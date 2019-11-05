«Это все ширма»: что творится в российском кино

После публикации Счетной палатой отчета о результатах проверки проведенной в отношении деятельности Министерства культуры и Фонда кино за период с 2017 года по сентябрь 2019 года, широкий интерес в кинематографической среде вызвали выводы о непрозрачности механизма субсидирования, возможном конфликте интересов, а также перечислении госсредств в офшоры.

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В ходе проверки было установлено, что механизм голосования при распределении средств не дает возможность проверить, голосовали ли эксперты за свои проекты. Также были установлены факты перечисления некоторыми получателями господдержки денег в зарегистрированные на Кипре компании или в российские организации, чей штат насчитывает не больше десяти сотрудников. Помимо этого, Счетная палата обратила внимание на то, что совет Фонда не учитывает при голосовании таких критериев, как сборы предыдущих работ заявителя в прокате, а также телерейтинги.

Режиссер-документалист Виталий Манский рассказал «Газете.Ru» о механизмах взаимодействия экспертного совета Фонда кино с самой организацией, и по какому принципу выдаются субсидии проектам.

«Прежде всего, Мединский, только заняв министерское кресло, поставил перед своими подчиненными задачу превратить все экспертные советы в ширму. То есть — в некую декорацию для приведения в исполнение решений, принимаемых в его кабинете», — заявил Манский.

Проект Манского «Родные» о конфликте на Украине и о его семье, рассыпанной по всей стране, получил высокую оценку экспертного совета в 2014 году, однако после публикации на сайте министерства протокола его заменили на два других документа — список соискателей и список получивших финансирование, среди которых фильма Манского не оказалось.

Мотивировка отказа отсутствовала, а через полгода в поддержке было отказано фестивалю документального кино «Артдокфест», который проходил под руководством режиссера.

«В принципе, вот эта ситуация с неодобрением фильма «Родные» была почти последним прецедентом, когда экспертный совет принимал решение без учета рекомендаций министра. Или, так скажем, чиновников. Очень сильно, радикально был изменен персональный состав всех экспертных советов министерства и фонда. На сегодняшний день мне неизвестны уже случаи, чтобы эксперты одобрили что-то, что бы не было одобрено свыше», — отметил Манский.

Режиссер также подчеркнул, что у чиновников есть и другие инструменты блокировки нежелательных проектов «на подходе к конкурсу», когда причиной для снятия проекта с рассмотрения может стать неправильно поставленная запятая.

«Ожидать, что внутри нынешнего министерства, в его системе будут приниматься какие-то решения не одобренные, не согласованные и не завизированные чиновниками не приходится. Ну и в Фонде, как его производной», — добавил он.

В то же время, народный артист России и председатель одной из рабочих групп Фонда кино России Владимир Хотиненко подверг критике выводы Счетной палаты.

«Вы знаете, до меня дошла информация, что им пришлось даже немножко извиниться перед фондом. Потому что, мне кажется, это очень поверхностный такой подход и не совсем компетентный. Я так или иначе участвую в этом процессе — у меня сценарное жюри, особо говорить о какой-то непрозрачности не приходится», — сказал он.

При этом, Хотиненко допустил обоснованность заявлений Счетной палаты относительно вывода рядом компаний в офшоры полученных от государства средств.

«Вы же понимаете, какой вопрос вы мне задаете? Это дело прокуратуры тогда. Это абсолютно не в моей компетенции. Теоретически могут быть такие? Да могут, конечно. Могут. Я не думаю, что их много, но теоретически такое предположить возможно. Но это пусть, если есть сигналы, прокуратура занимается и наказывает жесточайшим образом. Это будет только приветствоваться», — отметил он.

Режиссеры Валерия Гай Германика, Александр Велединский и Авдотья Смирнова отказались от комментариев.

На фоне многочисленных публикаций, вызванных громкими выводами из отчета о проверке Счетной палаты, сам министр культуры также прокомментировал эту публикацию.

«Много цитировалась Счетная палата, которая дала определенные рекомендации, как еще улучшить систему распределения госсредств. Я открою вам страшную тайну — Счетная палата по моей просьбе проверяла систему распределения Фонда кино», — сообщил он.

Мединский отметил, что с соответствующей просьбой о проверке прозрачности механизма распределения государственных субсидий он обратился к своему бывшему коллеге, экс-министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаилу Меню, который в настоящий момент занимается вопросами культуры в Счетной палате.

Глава Минкультуры также поблагодарил сотрудников Счетной палаты и пообещал использовать ее рекомендации для совершенствования системы распределения государственных средств.