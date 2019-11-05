Миллионы за ночь: сколько звезды получат за корпоративы

Выступления популярных российских артистов на новогодних корпоративах обойдутся заказчикам в несколько миллионов рублей. Самыми востребованными звездами в этом году стали Григорий Лепс, Полина Гагарина, Светлана Лобода и Дима Билан, у которых в декабре может быть по несколько выступлений в день стоимостью от 3 до 7 млн рублей за каждое.

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Об этом сообщает сайт kp.ru, чьи журналисты связались с агентами артистов под видом заказчиков выступлений — иначе коммерческую информацию получить невозможно. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru», попытавшийся уточнить обнародованные данные у нескольких популярных артистов и их представителей. Агенты Билана, Гагариной, Лободы, Баскова и других звезд заявили, что информация о стоимости корпоративов конфиденциальна, и ее могут получить только потенциальные заказчики. Они также отказались комментировать свое отношение к обнародованной информации.

«На стоимость и востребованность выступления исполнителя влияют очень много факторов, но я не могу публично раскрывать коммерческие цифры. Извините», — сказал директор Билана Дмитрий.

Он также заявил, что не будет комментировать действия журналистов, которые якобы заказывают услуги звезд и впоследствии сообщают их стоимость в СМИ.

«Никак не отношусь. Сделали и сделали», — отрезал представитель Билана.

Есть вероятность, что цена выступления Лободы в новогоднюю ночь возрастет до 14 млн рублей, а после 20 декабря продюсер Лепса поднимет стоимость его концерта на 20%. Популярным также остается Николай Басков, который в первую половину декабря сможет приехать на мероприятие за 3,5 млн рублей, а ближе к концу месяца цена его концерта, конечно, возрастет. Самая популярная девушка российского сегмента Instagram Ольга Бузова еще два года назад выступала на корпоративах за 600 тыс. рублей, а теперь ее гонорар увеличился более чем втрое.

Согласно источнику, выступление Аллы Пугачевой может и вовсе превышать 20 млн рублей, но она рассматривает заказы в индивидуальном порядке и крайне редко соглашается на выступления. В новогоднюю ночь ни она, ни ее муж Максим Галкин не работают, предпочитая отмечать праздник в кругу семьи. Недавно 70-летняя знаменитость намекнула на очередную длительную паузу в концертной деятельности. На концерте в Минске Примадонна заявила, что в следующий раз она выступит лишь спустя десять лет.

«Вы уже все знаете, что Белоруссия любима мной. И где-то у меня в крови, видно, это чувство. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышли мои отец, дед. Я чувствую это всем сердцем и очень хотела бы, чтобы этот концерт... Кстати, непредвиденный мною. Но раз пригласили — так приду.

А больше никуда! Теперь ждите. Теперь если выступлю, то только в 80. Вот, предположим, что сегодня у меня день рождения. И в этот мой день рождения скажите мне просто: «Дольше живи», — сказала Пугачева со сцены.

Ее песни на корпоративе может исполнить также Наргиз Закирова — по словам агента, у артистки есть права на выступления с композициями «Женщина, которая поет» и «Нас бьют, мы летаем». В грядущем декабре за 45-минутный концерт знаменитой победительницы шоу «Голос», как и несколько лет назад, заказчикам придется заплатить около 2 млн рублей. Востребованность артистки может возрасти в связи с ее скандальным уходом от продюсера Максима Фадеева минувшим летом. Согласно документу, оформленному продюсерским центром Malfa, Закирову лишили права выступать с песнями Фадеева и отменили ее тур по России, запланированный на август.

По словам артистки, работники лейбла направляли письма организаторам ее выступлений во многих российских городах с просьбой отменить концерты. Об этом певице рассказали сотрудники, которые уже занимались подготовкой ее шоу. Продюсер, в свою очередь, обвинил Закирову в том, что она очень долго не выходила с ним на связь и не подтверждала запросы на участие в мероприятиях.

«В связи с этим мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации», — написал Фадеев в Instagram.

Спустя два месяца он опубликовал видеообращение к поклонникам, в котором неожиданно объявил о роспуске своего продюсерского центра. По словам Фадеева, лейбл слишком разросся, и его работу стало невозможно контролировать, поэтому он попрощался с артистами и безвозмездно отдал им контент.