднике спецслужб, который уговаривает племянника поехать в Москву на учебу. Однако в российской столице юношу убивают, и дядя отправляется туда с целью добиться справедливости.