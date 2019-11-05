«Будто что-то оборвалось»: умер Петр Смидович

После продолжительной болезни ушел из жизни артист театра Et Cetera Петр Смидович. Сообщение о смерти 66-летнего актера было опубликовано на сайте театра 5 ноября.

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«Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но… Очень горько, очень больно, очень тяжело», — написали коллеги артиста.

Прощание со Смидовичем пройдет 8 ноября в здании театра Et Cetera, похороны состоятся на Ваганьковском кладбище, передает РИА «Новости».

«В пятницу в нашем театре с 10 до 11 пройдет панихида и прощание с Петром Глебовичем. В этот же день состоится кремация. Его прах будет захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с родными», — сообщили в пресс-службе театра.

Племянник артиста Глеб Смидович посвятил ушедшему из жизни дяде трогательный пост на своей странице в Facebook, отметив его профессиональные и человеческие качества.

«Родной дядька был человеком с недюжинным талантом, удивительной карьерой и потрясающим обаянием. Для меня он навсегда останется большим актером и человеком. Покойся с миром», — написал племянник артиста.

Комментируя трагическую новость в соцсети, актриса и театральный педагог Валерия Устинова вспомнила о случаях из профессиональной жизни Смидовича.

«На спектакле «Сердце не камень», где он играл Потапа Потаповича Каркунова, были мои знакомые американцы. Помню, что они были под огромным впечатлением от Петиной игры, он их просто «пробил» множеством проявлений разного в одном человеке, соединением несоединимого: «Как все это может быть в одном человеке! Это и есть русский характер и русская душа! — написала коллега актера. — До боли. Светлая память. Царство Небесное. Как будто что-то оборвалось».

В театре Et Cetera, куда Смидович пришел в 2001 году, он играл в спектаклях «451 по Фаренгейту», »Борис Годунов», «Ваня и Крокодил», «Комедия ошибок», «Король Убю», «Моя Марусечка» и других.

Последнее выступление артиста состоялось в рамках постановки «Сердце не камень» по пьесе Александра Островского, где он исполнил главную роль.

«И он продолжал играть в этом спектакле, уже будучи больным, но никто в зале об этом не мог догадаться, столько было лихости, энергии, комедийного азарта в его актерском существовании», — отметили коллеги.

Первым местом работы актера был Московский Художественный театр, куда его приняли в 1977 году после окончания курса заслуженного артиста РСФСР Василия Маркова в школе-студии МХАТ. Там Смидович играл в спектаклях народного артиста СССР Олега Ефремова «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса, «Старый Новый год», «Валентин и Валентина» по произведению Михаила Рощина и других.

После раскола артист перешел во МХАТ имени Горького, где сыграл в спектаклях «Мертвые души», «Дачники» и «Полоумный Журден» — в последнем помимо исполнения главной роли он был режиссером и композитором.

«Петр Глебович звездно начинал во МХАТе, работал с великими мхатовскими стариками, еще никому неизвестный молодой артист, он был партнером Зуевой, Савиной и Попова, Евстигнеева и Невинного», — рассказали артисты.

Они отметили, что со стороны казалось, будто Смидович не работает, а живет на сцене — зрители наблюдали в его игре «восхитительную легкость, никакого напряжения, никаких усилий, словно каждый его герой давно в нем жил, и ему только оставалось представить его миру». По словам старых знакомых актера, даже отрицательные герои в его исполнении чем-то вызывали симпатию.

«Его любили все: любили в чеховском МХАТе и во МХАТе им. М. Горького. Его любили Олег Николаевич Ефремов и Татьяна Васильевна Доронина, его сразу же пригласил в наш театр и Александр Александрович Калягин, стараясь помочь ему обрести свой театральный Дом», — говорится на сайте театра Et Cetera.

Помимо театральных работ Смидович снялся в сериалах «Исаев», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований», «МУР есть МУР» и «Сыщики», а также участвовал в фильмах-спектаклях «История кавалера де Грие и Манон Леско», «Принц и нищий» и «451 по Фаренгейту».